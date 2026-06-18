LG gram Pro (2026): potencia para IA en local y una obsesión cada vez más clara por pesar menos

Hay muchos portátiles buenos en el mercado, quizá demasiados como para que una marca pueda diferenciarse solo con una lista de especificaciones. Por eso cada fabricante acaba defendiendo una personalidad: algunos se apoyan en el ecosistema, otros en el diseño, otros en la potencia y otros en el precio. LG, con los gram, ha intentado ocupar un lugar muy reconocible: el de los portátiles grandes que pesan sorprendentemente poco. El LG gram Pro 2026 nace dentro de esa misma lógica, pero con una presión añadida: ahora también tiene que hablar de IA en local.

Con el LG gram Pro 16Z90U, la idea se entiende bastante rápido. La compañía habla de un equipo de 16 pulgadas con 1.199 g de peso, frente a los 1.239 g del modelo anterior de las mismas pulgadas, el 16Z90TS, según la ficha oficial española. La diferencia no es enorme por sí sola, pero ayuda a entender el movimiento: LG intenta mantener una pantalla amplia, una propuesta Pro y más autonomía declarada sin abandonar la obsesión histórica de los gram por la movilidad.

Ficha técnica del LG Gram Pro (2026)

LG Gram Pro 2026 16Z90U LG Gram Pro 2026 Dimensiones y peso 357,0 x 255,2 x 16,4 mm 1.800 gramos 357,0 x 255,2 x 16,4 mm 1.800 gramos pantalla OLED de 16 pulgadas WQXGA+ (2880 x 1800) 500 nits Contraste 1.000.000:1 Relación de aspecto 16:10 OLED de 16 pulgadas WQXGA+ (2880 x 1800) 500 nits Contraste 1.000.000:1 Relación de aspecto 16:10 procesador Intel Core Ultra X7 358H

16 núcleos: 4 de alto rendimiento + 8 de eficiencia + 4 de bajo consumo

Hasta 4,8 GHz

18 MB Intel Smart Cache

NPU de hasta 50 TOPS Intel Core Ultra X7 358H

16 núcleos: 4 de alto rendimiento + 8 de eficiencia + 4 de bajo consumo

Hasta 4,8 GHz

18 MB Intel Smart Cache

NPU de hasta 50 TOPS gráficos Intel Arc graphics B390 Graphics Intel Arc graphics B390 Graphics memoria 32 GB LPDDR5X (Doble canal, 8.533 MHz) 32 GB LPDDR5X (Doble canal, 8.533 MHz) puertos 2 x USB-A 3.2 Gen 2x1

2 x USB-C USB 4 Gen 3x2 con carga rápida, DisplayPort y Thunderbolt 4

1 x HDMI 2.1

1 x jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono 2 x USB-A 3.2 Gen 2x1

2 x USB-C USB 4 Gen 3x2 con carga rápida, DisplayPort y Thunderbolt 4

1 x HDMI 2.1

1 x jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono conectividad inalámbrica Wi-Fi 7

Intel Wireless-BE211 2x2

Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7

Intel Wireless-BE211 2x2

Bluetooth 6.0 red cableada Ethernet 10/100/Gigabit mediante adaptador RJ45

Adaptador RJ45 no incluido Ethernet 10/100/Gigabit mediante adaptador RJ45

Adaptador RJ45 no incluido almacenamiento 512 GB M.2 (NVMe Gen.5) 1 TB M.2 (NVMe Gen.5) batería Hasta 27 horas, 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio Hasta 27 horas, 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio sonido Audio HD con Dolby Atmos

Altavoces estéreo integrados de 3 W x 2

Smart AMP hasta 5 W Audio HD con Dolby Atmos

Altavoces estéreo integrados de 3 W x 2

Smart AMP hasta 5 W webcam y micrófono Cámara FHD IR de 2 MP a 30 FPS

Doble micrófono

Reconocimiento facial Cámara FHD IR de 2 MP a 30 FPS

Doble micrófono

Reconocimiento facial precio PVPR 2.649,00 euros PVPR 2.849,00 euros

La batalla también está en la báscula

La pregunta evidente es cómo se consigue ese ajuste sin convertir el portátil en algo más pequeño. Ahí entra Aerominum, la nueva aleación de magnesio que LG ha introducido en la línea gram Pro de este año. La compañía la presenta como una forma de reducir peso, reforzar la resistencia del chasis y conseguir un acabado metálico más premium. Aseguran que esta mejora llega con hasta un 135% más de resistencia a los arañazos.

La comparación dentro de la propia familia ayuda a poner el dato en contexto. Los LG gram 16U55 y 16U55U, también de 16 pulgadas, pesan 1.800 g. Son modelos más baratos y no pertenecen a la línea Pro, así que no juegan exactamente en el mismo escalón. Aun así, el contraste sirve para ver algo importante: la apuesta más agresiva por adelgazar el portátil no se reparte por igual en toda la gama. En 2026, el escaparate de esa estrategia está claramente en el apellido Pro.

El LG gram Pro 16Z90U monta un Intel Core Ultra X7 358H con una NPU de hasta 50 TOPS, acompañado por 32 GB de memoria LPDDR5X y gráficos Intel Arc B390. Lo relevante no es solo que cumpla con la moda de los Copilot+ PC, sino que LG intenta llevar determinadas tareas al propio ordenador de la mano de gram chat On-Device, una capa propia pensada para buscar y resumir documentos sin conexión. Sobre el papel, esa ejecución en el propio equipo puede ayudar en privacidad, latencia y disponibilidad, aunque el alcance real depende de cada función y de cómo esté implementada.

La letra pequeña también importa. LG presenta gram chat On-Device no admite conversaciones continuas ni búsquedas en Internet. Es decir, no estamos ante un asistente universal que lo resuelva todo desde el portátil, sino ante una capa concreta de IA local para escenarios acotados. Esa precisión es importante porque en 2026 casi todos los fabricantes hablan de IA, pero no todos explican igual qué puede hacer realmente.

También entra en escena LG gram Link, una aplicación pensada para conectar el ordenador con móviles iOS y Android, además de integración con dispositivos LG con webOS compatibles. La idea no es nueva en la industria, pero sí ayuda a entender por dónde quiere ir LG: que el gram Pro no sea solo una máquina ligera con buena pantalla, sino un equipo capaz de integrarse mejor con el resto de dispositivos que usamos a diario.

El resto de la ficha acompaña esa lectura de portátil premium. LG habla de una pantalla OLED 16:10 de 2.880 x 1.800 píxeles, con frecuencia variable de 30 a 120 Hz y cobertura DCI-P3 del 100%, una combinación pensada para trabajar con más espacio y mejor calidad de imagen. También menciona un sistema de doble ventilador con un 21% más de flujo de aire frente al modelo LG gram del año anterior usado por la compañía en sus pruebas internas.

Precio y disponibilidad del LG Gram Pro 2026

El LG gram Pro 2026 llega acompañado por una renovación más amplia de la familia, con nuevos LG gram y LG gram Book, pero el foco más claro está en el modelo Pro: es ahí donde LG concentra el discurso de portabilidad premium, nuevos materiales e IA en local. La nota de prensa española habla de un precio recomendado desde 2.049 euros para la gama, aunque en la página oficial los modelos gram Pro que hemos consultado aparecen con PVPR superiores, pero que quedan reducidos gracias a importantes descuentos.

Imágenes | LG

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