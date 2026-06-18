Los nuevos Surface de Microsoft no tienen ninguna intención de competir con el MacBook Neo. Esa puede ser su condena definitiva

Microsoft acaba de presentar la nueva generación de Surface Laptop y Surface Pro, los cuales ahora vienen equipados con los procesadores Qualcomm Snapdragon X2. Con una propuesta técnica realmente sólida y mejoras reales respecto a la generación pasada, el problema viene de la mano del precio y, sobre todo, a quién van dirigidos. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Surface Laptop 8 y Surface Pro 12, ficha técnica

Surface Pro 12 (12.ª edición) Surface Laptop 8 (8.ª edición) 13,8 pulgadas Surface Laptop 8 (8.ª edición) 15 pulgadas procesador Snapdragon X2 Plus (10 núcleos) / Snapdragon X2 Elite (12 núcleos) NPU: Qualcomm Hexagon con 80 TOPS Snapdragon X2 Plus (10 núcleos) / Snapdragon X2 Elite (12 núcleos) NPU: Qualcomm Hexagon con 80 TOPS Snapdragon X2 Plus (10 núcleos) / Snapdragon X2 Elite (12 núcleos) NPU: Qualcomm Hexagon con 80 TOPS gráficos GPU Qualcomm Adreno GPU Qualcomm Adreno GPU Qualcomm Adreno memoria RAM 16, 24, 32 o 64 GB LPDDR5x 16, 24, 32 o 64 GB LPDDR5x 16, 24, 32 o 64 GB LPDDR5x almacenamiento SSD extraíble de 4.ª generación: 256 GB, 512 GB, 1 TB SSD extraíble de 4.ª generación: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB SSD extraíble de 4.ª generación: 512 GB, 1 TB, 2 TB pantalla Pantalla táctil PixelSense Flow de 13 pulgadas

Resolución: 2880 × 1920 (267 ppp)

Relación de aspecto: 3:2

Contraste: 1M:1 (OLED) / 1300:1 (LCD)

Frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz

Brillo: 600 nits SDR / 900 nits HDR pico (OLED)

Multitáctil de 10 puntos

Dolby Vision IQ

Vidrio reforzado Pantalla táctil PixelSense Flow de 13,8 pulgadas

Resolución: 2304 × 1536 (201 ppp)

Relación de aspecto: 3:2

Contraste: 1300:1

Frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz

Brillo: 600 nits Pantalla táctil PixelSense Flow de 15 pulgadas

Resolución: 3270 × 2180 (262 ppp)

Relación de aspecto: 3:2

Contraste: 1300:1

Frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz

Brillo: 600 nits cámara Frontal: Surface Studio Camera QHD (1440p) gran angular

Trasera: 10 MP Ultra HD Cámara frontal Surface Studio Cámara frontal Surface Studio batería Hasta 15,5 horas de reproducción de vídeo local Hasta 20 horas de reproducción de vídeo local Hasta 19 horas de reproducción de vídeo local puertos 2 × USB-C / USB4 (carga, datos y DisplayPort 1.4a hasta tres monitores 4K a 60 Hz) — Puerto Surface Connect — Puerto de teclado Surface Pro 2 × USB-C / USB4 — 1 × USB-A — Puerto Surface Connect — Jack de audio 3,5 mm 2 × USB-C / USB4 — 1 × USB-A — Puerto Surface Connect — Jack de audio 3,5 mm Conectividad Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 dimensiones Longitud: 287 mm Ancho: 209 mm Altura: 9,3 mm Longitud: 301 mm Ancho: 220 mm Altura: 17,5 mm Longitud: 329 mm Ancho: 239 mm Altura: 18,3 mm peso 895 g (sin teclado) 1,36 kg 1,66 kg SO Windows 11 Windows 11 Windows 11 precio Desde 1.599 euros Desde 1.699 euros Desde 1.799 euros

Más potentes, más caros, casi el mismo diseño

Los nuevos Surface Pro (12.ª edición) y Surface Laptop (8.ª edición) llegan con chips Snapdragon X2 Plus de 10 núcleos y X2 Elite de 12 núcleos, sustituyendo a los X1 que equipaban los modelos de 2024. Microsoft afirma que el rendimiento gráfico mejora hasta un 53% en el caso del Surface Pro y hasta un 58% en el Surface Laptop, según pruebas realizadas por la propia compañía.

En cuanto a autonomía, la compañía promete hasta 15,5 horas de reproducción de vídeo local en el Surface Pro y hasta 20 horas en el Surface Laptop de 13,8 pulgadas. Cifras que, si se confirman en uso real, son muy competitivas en el mercado Windows.

El Surface Pro arranca en 1.599 euros y el Surface Laptop en 1.699 euros, ambos con 16 GB de RAM. También hay novedades en cuanto a colores, pues el Surface Laptop 13,8 pulgadas estrena el color Jade (un verde claro muy pintón), y el Surface Pro llega en Dune (algo así como bronce) con teclado a juego. El problema es que, de momento, a través de la página de Microsoft solamente podemos escoger colores negro y plata.

Por otro lado, el modelo de 15 pulgadas da el salto de 201 a 262 píxeles por pulgada en su pantalla. Además, se añade retroalimentación háptica en el trackpad, una opción de 24 GB de RAM que antes no existía, y el Surface Pro mantiene la pantalla OLED como opción premium.

Fuera de eso, el diseño es esencialmente idéntico al de la generación anterior, con los mismos puertos, mismo formato, misma relación de aspecto 3:2, y el Surface Laptop sigue siendo solo LCD, mientras el Pro ofrece OLED de manera opcional.

El golpe de los precios

El Surface Laptop 7 se vendía en 2024 por 1.199 euros en su configuración de entrada; el nuevo Surface Laptop 8 arranca 500 euros más caro. Lo mismo ocurre con el nuevo Surface Pro 12, que supone un incremento de 400 euros respecto al Pro 11 en el momento de su lanzamiento.

Parte de esa subida tiene que ver con la crisis de componentes actual, especialmente la escasez de memoria RAM que ha encarecido la cadena de producción de toda la industria (una situación a la que en parte Microsoft ha contribuido con el pie puesto en el acelerador para construir más centros de datos de IA). A eso hay que sumarle que los modelos de la generación anterior ya habían sufrido una subida de precio en abril de este año, lo que hace que la nueva generación salga con un punto de partida aún más elevado sobre ese listón ya corregido.

Para intentar suavizar el golpe, Microsoft ofrece promociones temporales, como un teclado gratuito con el Surface Pro, ratón Arc Mouse con el Surface Laptop, y hasta 250 euros de descuento por dispositivo a cambio de un equipo antiguo. Son incentivos razonables, pero en España por ejemplo no los tenemos disponibles, por lo que están sujetos a mercados concretos. Y tampoco hay que olvidar que el cargador de 65 W se paga aparte (+89,99 euros).

Lo que Microsoft ha decidido no hacer

Microsoft ha orientado durante todos estos años la gama Surface al sector business, un escalafón completamente distinto al que aspira el MacBook Neo, el equipo de Apple que ha roto todos los moldes precisamente por su precio, que parte desde 700 euros (600 euros con cuenta de estudiante). En este caso no hablamos de la máquina más potente que existe, ni mucho menos, pero es más que suficiente para la inmensa mayoría de usuarios, ya sean estudiantes, trabajadores de oficina, usuarios domésticos, etc.

Los nuevos Surface van exactamente en la dirección contraria. Apple está ampliando su base potencial de compradores hacia abajo, mientras Microsoft estrecha la suya hacia arriba. El Surface Laptop 8 y el Surface Pro 12 son productos para profesionales con presupuesto holgado, no para el usuario que busca el mejor equipo al mejor precio posible.

Esto no sería un problema en sí mismo si la gama Surface cubriera ambos extremos. Pero no lo hace, al menos no todavía. La apuesta de Microsoft en 2026 ha sido un Surface Laptop Ultra de gama muy alta para desarrolladores y creativos (del que todavía no se conoce fecha ni precio), una línea de negocio con Intel Panther Lake para empresas (que arranca desde los 1.949,99 dólares), y estas nuevas versiones para consumidores con Snapdragon X2. De momento no hay ningún Surface que compita en el segmento en el que el MacBook Neo ha clavado su bandera.

Una decisión de posicionamiento, no de capacidad

Conviene ser justos, pues Microsoft sí tiene herramientas para competir, sobre todo al lado de Qualcomm que ofrece chips como el Snapdragon X2 Elite e incluso el X2 Elite Extreme en la gama alta. Hay silicio suficiente para construir propuestas ambiciosas en distintos rangos de precio. Ahora, la pelota está en el tejado de Microsoft sobre si tiene intención de usarlo con esa orientación. Por ahora, la respuesta parece ser que no.

Independientemente de todo, los nuevos equipos ya están disponibles para su compra, tanto a través de la web de Microsoft, como en canales autorizados.

En Xataka | AMC acusa al MacBook Neo de no poder con los videojuegos más potentes. El único problema es que AMD tampoco puede