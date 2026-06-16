ByteDance ha decidido que Intel y AMD le salen demasiado caros. Así que va a fabricar sus propias CPU

ByteDance, la empresa matriz de TikTok, compra desde hace muchos años los procesadores que necesita para sus centros de datos a Intel y AMD. Va a dejar de hacerlo. Y es que esta compañía china ha decidido que este modelo acaba de llegar a su fin. Según Reuters, ya está desarrollando sus propios procesadores con el propósito de dar soporte a su infraestructura de inteligencia artificial (IA) en respuesta a una combinación de escasez de suministro y subidas de precio que han vuelto insostenible la dependencia de proveedores externos.

Los incrementos no son marginales: Intel y AMD han elevado sus tarifas entre un 10% y un 35% trimestre a trimestre durante los últimos meses, una presión difícil de soportar para una compañía que tiene previsto invertir en torno a 22.800 millones de dólares en infraestructura de IA durante 2026. No obstante, el detonante de fondo no es únicamente el precio. La industria está viviendo un cambio estructural en la forma en que se utiliza la IA debido a que ha dejado atrás la fase del entrenamiento masivo de los modelos dominada por las GPU de Nvidia para adentrarse en la era de la inferencia.

Ese tipo de carga de trabajo exige mucho más a las CPU, que trabajan en tándem con las GPU y que se han convertido en el nuevo cuello de botella de la IA. La consecuencia más inmediata de este escenario es una escasez de procesadores que Intel y AMD no están pudiendo atender. De hecho, la compañía liderada por Lip-Bu Tan ha advertido a sus clientes chinos, de nuevo según Reuters, que sus plazos de entrega se van a prolongar hasta seis meses. Y Lisa Su, la directora general de AMD, ha declarado que el mercado global de las CPU está tensionado y la situación no va a mejorar a corto plazo.

ByteDance tiene dos armas: Arm y RISC-V

La estrategia que ha elaborado ByteDance pasa por desarrollar dos arquitecturas en paralelo: una basada en Arm y otra sobre RISC-V, el estándar de código abierto que China ha abrazado con mucho interés precisamente por su independencia de las licencias occidentales. Diseñar dos variantes de forma simultánea no es en absoluto un síntoma de indecisión: responde a la cobertura habitual de las grandes tecnológicas antes de comprometerse con la producción a gran escala de una propuesta concreta.

En 2024 ByteDance se asoció con Broadcom para diseñar un acelerador de IA a la medida y fabricarlo con la litografía de 5 nm de TSMC

ByteDance lleva desde 2022 contratando talento especializado en chips. En 2024 se asoció con Broadcom para diseñar un acelerador de IA a la medida y fabricarlo con la litografía de 5 nm de TSMC, conocido como SeedChip. Su producción en masa está prevista para este año. No obstante, la CPU que está desarrollando es una pieza diferente del puzle: un procesador de propósito general para servidores y no un acelerador especializado. Aun así, ambas iniciativas apuntan en la misma dirección: persiguen reducir la dependencia de proveedores externos en un contexto en el que las restricciones de exportación de EEUU y la volatilidad del mercado provocan que esa dependencia sea cada vez más costosa.

Este momento es también relevante por lo que está ocurriendo en el otro extremo del mercado. Nvidia ha construido su dominio sobre las GPU, pero ahora está entrando en el mercado de las CPU con sus procesadores Vera con la intención de capturar un mercado adicional de 200.000 millones de dólares. En marzo presentó, además, un sistema de inferencia desarrollado con tecnología de Groq en un claro intento de consolidar sus posiciones antes de que la fragmentación del mercado de los chips de IA le reste cuota. Sea como sea, ByteDance de momento sigue dependiendo de Nvidia para sus GPU, aunque ya está jugando en ese mismo tablero con sus propias cartas.

Imagen | Intel

Más información | Reuters

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