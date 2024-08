China ya tiene su propio chip de seguridad RISC-V. Según sus creadores no tiene rival

La arquitectura RISC-V interpreta un papel central en la estrategia de China. Esta tecnología es una alternativa de hardware libre tanto a los diseños x86-64 de Intel y AMD como a las CPU con arquitectura ARM que tanto han proliferado durante los últimos años. Para el país liderado por Xi Jinping representa la oportunidad de sostener su desarrollo tecnológico a pesar de las sanciones de la alianza liderada por EEUU. De hecho, el Gobierno chino ha creado un consorcio de empresas e institutos de investigación que persigue desarrollar chips con esta arquitectura.

Tencent, Alibaba y la Academia de Ciencias de China son algunas de las organizaciones que están trabajando en el desarrollo de procesadores con arquitectura RISC-V, y la Administración de EEUU está muy preocupada. Lo está debido a que esta tecnología puede utilizarse para poner a punto superordenadores extraordinariamente capaces. De hecho, Europa ya tiene listo EPAC (European Processor ACcelerator), su primer chip RISC-V, y precisamente ha sido diseñado para residir en el interior de los próximos superordenadores europeos.

Unisoc ha desarrollado el primer chip de seguridad de arquitectura abierta RISC-V

Unisoc es una compañía china especializada en el diseño de microprocesadores. Aunque en Occidente es poco conocida, en su país de origen esta empresa se ha popularizado gracias a la sofisticación de algunas de sus propuestas. Y es posible que su chip E450R, que es el auténtico protagonista de este artículo, contribuya a dar aún más visibilidad a esta firma. Lo más interesante es que este circuito integrado ha sido implementado sobre la arquitectura RISC-V, que, como acabamos de ver, es la mejor opción para las empresas y los centros de investigación chinos.

El chip E450R ofrece una mejora del 50% en aplicaciones basadas en transacciones, por lo que es ideal para entornos de alta demanda

No obstante, lo que hace especial a este chip, según sus creadores, es su rendimiento. Y es que su motor de criptografía asimétrica es, al parecer, un 50% más rápido que el implementado por Unisoc en su anterior chip de seguridad.

Además, de nuevo según esta empresa, ofrece una mejora del 50% en aplicaciones basadas en transacciones, por lo que, a priori, es ideal para entornos de alta demanda. Y si nos ceñimos a su velocidad de escritura y borrado en la memoria no volátil la mejora asciende al 15%. Todo esto pinta bien, pero las bazas de este chip no acaban aquí si confiamos en lo que nos dicen sus creadores.

Y es que aseguran que han diseñado su microarquitectura a la medida y con el propósito de reducir el tamaño del código de las aplicaciones en un 30%, y, al mismo tiempo, de acelerar su carga en un 120%. Suena espectacular, y de ser así este chip se colocará a la vanguardia de las soluciones de seguridad disponibles actualmente.

No obstante, no debemos pasar por alto que por el momento solo tenemos la información que nos han proporcionado el propio fabricante y algunos medios chinos. Cuando lo revise algún laboratorio internacional independiente sabremos con certeza si realmente es tan competitivo. Por el momento cuenta con varias certificaciones relevantes, como CCRC IT EAL4+ o el nivel 2 de criptografía nacional.

