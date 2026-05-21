China por fin tiene un procesador de escritorio competitivo. Su problema es que va seis años por detrás de Intel

China tiene su propia alternativa a los procesadores para PC, servidores y centros de datos que fabrican Intel, AMD y otras compañías. Loongson es una de las pocas empresas chinas que puede fabricar microprocesadores avanzados. Le seguimos la pista desde hace varios años debido a que en el actual clima de tensión geopolítica ha adquirido más relevancia que nunca, y no cabe duda de que su velocidad de crucero es alta.

A finales de diciembre de 2022 esta compañía lanzó su CPU 3A5000 de 32 núcleos, un procesador de propósito general con microarquitectura LoongArch implementada por esta compañía sobre la arquitectura MIPS. Y en febrero de 2024 presentó su procesador para servidores LS3C6000, una CPU con tecnología DragonChain que podía ser escalada hasta alcanzar 64 núcleos.

Su último hito no es la presentación de un nuevo chip. La razón por la que hemos decidido volver a hablaros de esta compañía china es que hace apenas una semana confirmó que ha distribuido más de un millón de unidades de su procesador de escritorio insignia, lo que representa un hito en los esfuerzos de China para construir una industria de los semiconductores autosuficiente.

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La CPU 3A6000 ha sido diseñada y fabricada íntegramente en China

Loongson implementa sus procesadores sobre la arquitectura MIPS, pero la microarquitectura de estos chips ha sido diseñada expresamente por los ingenieros de la Academia China de Ciencias. Al no utilizar las arquitecturas x86-64 o ARM, esta empresa ha podido continuar refinando sus diseños sin verse condicionada por las sanciones de EEUU. Sea como sea, Loongson se dedica al diseño de microprocesadores, pero no tiene la capacidad de fabricarlos por sí misma.

China hace poco tiempo no tenía ninguna alternativa a las CPU de origen estadounidense

De esto se encarga SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), que es el mayor fabricante de semiconductores de China, de la misma forma en que TSMC produce los circuitos integrados que diseñan AMD, Apple, NVIDIA o Qualcomm. Según la publicación Fast Technology, la tercera generación de chips de Loongson, a la que pertenecen las CPU 3A6600, 3B6600 y 3C6600, tiene un rendimiento equiparable al de los procesadores Intel Core de 12ª y 13ª generación.

Curiosamente, según Fast Technology el modelo 3B6600 en particular es el que rivaliza con estas CPU de Intel y las propuestas equiparables de AMD. De hecho, según SCMP la propia Loongson ha reconocido que el rendimiento de sus procesadores para equipos de escritorio es equiparable al de los chips de Intel lanzados alrededor de 2020. Seis años es mucho tiempo en este sector, pero es importante que no pasemos por alto que China hace poco no tenía ninguna alternativa a las CPU de origen estadounidense.

Este logro de Loongson está enmarcado en el esfuerzo de canalización de recursos de Pekín para reducir la dependencia de China de la tecnología de semiconductores extranjera. No obstante, esta estrategia se ha acelerado en respuesta a los restrictivos controles de exportación estadounidenses que limitan el acceso de China a chips avanzados, software de diseño de circuitos integrados y servicios de fabricación de semiconductores de última generación. Será interesante comprobar si Loongson consigue finalmente ponerse al día con Intel y AMD.

Imagen | TSMC

Más información | SCMP

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