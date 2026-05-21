11.000 millones de dólares y un gigante europeo: así prepara India su próximo gran salto en la industria de los chips

Cuando pensamos en fabricar chips, India no suele ser el primer país que nos viene a la cabeza. Pensamos en Taiwán, en Corea del Sur, en Estados Unidos o en China, pero India aparece muchas veces en otra casilla: la del software, los servicios tecnológicos o el ensamblaje de productos electrónicos. Precisamente por eso este movimiento tiene interés. Estamos presenciando en directo cómo un país enorme busca avanzar hacia una de las partes más profundas y más difíciles de la cadena tecnológica.

El anuncio se apoya en una alianza muy concreta: Tata Electronics y ASML han firmado un memorando de entendimiento para la futura planta de semiconductores de Dholera, en Gujarat. La instalación, que el comunicado presenta como la primera fábrica comercial india de 300 mm, tiene una inversión prevista de 11.000 millones de dólares y estará orientada a producir semiconductores para un amplio abanico de sectores. El acuerdo, apunta Reuters, fue firmado el pasado 16 de mayo durante la visita de Narendra Modi a Países Bajos, con presencia también del primer ministro neerlandés Rob Jetten.

La apuesta de India por los chips empieza a dejar de ser una promesa

La noticia llega acompañada de algunos datos técnicos interesantes que merece la pena analizar detenidamente. El dato de los 300 mm puede sonar a una medida del chip, pero en realidad habla de la oblea de silicio sobre la que se fabrican los semiconductores, indicando el diámetro de esa superficie circular, no el tamaño de los transistores ni el de los chips finales. Es una plataforma industrial estándar para producir a gran escala, porque permite trabajar con muchas unidades sobre una misma oblea antes de cortarlas y llevarlas a las siguientes fases del proceso.

Además, el comunicado sitúa la colaboración de Tata con PSMC, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, como la puerta de entrada a una cartera tecnológica que incluye 28 nm, 40 nm, 55 nm, 90 nm y 110 nm. Esa lista ayuda a aterrizar el proyecto mucho mejor que la etiqueta de 300 mm, porque nos dice qué familias de procesos tiene previsto manejar la planta. En la práctica, hablamos de chips analógicos y lógicos para automoción, dispositivos móviles, electrónica de consumo, conectividad, IoT, memoria embebida y otros usos industriales.

Precisamente aquí es donde la compañía neerlandesa ocupa una posición central en la industria de los semiconductores. Su aportación no consiste simplemente en “poner máquinas”, sino en apoyar la puesta en marcha de la fábrica con herramientas y soluciones de litografía, la fase que permite trasladar los patrones de los circuitos a las obleas de silicio. ASML también habla de formación de talento local, resiliencia de la cadena de suministro e infraestructura de I+D. Es una forma de acompañar a Tata no solo en la compra de equipamiento, sino en el aprendizaje industrial necesario para que la planta pueda escalar.

ASML es conocida por sus máquinas más sofisticadas, pero eso no significa que cada acuerdo suyo implique EUV o High-NA EUV. En este caso, la información disponible habla de soluciones de litografía para una planta orientada a procesos que no pertenecen a la frontera más avanzada. Con esos datos, y a falta de que ASML detalle qué sistemas concretos suministrará, la lectura más prudente es situar el proyecto en el terreno de la litografía DUV y del ecosistema de apoyo que permite producir de manera estable.

TWINSCAN NXT:1980Di, una de las máquinas DUV que encajaría con una fábrica como la de Tata

Este acuerdo llega en un momento interesante para la compañía neerlandesa. ASML sigue ocupando una posición central en el sector, pero la adopción de su tecnología más avanzada no está siendo uniforme entre sus grandes clientes: TSMC, por ejemplo, sigue evaluando High-NA EUV, aunque por ahora prefiere apoyarse en las EUV actuales y en mejoras de proceso antes que asumir el coste y la complejidad de la nueva generación. Su ejecutivo Kevin Zhang lo resumió con una frase muy clara: “me gusta la tecnología, pero no el precio”. En ese contexto, una alianza como la de Tata recuerda algo importante: la firma neerlandesa no solo pesa por sus máquinas más extremas, también por su capacidad para acompañar fábricas en distintas etapas de madurez industrial.

Reuters sitúa el acuerdo en un contexto más amplio que el de una sola fábrica. India ha prometido miles de millones de dólares en subsidios para atraer plantas de semiconductores y fabricación relacionada, con ocho proyectos en marcha, mientras Modi ha animado a las compañías neerlandesas a invertir en áreas como semiconductores, energías renovables, tecnologías digitales y salud. Al mismo tiempo, las empresas neerlandesas del sector buscan nuevos mercados y más diversificación geográfica en un escenario marcado por controles de exportación y restricciones comerciales ligadas a la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

Como podemos ver, el movimiento no coloca a India, al menos por ahora, en lo más alto de la industria de los semiconductores, pero sí la acerca a fabricar chips a escala con procesos probados y demanda sostenida. Esa diferencia importa. La industria no vive solo de los semiconductores más avanzados, sino también de una enorme base de componentes presentes en dispositivos con nos rodean, como la electrónica cotidiana y la automoción, como aquellos que juegan en otro ámbito, como los sistemas industriales.

Imágenes | Tata Electronics | ASML

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