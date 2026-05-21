Eric Schmidt advirtió a los jóvenes universitarios que la IA lo cambiará todo. Respuesta de los universitarios: abuchearle

Estamos viviendo un momento curioso en el día a día tecnológico. Bueno, en muchísimos aspectos, realmente, pero evidentemente la inteligencia artificial es algo que acapara buena parte de la conversación y parece que no hay medias tintas. U optimismo salvaje sobre lo buena que es esta tecnología para la humanidad (para los pocos que se están haciendo de oro, más bien) o crítica y oposición.

Porque mientras las Big Tech y los gurús tecnológicos evangelizan sobre las bondades de la IA, cada vez hay más que se oponen a esta tecnología y a la glotona infraestructura que necesita para funcionar. Y nada representa tan bien esa dualidad como el sonoro abucheo que Eric Schmidt, exCEO de Google, se ha llevado cuando hablaba sobre la IA en el discurso de graduación en una universidad.

El discurso de Schmidt. En las grandes universidades estadounidenses es común que inviten a personalidades para dar el discurso de graduación y, en la de Arizona, el elegido fue multimillonario Eric Schmidt que comandó Google y Alphabet.

Subió a la palestra y, ante 10.000 estudiantes, dio un discurso que abordó varios temas, pero que se centró en el impacto de la tecnología moderna en la sociedad.

El pasado diciembre, la revista Time seleccionó a su persona del año para 2025. Y esta vez, fueron los arquitectos de la inteligencia artificial. Así que hoy nos encontramos al borde de otra transformación tecnológica. Una que será más grande, más rápida y de mayor impacto que lo que vino antes. Afectará a cada profesión, cada aula, cada hospital, cada laboratorio, a cada persona y a cada relación que tengan.

Sé lo que muchos de ustedes están sintiendo al respecto. Puedo escucharlos. Hay un miedo. Hay un miedo en su generación de que el futuro ya haya sido escrito. De que las máquinas ya vienen. De que los empleos se están evaporando. De que el clima se está destruyendo. De que la política está fracturada. Y de que están heredando un desastre que ustedes no crearon. Y entiendo ese miedo. Es racional. Y se amplifica cada día por las plataformas de redes sociales con algoritmos que han aprendido con gran precisión que el miedo genera clics y que la ansiedad impulsa el compromiso.

Pero quiero decirles algo esta noche de la manera más clara posible. Hablar del futuro como si ya hubiera sido decidido es renunciar a la única cosa que realmente importa. Están renunciando a su capacidad de actuar. El futuro no llega simplemente. Se construye en laboratorios, en dormitorios universitarios, en empresas emergentes, en las aulas, en las legislaturas. Y las personas que lo construirán serán ustedes y personas como ustedes.

El abucheo a Schmidt. Dependiendo de si estás en la parte más optimista o en la más crítica con la situación actual de la inteligencia artificial, imaginarás los fragmentos en los que el público pudo reaccionar al discurso, pero hay algo claro: a los graduados no parece gustarles que les recuerden el mundo que están heredando, que una tecnología que dista de ser perfecta vaya a impactar en todos los aspectos de la sociedad (ya lo esté haciendo, de hecho) y que, con cierta hipocresía, se eche la culpa a los algoritmos de las redes sociales que sirven como altavoz de ciertas corrientes de pensamiento.

Escojáis el camino que escojáis, la IA va a ser parte de él - Eric Schmidt

Sobre todo por parte de una persona que estuvo en puestos de responsabilidad en Google y Alphabet más de 15 años, y Google funciona como funciona. En su discurso, el exCEO abordó otras cuestiones como que las mismas herramientas que nos conectan son las que nos están aislando y más sobre que “la pregunta no es si la IA dará forma al mundo: lo hará. La pregunta es si habrás formado parte de la inteligencia artificial”.

La nueva Revolución Industrial. El vídeo del abucheo a Schmidt no se enmarca en un vacío y no ha sido el único que se ha hecho viral estas últimas semanas. Hace unos días, Gloria Caulfield recibió el mismo trato por parte de los graduados en la Universidad Florida Central. Gloria es Vicepresidenta de Alianzas Estratégicas para Tavistock y Directora Ejecutiva del Instituto Lake Nona y tocó en hueso cuando comparó la inteligencia artificial y el momento que vivimos con la Revolución Industrial.

Gloria comentó que vivimos en un momento de profundo cambio y, a diferencia de Schmidt, tuvo que detenerse un par de veces debido a la fuerza de los abucheos. De hecho, reaccionó apuntando que era evidente que había división de opiniones y que le encantaba la pasión de los estudiantes. Comentó que, en su día, su generación tuvo los mismos problemas con el nacimiento de Internet y la inseguridad sobre el futuro, pero no pareció convencer a los estudiantes. También hubo aplausos, claro.

Clima raruno. Este tipo de posturas por parte de personalidades que dan discursos sobre la IA, como decimos, no están aisladas. Alguien muy activo en este sentido es Jensen Huang, CEO de Nvidia y persona extremadamente implicada e interesada en el desarrollo de la IA, quien también dio una charla recientemente en la Universidad Carnegie Mellon en la que comentó que no hay mejor momento para comenzar a trabajar en “el trabajo de su vida”, que la IA es una red positiva para la humanidad porque da oportunidades que favorecen a los jóvenes y que la IA “creará muchos nuevos empleos y nuevas industrias”.

“No es probable que la IA te reemplace, peor alguien que use la IA mejor que tú sí podría hacerlo” - Jensen Huang

Otro ejemplo es el del enfado monumental de los graduados del Calarts, una de las universidades más importantes del mundo en el segmento de las artes, cuando el presidente de la institución se puso a elogiar la inteligencia artificial. El problema aquí es que, de nuevo, los jóvenes no están tan convencidos de que la IA vaya a cambiar su futuro… a mejor. Como apuntan en The Guardian, un estudio reciente apunta que alrededor de la mitad de los jóvenes estadounidenses están más preocupados que emocionados por el aumento de la IA en la vida diaria.

Hay sectores en los que hay más preocupación que en otros, evidentemente y, aunque personalidades como Huang afirmen que el momento de realizar nuestros sueños es ahora y que no podría haber uno más perfecto gracias a la IA, eso puede ser para personas que se estén formando en la IA y en sectores relacionados con ella, pero el sentimiento es que no es algo general.

Tengo un Bachelor Degree y me rechazan en el Target. Como decimos, estos abucheos a los evangelistas de la inteligencia artificial no se producen sólo por el rechazo a esta tecnología, sino por el clima laboral de, en este caso, Estados Unidos. De vez en cuando en TikTok, Reddit, YouTube y otras redes sociales aparecen historias y vídeos cortos sobre cómo jóvenes con grado universitario son rechazados en trabajos para los que, por estudios, están sobrecualificados.

Target, Wal-Mart o McDonalds son algunos de los ejemplos que citan, por lo que se entiende ese clima de crispación cuando por un lado te están diciendo que es el mejor momento para encontrar trabajo, pero por otro lado el mercado laboral está viviendo un periodo complicado.

Más allá de esto, no pudo más que acordarme del famoso “dicen ‘boo’ o ‘buarns’ de ‘Los Simpson’ con la reacción de sorpresa de estos ponentes cuando reciben los abucheos. Lejos queda el discurso de Steve Jobs en Stanford hablando sobre la pasión por el trabajo que aman y el inconformismo.

Imágenes | Capturas de @fenspamz228 y WSJ (editadas)

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