Baidu nació como la Google china y se acaba de dar cuenta de algo: más que nunca, debe ser la Google china

Durante más de dos décadas, a Baidu le fue muy bien con una estrategia muy clara: ser “la Google china”. Nació sólo un año después que Google y, mientras la estadounidense se comió el mercado mundial, Baidu hizo lo propio en su gigante mercado doméstico. Sin embargo, igual que a Google ya no le vale con ser sólo un motor de búsqueda, Baidu se ha tenido que adaptar a un mercado en el que gigantes como TikTok le han comido la tostada. La IA es esa ola que Baidu necesitaba y con sus últimos resultados financieros se han dado cuenta de algo importante.

Ahora sí tienen que ser como Google. Desesperadamente, además.

Brotes verdes de la IA. El pasado lunes, la compañía con sede en Pekín presentó los resultados del primer trimestre. Es algo que estamos viendo en todas las compañías que cotizan y es interesante no por ver la cantidad de dinero que mueven sino por intentar intuir cómo va el negocio y hacia dónde puede ir en función de lo que presenten. Por ejemplo, con SMIC (la gran fundición de China) vemos que las cosas están yendo bien por la crisis de componentes y la necesidad de chips para la IA, y con Baidu ese impulso de la inteligencia artificial también se está notando.

Según los resultados, los ingresos impulsados por Baidu Core AI (la rama de IA de la compañía) subieron un 49% interanual. Es una auténtica barbaridad que también se refleja en la rama de robótica como Apollo Go y sus ‘robotaxis’, cuya actividad aumentó en un 120% interanual. Lo más interesante de este crecimiento del segmento de la IA es que ahora esta rama es la responsable del 52% del total del negocio de Baidu. Y esto es bueno… y malo a la vez.

PERO. Estos buenos resultados para el segmento de IA llegan en un momento delicado para la compañía. Baidu se está dando cuenta de que los ingresos por publicidad en el buscador ya no son suficientes debido a un negocio tradicional al que se le está agotando la mecha. Porque, en global, la compañía ha visto un descenso del 2% en sus ingresos totales.

Les han comido el mercado. El motivo es que la compañía se ha ido quedando atrás. Es curioso, pero Baidu fue de las primeras a nivel mundial en lanzar su propio chatbot. Ernie nació en marzo de 2023 y en septiembre ya estaba a disposición de todos los públicos. Era un enfoque raro (un chatbot cerrado y de pago) mientras que la tendencia de la industria empezaba a ser otra (uso gratuito y licencias open source), pero no era lo único.

Baidu como buscador tampoco tenía el monopolio del que gozaba antaño. A un ritmo alarmante (para ellos), su relevancia como buscador se fue difuminando porque los jóvenes chinos ya no estaban usando los buscadores tradicionales. De hecho, es que no sabían usarlo bien y acudían a otras apps como TikTok o Instagram para encontrar lo que buscaban.

Transformación. Esto pintaba un panorama no muy alentador para una Baidu que parecía un dinosaurio inmóvil ante el meteorito no sólo de la IA, sino de nuevas aplicaciones que, como decimos, le estaban comiendo la tostada en su propio terreno. Había dos opciones: seguir como hasta ahora, y la cosa no iba bien, o poner remedio.

A mediados del año pasado, y tras un 2025 en el que aparecían modelos de lenguaje chinos hasta debajo de las piedras con un precio por los suelos y potencia de sobra para las consultas del día a día, Baidu presentó Ernie X1.1, su nuevo modelo de IAG que seguía siendo cerrado, pero que parecía competir de tú a tú contra los principales rivales. También tiene otro modelo open source y es evidente que han visto las orejas al lobo.

Monetizar la IA. Porque estos resultados trimestrales evidencian que las cosas han cambiado, que en China hay una competencia feroz y que Baidu tiene que jugar sus cartas para seguir siendo relevante. No tiene un TikTok ni un WeChat, pero tiene algo fundamental: infraestructura. Y, precisamente, ahí tiene un apoyo para monetizar la inteligencia artificial no mediante software, sino mediante hardware.

A nivel mundial estamos viendo que, debido a la crisis de componentes y lo que cuesta montar un centro de datos, hay empresas que alquilan sus GPU y plataformas de IA para que otras las usen en la nube. Esas empresas están subiendo (muchísimo) el precio de sus alquileres y se ha reportado que Baidu está haciendo, precisamente, eso mismo. La compañía está aumentando entre un 5% y un 30% el precio de sus servicios de computación en la nube para IA y hasta un 30% el servicio de almacenamiento de archivos en la nube.

Este aumento se atribuye, en parte, a la inversión de la compañía en infraestructura, algo que también presiona los márgenes. Porque, de nuevo, los competidores la estaban atropellando y la Google china tiene músculo técnico y de servidores para hacer la misma transformación que la propia Google en la era de la IA y del capitalismo salvaje: poner su infraestructura al servicio de quien la necesite y no pueda pagar por equipo propio. En definitiva, menos buscador y más infraestructura de IA

En Xataka | China ha prohibido a otra startup de IA exportar talento e investigación: poco a poco, está "nacionalizando" la IA