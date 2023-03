Baidu presenta Ernie, su competidor a ChatGPT (y muestra por qué las prisas no son buenas consejeras)

Robin Li, CEO y cofundador de Baidu, tenía claro que la empresa debía presentar algo. Lo que fuera. Así ha sido lanzado Ernie, el chatbot basado en inteligencia artificial del gigante chino de las búsquedas. Como indican en Reuters, el propio Li admitió las prisas e indicó que lo presentaban hoy "porque el mercado lo demanda". El teórico gran competidor asiático de ChatGPT es aparentemente una plataforma más limitada y con un público objetivo muy claro: el de China.

Ernie. Este modelo de inteligencia artificial conversacional está basada en ERNIE 3.0 y en PLATO, dos modelos de lenguaje preentrenados que siguen los pasos de otros como GPT. Según Louise Matsakis, editora en Semafor que asistió a la presentación, Li indicó que Ernie está centrado en el mercado chino y tiene "una mayor capacidad de entendimiento del lenguaje chino" que otros modelos de lenguaje. O lo que es lo mismo: si quieres un chatbot que funcione bien en chino, Baidu dice que tiene el mejor.

I'm watching @baidu's demo of its competitor to ChatGPT, ERNIE Bot. First, CEO Robin Li asked ERNIE about The Three-Body Problem pic.twitter.com/oeN9PZQJ71 — Louise Matsakis (@lmatsakis) March 16, 2023

Presentación descafeniada. Los inversores se mostraron decepcionados con una presentación que resultó ser una secuencia de pequeños vídeos en los que se mostraban algunas de las capacidades de Ernie. Entre los ejemplos se vio cómo Ernie podía realizar cálculos matemáticos, cómo era capaz de conversar en varios dialectos del chino y cómo podía generar imágenes e incluso vídeo a partir de entradas (o 'prompts') de texto.

Lanzamiento muy limitado. Solo un pequeño grupo de usuarios tendrá acceso inicial a Ernie. Recibirán una serie de códigos de invitación a partir de hoy, mientras que las empreas interesadas en integrar estas capacidades en sus negocios pueden comenzar a solicitar el acceso. El chatbot se integrará en diversos productos de Baidu y puede generar texto, imágenes y vídeo, pero la capacidad de generar vídeo no estará disponible para todo el mundo.

The training data of Baidu's ERNIE Bot includes trillions of web pages, billions of search and image data, billions of speech calls, and a knowledge graph of 550 billion facts, enabling Baidu to hold a unique position in Chinese language processing. #ERNIEBot pic.twitter.com/NK1RpqEGGG — Baidu Inc. (@Baidu_Inc) March 16, 2023

Caída en bolsa. Que la presentación no fuera interactiva y que se mostraran tan solo esos vídeos ha provocado muchas dudas entre los inversores, y durante la presentación las acciones de Baidu llegaron a caer el 10% en la bolsa de Hong Kong, aunque luego recuperaron algo de terreno para caer un 6,4%. La falta de una fecha clara de disponibilidad masiva de Ernie también ha hecho que la sensación sea la de decepción e incertidumbre sobre su verdadera capacidad para competir con ChatGPT o GPT-4.

Las prisas no son buenas consejeras. El lanzamiento parece apresurado, y de hecho el propio Li avisó de que el chatbot no era perfecto "así que, ¿por qué lo estamos anunciando hoy? Porque el mercado lo demanda". Analistas como Charlie Chai, de 86Research, se mostraban aún así esperanzados con Baidu: "seguimos recomendando a los inversores que mantengan sus acciones de Baidu como el "gran campeón nacional" del espacio de la IA en China", explicó.

