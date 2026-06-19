Las Big Tech te ofrecen hasta 15 GB gratis de almacenamiento en la nube. O2 Cloud las deja en ridículo y regala 10 TB a sus clientes

Los clientes de O2 están de enhorabuena. La operadora comunicaba ayer un cambio fantástico en su oferta: hasta ahora O2 Cloud ofrecía 1 TB de almacenamiento en la nube incluido en ese plan. Ahora esa capacidad se amplía de forma espectacular, y los clientes pueden disponer de 10 TB de almacenamiento en la nube. Es algo asombroso si comparamos esta oferta con el espacio que ofrecen por defecto Google, Microsoft o Apple, pero hay alguna que otra pega.

10 TB "gratis". Hace años que Movistar creó Movistar Cloud como opción para crear copias de seguridad de tus archivos, y aquello fue llamativo desde el primer momento porque además el espacio de almacenamiento del servicio era teóricamente ilimitado. O2 Cloud se sumó a esa oferta tiempo después, y lo hizo inicialmente con 1 TB de espacio gratuito (incluido en el plan) que ahora se multiplica por diez.

Si tienes solo móvil de O2, también tienes 10 TB. Hasta ahora esta oferta era válida para usuarios de fibra (tuvieran además líneas móviles o no), pero ahora O2 ofrece O2 Cloud con 10 TB de almacenamiento incluido a cualquier usuario de sus servicios: si tienes una línea móvil de O2, con o sin fibra, tienes 10 TB de O2 Cloud gratis, incluidos en el plan.

Apps para Android e iOS. El servicio está pensado para ser un "Dropbox" o un "iCloud" que constantemente cree una copia de seguridad de tus fotos y vídeos en el espacio de almacenamiento en la nube de O2. Basta instalar la app de Android o la de iOS, configurarla registrándonos en el servicio y listo: tendremos esas copias de forma gratuita al ser clientes de O2.

En la imagen, la interfaz de O2 Cloud desde el navegador web. Podemos visualizar las fotos directamente allí, y el funcionamiento es sorprendentemente fluido.

También en el escritorio Windows o Mac. También es posible usar O2 Cloud para guardar imágenes, vídeos o documentos desde un ordenador personal. Yo he probado en mi Mac, y es posible descargar el cliente de escritorio para que funcione en segundo plano: todo lo que meta en la carpeta "O2 Cloud", se sincronizará automáticamente con el espacio de almacenamiento en la nube de la operadora.

Editor de imágenes integrado. Este servicio parece especialmente pensado para salvaguardar las fotos de nuestro móvil de forma que si lo perdemos o nos lo roban queden a salvo. Pero es que además es un servicio estupendo para visualizarlas (va muy fluido) e incluso editarlas: el editor integrado ofrece algunos filtros básicos (Sepia, Grises, etc) y también unas cuantas herramientas de edición que le dan más valor añadido a la solución.

El editor integrado es limitado, pero nos puede sacar de un apuro rápido.

Personalizar carpetas o álbumes. A partir de ahí, es posible acceder y descargar contenidos desde nuestros dispositivos, y en O2 Cloud también podremos crear carpetas personalizadas o álbumes para organizar fotos y documentos en base a su temática, localización, etc.

O2 deja en ridículo a las Big Tech. El servicio O2 Cloud es sorprendentemente generoso, sobre todo si lo comparamos con lo que ofrecen las grandes tecnológicas. Google ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito al crear una cuenta, mientras que Apple y Microsoft ofrecen 5 GB. Si quieres más, toca pagar, y ahí es donde entran suscripciones a planes de pago como Google One/Workspace, Apple iCloud+, o Microsoft 365/Familia. Hemos realizado una pequeña tabla comparativa, y en ella queda claro que esos 10 TB de O2 Cloud son un verdadero regalo para los clientes de la operadora.

Capacidad Precio mensual o2 cloud 10 TB Incluido con el plan Fibra / Móvil Apple iCloud+ 6 TB 29,99 euros Google One 5 TB 21,99 euros Microsoft 365 Familia 6 TB (Hasta 6 usuarios, 1 TB por usuario) 13 euros Dropbox 3 TB 12 euros

Pero las Big Tech ofrecen otras cosas. Es importante señalar que es entendible que las grandes tecnológicas sean tan tacañas con el espacio gratuito que ofrecen a los usuarios: con cientos (o miles) de millones de clientes, ofrecer más capacidad les obligaría a crecer de forma extraordinaria en recursos en sus centros de datos. Pero además los servicios de pago como Google One, iCloud+ o Microsoft 365 son más bien "multiservicio" porque mezclan el almacenamiento con herramientas de productividad, seguridad y, en algunos casos, planes de IA.

Pero si solo tenías iCloud para fotos... Sin embargo, muchos usuarios se ven obligados a contratar Apple iCloud+ o Google One para mantener esa copia de seguridad de sus fotos en las nubes de estas empresas y "que todo funcione sin más". La propuesta de O2 Cloud plantea una alternativa fantástica para esos usuarios, porque consiguen lo mismo sin pagar un extra: el plan que tengan con O2 ya serviría para disfrutar de este servicio. La integración de esos servicios siempre será superior a la de O2 Cloud, desde luego, pero para ese uso básico de copia de seguridad, la alternativa parece extraordinaria.

Qué pasa si me voy de O2. No hay permanencia en O2, pero lógicamente si nos vamos a otra operadora, perderemos el acceso a O2 Cloud. La empresa da 30 días para descargar los achivos si te das de baja antes de borrarlos, lo que desde luego da opción para recuperar todos esos datos y guardarlos por ejemplo en un disco duro externo y trasladarlos luego a otro servicio en la nube si así lo deseamos: no hay (lástima) herramientas o servicios que permitan hacer esa "migración" de una nube a otra.

Términos de uso habituales. O2 Cloud tiene unos términos de uso y de privacidad que son ya los habituales en este tipo de servicios. En O2 explican por ejemplo que:

"Para la gestión de algunas de las funciones necesarias para la prestación del servicio, tenemos contratados proveedores de confianza que podrán tener acceso a datos personales, que actuarán como encargados de tratamiento y que estarán obligados contractualmente a cumplir con sus obligaciones legales de encargado de tratamiento, a mantener la confidencialidad y secreto de la información".

Además aclaran que "algunas de las funciones necesarias para la prestación del servicio se contratan con encargados de tratamiento situados fuera del Espacio Económico Europeo", aunque garantizan "un nivel adecuado de protección de los datos personales". Los datos personales tratados pueden incluir localización o estadísticas de uso, por lo que a priori el servicio es prácticamente idéntico en esto a otros servicios similares.

Explican también en esas condiciones particulares que "O2 informa de que no tendrá acceso a los Contenidos incluidos en el Servicio O2 Cloud y no tiene la obligación de controlar o revisar los Contenidos alojados o puestos a disposición a través del Servicio".

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