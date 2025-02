Quería montar mi propio Google Fotos. Lo he logrado gracias a una maravillosa alternativa Open Source

Tengo una particular obsesión por tener bien organizadas mis fotos. Como llevo unos años luchando con esto, he probado un buen puñado de soluciones, y por ejemplo disfruté mucho de Picasa —Google lo mató, como a Reader— y también probé soluciones como Synology Fotos siguiendo los pasos de mi compañero Alejandro Nieto.

El objetivo siempre ha sido el mismo: prescindir de Google Fotos, un servicio que es maravilloso pero que como otros servicios en la nube, me inquieta porque no sé para qué pueden llegar a usarse mis fotos. Aseguran que no se utilizan con fines publicitarios, pero sí pueden aprovecharse para mejorar sus algoritmos de aprendizaje automático en reconocimiento de imágenes.

Un NAS a medida

La nube es fantástica en muchas cosas y para muchos usuarios, pero como digo, yo prefería montármelo por mi cuenta en local. Hace poco conté todo este proceso de búsqueda y pruebas con más detalle en mi blog, y ahora he querido aprovechar para contarlo también en Xataka. Hace aproximadamente un año buscar nuevas alternativas, y para lograr tomar una decisión me monté un NAS con 30 TB de disco duro, 4 TB de SSD y una modesta placa y procesador porque buscaba más eficiencia que potencia.

Mi NAS, en una caja Jonsbo N2 con las bahías para los discos duros.

También hubo proceso de investigación detallado para elegir el sistema operativo con el que controlarlo todo. Hay muchas y variadas opciones para NAS, aunque diría que entre las más destacadas están Unraid, TrueNAS (antes FreeNAS), Proxmox, OpenMediaVault o CasaOS.

Tras documentarme, leer y ver vídeos sobre todas ellas acabé decidiéndome por Unraid, un proyecto ya muy veterano y respetado. La licencia "Starter" cuesta 49 dolares y es válida para máquinas con hasta seis unidades de disco, y me pareció muy buena opción.

Ponerlo todo en marcha me llevó algo de tiempo: esto no es como instalar Windows en un PC, y además yo quería contar con una configuración muy específica para poder usar el sistema de ficheros ZFS para las tres unidades de disco duro configuradas en RAIDZ (RAIDz1), algo que cuando yo configuré acababa de comenzar a estar como opción disponible en Unraid.

Solucionado aquello, migré todos los datos de mi antiguo NAS, un viejo Synology DS-212j que me dio muchas alegrías pero que empezaba a quedarse corto en muchas cosas. Eso también llevó tiempo, porque quise aprovechar para reorganizar el pequeño caos en el que se habían convertido algunas carpetas que había usado casi como "trasteros digitales".

Probando alternativas a Google Fotos

Una vez eso estuvo resuelto, pude comenzar a probar distintas alternativas para gestionar mis fotos. Aquí Unraid es especialmente maravilloso, porque permite (como otros sistemas para NAS, ciertamente) montar servicios de forma separada y aislada fácilmente, sobre todo gracias a Docker.

La "App Store" de Unraid con los distintos tipos servicios autohospedados que puedes instalar en tu servidor a golpe de clic.

Eso hace que u NAS se convierta en 5, 10 o 100 servidores. Los que quieras y los que tu hardware permita, claro. Y lo mismo con máquinas virtuales, que yo no utilizo apenas pero que son una opción igualmente interesante para sacarle más partido a tu servidor. Yo he acabado instalando unos 15 servidores en mi NAS, aunque la gran mayoría suelen estar desactivados.

Sea como fuere, Unraid tiene su propia "App Store", y en ella hay decenas y decenas de posibles servicios que puedes montar en tu servidor para correrlos desde ahí y tener en esencia tu propia nube con tus servicios en local. Hay alternativas para casi todo lo que existe en internet: puedes montar tu servidor de correo, de música, tu servidor web, de descargas, de bases de datos, o, por supuesto... de fotos.

Y aquí es donde llegó el momento de probar alternativas que me parecían interesantes y sobre las que ya había investigado. Otras las conocí por el camino, pero gracias a Unraid y a la magia de Docker poner en marcha estas alternativas es cuestión de minutos. Luego, por supuesto, hay un proceso de importación de las fotos —si tienes muchas, eso puede llevar hasta días—, pero yo reduje la importación a un pequeño subconjunto de fotos para las pruebas.

Antes de nada, debo decir que lo que está claro es que en este terreno hay de todo, y para todos. Las opciones son muy variadas tanto en su alcance como en su forma de "atacar" el problema, pero yo tenía ciertas prioridades. En esencia quería una buena alternativa a Google Fotos que heredase sus virtudes (interfaz, organización cronológica, gestión de favoritos, quizás reconocimiento facial y de objetos).

Photostructure es una alternativa original, distinta y muy potente.

Eso hizo que descartase rápidamente algunos proyectos que a mí no me encajaban pero que pueden ser estupendos para muchos usuarios. Entre ellos estaban Piwigo, Photonix, Chevereto, Damselfly, Lychee, o Photoview, pero hay desde luego más.

La cosa no obstante se puso interesante con algunas alternativas realmente serias y muy llamativas. Ya había probado Photostructure y me encantó su interfaz con esa primera página de selección aleatoria de fotos, pero no me encajaron su gestión de favoritos (suscripción para habilitar esa opción) o su interfaz, que no está centrada en el orden cronológico.

LibrePhotos tenía una pinta estupenda, pero no era fácilmente instalable (no estaba en la "App Store" de Unraid) y me dio muchos problemas, probablemente porque hice algo mal al montarlo. También probé Nextcloud Photos, opción curiosa si ya sois usuarios de Nextcloud Photos y su versión mejorada, Memories, pero la interfaz y algunas opciones no estaban del todo finas.

El que realmente puso las cosas difíciles fue Photoprism, una de las opciones más populares entre quienes buscan alternativas a Google Fotos. Sus opciones son extraordinarias, y lo único que realmente me echó para atrás es que me parece una opción que se centra más en organizar tus fotos (la potencia aquí es alucinante) que en disfrutar de ellas. La interfaz tampoco me enamoraba, pero siempre quedó como gran candidata si otras opciones no me convencían más. Descubrí por último un candidato llamado Ente con una interfaz especialmente simpática, pero que no tenía imagen directa en Unraid, lo que acabó haciendo que la descartara porque prefería tener una solución bien integrada en Unraid.

Y entonces llegó la solución.

Immich, qué maravilla

Conocí este proyecto hace tiempo, y cuando comencé a plantearme buscar alternativas siempre fue uno de los que tenía claro que quería probar. Así lo hice, y lo cierto es que Immich me conquistó desde el primer momento.

A la izquierda Google Fotos, a la derecha Immich.

Y lo hizo porque precisamente está pensado para aquellos que quieren disfrutar de todo lo bueno de Google Fotos, pero sin usar Google Fotos.

La interfaz es de hecho una copia casi exacta, algo que facilita especialmente su uso, pero es que además los responsables del proyecto ofrecen ya de primeras dos herramientas distintas (Immich CLI e Immich-Go, que es la que yo usé) para "sacar" todo lo que tenías en Google Fotos (gracias a Google Takeout) y luego importarlo en Immich.

Esas herramientas no son perfectas y puede haber pequeños errores. Yo los sufrí con los metadatos de las fechas en algunas fotos, pero teniendo en cuenta que mi fototeca consta de unas 140.000 fotos y 20.000 vídeos, la cosa no fue demasiado grave (y puede que a estas alturas ya se haya solucionado).

La migración lleva tiempo, pero lleva aún más tiempo la indexación de todas esas fotos. En mi caso, unos 10 o 12 días que simplemente dejé que Immich hiciera su trabajo para ir generando miniaturas, orden cronológico o su propio reconocimiento facial y de objetos.

En la parte superior, las efemérides, que siempre son curiosas. La organización cronológica manda.

Tras ese tiempo, me encontré con una plataforma absolutamente fantástica que me permitía hacer todo lo que yo quería. La interfaz me encanta, la organización cronológica es perfecta, y las opciones de gestión y organización en carpetas y usuarios son también excelentes. Que haya atajos de teclado para marcar una foto rápidamente como favorita (tecla F) o borrarla (tecla Supr) me permitía además acceder a esas opciones tan "tontas" que otras aplicaciones no tienen.

La sincronización de fotos con el móvil es transparente y muy sencilla, y aunque la aplicación móvil es estupenda, me encontré aquí con el gran problema de todas estas soluciones. No solo Immich: ninguna tiene una aplicación decente para Android TV / Google TV.

Immich para Android TV tiene buenas intenciones, pero demasiadas limitaciones.

Immich tiene, además de la app de Android/iOS, una para Android TV, pero sus opciones son mucho más limitadas. La navegación no ofrece una barra lateral de desplazamiento rápido como la que sí tienes en escritorio y Android/iOS, así que si quieres ver una foto relativamente antigua toca bajar y bajar con el mando (como el de mi Chromecast) durante minutos.

Además no es cómodo marcar fotos como favoritas o borrarlas desde esa interfaz, y en general la experiencia de usuario es mala. Repito: no he encontrado ninguna plataforma que tenga una buena app para Android TV, y acabo conectando el portátil a una tele para poder disfrutar de las fotos con la familia en el salón, por ejemplo. Una oportunidad de mejora importante aquí para cualquier herramienta de este tipo.

Immich ofrece además una sección superior en la página de inicio con fotos de "hace X años" que te permiten disfrutar de esas efemérides (se puede desactivar dicha opción), y a partir de ahí puedes hacer un montón de cosas. Entre ellas por supuesto, permitir acceso a tu servidor Immich desde el exterior, algo que se puede hacer de diversos métodos pero que yo de momento jamás me he decidido a hacer para evitar sustos. Debo decir que aquí hay un poco (bastante) de paranoia personal mía, porque la soluciones actuales (como Tailscale o Cloudflare Tunnel) son teóricamente muy seguras.

Immich buscando cosas naranjas en mi fototeca.

Hay otro elemento fantástico más de Immich en mi opinión, y ese es el de su buscador. Puede funcionar en modo normal, a través de nombres de ficheros (si recordáis el nombre de una foto, por ejemplo), pero que además tiene un modo semántico. Si le pides fotos de montañas o de mar o de otros conceptos —por ejemplo, el color «naranja»— muestra fotos que efectivamente están relacionadas con esa búsqueda. Aquí el sistema de aprendizaje automático (machine learning) es prodigioso.

Immich tiene desde luego más opciones, así que os animo a probarlo y a averiguar más sobre el proyecto tanto en su foro como el subrreddit dedicado a él. Sin duda, todo un descubrimiento que espero siga acompañándome bastante tiempo.

En Xataka | Cómo crear tu propio Google Fotos en el ordenador de la forma más fácil y económica posible