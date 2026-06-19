Solo hay una persona en la historia de Star Trek que se ha interpretado a sí misma, y la escena sigue siendo legendaria

El androide Data necesitaba a los tres científicos más brillantes de la historia para una partida de póquer en el holodeck, y los elegidos fueron Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking. Los dos primeros llevaban décadas (o siglos) muertos. El tercero tenía cincuenta y un años y esclerosis lateral amiotrófica, pero había expresado a los jefes de Paramount su deseo de aparecer en la serie.

Cuándo fue. El 21 de junio de 1993 se emitió el final de la sexta temporada de 'Star Trek: La nueva generación'. Los primeros noventa segundos del episodio, titulado 'Descenso, Parte 1', contienen algo que no ha vuelto a ocurrir en más de cincuenta años de franquicia: una persona real, con nombre y apellidos, interpretándose a sí mismo. Se trataba de Stephen Hawking.

Cómo empezó. Hawking visitó las oficinas de Paramount Pictures en 1991 para presentar un documental sobre su vida dirigido por Errol Morris. Rick Berman, productor ejecutivo de la serie, descubrió durante la visita que Hawking era un trekkie declarado y le ofreció un tour por los decorados de 'La nueva generación'. Y una vez en el plató, el científico hizo una petición inusual: que le sacaran de la silla de ruedas (algo poco habitual) para poder sentarse en el sillón del capitán.

Una vez instalado, le comentó a su anfitrión Leonard Nimoy (Spock en la serie original) que el asiento era considerablemente más cómodo y potente que su silla. Luego preguntó si existía alguna posibilidad de aparecer en el programa. Los productores tomaron nota. Hawking volvería a Los Ángeles unos meses más tarde, y había una ventana de rodaje disponible. Solo faltaba saber qué demonios iba a hacer un físico teórico con ELA en un episodio de una serie de ciencia ficción sin que resultara paródico, o incluso condescendiente.

Qué hacer. Los guionistas decidieron que lo más conveniente era una escena en el holodeck, probablemente acompañado del androide Data. A partir de ahí, tocaba construir una escena que justificara la presencia del científico más célebre del mundo. El productor ejecutivo Michael Piller aportó la idea que lo resolvió todo: una partida de póquer. El holodeck de la Enterprise permitía recrear a cualquier figura histórica con precisión, y los afortunados fueron Newton, muerto desde 1727, y Einstein, desde 1955. Y Hawking, muerto también en la ficción de la serie, pero capaz de interpretarse a sí mismo.

Para construir el chiste de física que abre la escena, el guionista Ronald D. Moore llamó a su compañero Naren Shankar, doctor en física aplicada y futuro showrunner de 'CSI'. Shankar diseñó el chiste del perihelio de Mercurio (un fenómeno que la mecánica newtoniana no es capaz de explicar), y propuso la dinámica cómica entre los tres científicos, con Hawking y Einstein burlándose de Newton.

8 de abril. Hawking rodó su aparición el 8 de abril de 1993. Brent Spiner, que encarnaba a Data y que habitualmente no tenía problemas para dar vida a la frialdad emocional del androide, estaba nervioso. El actor describió más tarde ese momento como "probablemente mi momento favorito en toda mi experiencia haciendo Star Trek". La escena que se rodó ese día acabó durando menos de dos minutos. En ella, después de bromear sobre la posible cualidad apócrifa de la historia de Newton y la manzana, Hawking gana la mano, y Einstein alega que las probabilidades de esa victoria no podrían haber mejorado ni con fluctuaciones cuánticas. Hawking le responde (con segundas): "Wrong again, Albert."

Un cameo histórico. No era la primera vez que 'Star Trek' jugaba con figuras históricas: habíamos visto hasta a Abraham Lincoln luchando junto a Kirk y Spock. Pero Hawking sigue siendo, a día de hoy, la única persona real que se ha interpretado a sí misma en cualquier serie o película del universo 'Star Trek'. Además, quel cameo llegó en un momento particular para la franquicia: la audiencia de la sexta temporada de 'La nueva generación' estaba comenzando a experimentar un descenso gradual y 'Espacio profundo nueve' de estrenaba ese año. La franquicia se expandía y el público se dividía, pero quedaba tiempo para un cameo que era casi una declaración de intenciones.

Moore afirma que Hawking había ayudado a construir, con su trabajo sobre agujeros negros y cosmología, el tipo de imaginario científico con el que 'Star Trek' llevaba décadas jugando. Que quisiera aparecer en el programa, que no desdeñara la ciencia-ficción sino que la disfrutara, funcionaba como una especie de validación circular. Por eso hay una última guinda en el capítulo: en el futuro que imagina el episodio, se revela que Data ocupa la cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Esa misma cátedra la ocupó Hawking entre 1979 y 2009, y antes que él, Newton entre 1669 y 1702. Los tres acabarían sentados en una mesa de póquer en un futuro imaginado en 1993.

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