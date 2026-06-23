"Los repartidores ya no serán necesarios": Richard Liu, CEO del "Amazon chino", señala el destino de 700.000 empleados

Uno de los debates internos que están teniendo que asumir algunas de las mayores empresas tecnológicas y de logística gira en torno a la automatización de sus plantillas: sustituir a trabajadores humanos por robots que no duermen, no se enferman ni exigen mejoras salariales. A su vez, se encuentran ante el dilema de dejar sin empleo a buena parte de su plantilla.

Richard Liu, fundador y CEO del gigante del comercio electrónico JD.com, considerada como la Amazon de China, cree que reemplazar a sus empleados es inevitable, pero considera que la tecnología "complementará" a los humanos, pero la mano de obra humana encontrará un nuevo espacio. La clave, según Liu, es que las empresas preparen a su personal para ocuparlo.

El diagnóstico, sin eufemismos. Liu aseguró en el marco de la cumbre de Líderes Económicos de APEC (Corporación Económica Asia-Pacifico) celebrada en Shenzhen que "En el futuro, cuando los robots repartan paquetes, llegará el día en que los repartidores ya no serán necesarios". Pero Liu añadió que no va a dejar tirados a sus empleados. "Sin duda, serán robots quienes repartan los paquetes. Pero realmente no quiero que nuestros 700.000 compañeros pasen hambre ni se queden sin trabajo", insistía el directivo.

El CEO de JD.com ya no plantea una hipotética sustitución de empleados por robots, sino que la da por segura. Es decir, la pregunta ya no es si pasará. Lo que las grandes empresas tienen sobre la mesa es cuándo se producirá ese cambio, y qué se hace mientras tanto. Amazon ya de planteaba una cuestión similar con el reemplazo de 600.000 empleados de sus almacenes por robots. JD.com factura más de 150.000 millones de dólares al año y tiene en plantilla a más de 900.000 empleados. Que su CEO hable en esos términos sobre la sustitución de más de dos tercios de su plantilla es un asunto muy serio.

El plan Nirvana: 120 escuelas para 700.000 personas. Sin embargo, el planteamiento de JD.com no se queda en dibujar un futuro de colapso laboral, sino que asume que la nueva situación requerirá mano de obra humana en otras tareas. Según recogía Financial Times, la empresa ha firmado contratos con 120 centros educativos en toda China. Su objetivo es formar a los actuales repartidores en tareas de reparación y mantenimiento de robots en un programa de formación llamado Plan Nirvana. La idea es que quienes hoy reparten paquetes en la calle acaben trabajando en oficinas programando y manteniendo los robots que les han sustituido.

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Liu habló de "empleados de cuello blanco" como destino para quienes hoy son obreros. Eso implica formarlos como técnicos de robots, formadores de IA y personal de mantenimiento. El gran reto para JD.com es la escala que supone reconvertir a 700.000 repartidores en técnicos especializados.

China: el suelo que puede hundirse. El anuncio de Liu llega justo cuando un informe cifraba que China llegará este año a 320 millones de trabajadores de la "gig economy". Hace cinco años eran 200 millones. Esa cifra representa cerca del 40% de todo el empleo urbano. Son repartidores, conductores de apps u obreros de fábrica. Personas con poco margen económico para afrontar una transición larga o incierta que les reemplace por robots.

Sin embargo, China parece dispuesta a liderar esa transformación industrial a toda costa y ha puesto la robótica en el centro de su plan quinquenal aprobado en marzo. El objetivo de Xi Jinping es convertir a los robots en el motor del crecimiento chino. El gobierno pisa el acelerador de la automatización y a la vez intenta no arrollar a los más vulnerables con su avance.

JD.com, como Amazon, ya lo está haciendo. El gigante chino del comercio, al igual que su homólogo occidental, ya opera almacenes sin personal, drones de reparto y furgonetas autónomas en China. En el aeropuerto de Shenzhen, robots de reparto ya llevan comidas a las puertas de embarque, y otros viajan en metro para reabastecer a tiendas. La tecnología que Liu asegura que sustituirá a sus repartidores ya está en fase de pruebas dentro de sus operaciones.

Amazon ya supera el millón de robots en sus centros logísticos y podría dejar de contratar a más de 600.000 personas hasta 2033. Sin embargo, lo que distingue a Liu es la franqueza de su discurso, que elimina parte de la incertidumbre (y rechazo) que están provocando entre los empleados todo este proceso de automatización del mercado laboral.

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Imagen | World Economic Forum, VX Logistics