Los expertos coinciden: "El problema no es tomar café, es necesitar cinco tazas para ser funcional"

Es la primera acción de la mañana para millones de personas, el motor de arranque de las oficinas, el compañero de los turnos de noche y el combustible de las épocas de exámenes. Durante mucho tiempo, el café ha estado en el centro del debate nutricional, a menudo demonizado por sus efectos estimulantes, pero ahora esto es algo que poco a poco está cambiando.

El problema. Tal y como señalaba recientemente la psicóloga María Ros, el verdadero elefante en la habitación no es la sustancia en sí, puesto que el problema no es tomar café, "es necesitar cinco tazas para ser funcional". De esta manera, cuando cruzamos la línea entre el disfrute y la dependencia absoluta para mantener los ojos abiertos, el foco debe alejarse de la cafetera y centrarse en nuestro estilo de vida.

La barrera de consumo. Para entender cuándo el café se convierte en un problema, primero hay que establecer qué es un consumo seguro. Las principales agencias de salud internacionales son bastante unánimes al respecto, ya que, por ejemplo, la EFSA estableció en su momento un dictamen claro que hoy sirve de estándar: para adultos sanos (no embarazadas), un consumo de hasta 400 miligramos de cafeína al día no plantea problemas de seguridad para nuestra salud.

Para ponerlo en perspectiva, un espresso ronda los 60-80 mg, y una taza de café de filtro puede acercarse a los 100-150 mg. Es decir, estamos hablando de un margen de unas tres o cuatro tazas diarias. En el caso del regulador estadounidense, coincide con estas cifras, y apunta a que los efectos indeseados comienzan a emerger en el momento que se supera este umbral.

El lado positivo. Más allá de no ser peligroso, la última evidencia apunta a que el consumo habitual de 3 a 4 tazas al día podría ser más beneficioso que perjudicial. Esto encaja en diferentes artículos que asocian el consumo moderado con una menor mortalidad y un riesgo reducido de desarrollar diversas patologías.

Incluso a nivel cardiovascular, un área donde el café siempre ha generado suspicacias, la literatura médica actual subraya que en consumidores habituales los efectos sobre la presión arterial son transitorios y reversibles.

El peligro del café. Hablamos en estos niveles cuando deja de ser algo placentero a una necesidad imperiosa para poder combatir el agotamiento mental. De esta manera, si una persona necesita enlazar una taza tras otra simplemente para no experimentar una somnolencia incapacitante o para poder mantener la concentración en su trabajo, el café está actuando como un analgésico para un problema subyacente que se debe solucionar.

Debemos recordar que la cafeína funciona bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro, el neurotransmisor que nos hace sentir cansados. No elimina el cansancio, simplemente le pone una "venda" a los sensores del cerebro, por lo que al usar grandes cantidades de cafeína para compensar un descanso insuficiente de forma crónica, se genera una tormenta perfecta.

Los expertos. Instituciones como la Clínica Mayo advierten de los efectos en cascada de este exceso al apuntar que es capaz de desarrollarse tolerancia, haciendo que cada vez se necesite más cafeína para el efecto deseado. El problema es que el sobreconsumo deriva rápidamente en ansiedad, nerviosismo, dolores de cabeza, palpitaciones, taquicardias y problemas digestivos como el empeoramiento del reflujo gastroesofágico.

Además, se crea un círculo vicioso, ya que si se toma mucho café para rendir porque se ha dormido mal, ese exceso de cafeína circulante prolongará las alteraciones del sueño la noche siguiente, retroalimentando el estrés y el insomnio.

Imágenes | Taylor Franz

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