Sabíamos que tomar café a primera hora tenía muchos efectos beneficiosos. No que también reducía el riesgo de morir

Nuestro cuerpo es como una tienda. Al final del día, lo que importa es cuánto hemos ingerido y cuánto hemos gastado. Aunque podemos hablar así en términos generales, en materia de nutrición sí podemos decir que hay momentos del día mejores y peores para consumir distintos tipos de alimentos. Un ejemplo claro son los hidratos de carbono: si se consumen antes de realizar una actividad física, proporcionan un chute de energía.

Otro es el café, y un nuevo estudio afirma algo que muchos ya intuían: el café es mejor a primera hora. Lo sorprendente no es que nos vaya a despertar por su contenido en cafeína, sino que los bebedores del café matutino tienen menos probabilidad de morir. Vamos a ver esto porque tiene miga.

Salud y café. El café, como otros tantos alimentos, ha sido fruto de mitos. Algunos basados en la evidencia, otros totalmente falsos, pero que siguen teniendo peso en la sociedad. La ciencia lleva años no sólo analizando estos mitos relacionados con el café, sino descubriendo los beneficios que tiene esta sustancia, algunos de ellos a nivel físico y, en otros casos, neurológico. También hay estudios que afirman lo contrario en ciertos casos, claro.

El estudio. Siendo el café la bebida más consumida en el mundo sólo por detrás del agua, es lógico que haya tantos estudios con él como protagonista. Uno de ellos es el que se acaba de publicar en el European Heart Journal. Con el título de “El momento de consumo del café y la mortalidad de adultos en Estados Unidos”, el estudio analiza la correlación entre la hora a la que los sujetos beben y la relación con la mortalidad.

Se trata de un estudio observacional en el que los investigadores tuvieron en cuenta los hábitos alimenticios de 40.725 adultos que participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de EE.UU. entre 1999 y 2018. Entre los datos a rellenar, se encontraban los hábitos de ingesta de café y, para completar el estudio, los resultados del European Heart Journal fueron verificados por un grupo de 1.463 personas que también completaron diarios detallados sobre su alimentación y toma de bebidas durante una semana.

Café salvavidas. ¿A qué apuntan los resultados? A que aproximadamente el 36% de la muestra tomaba café por la mañana, mientras que el 16% lo hacía a una hora más tardía. Y lo interesante no es eso, sino lo que apuntan los investigadores en sus conclusiones: beber café por la mañana puede estar más fuertemente asociado con un menor riesgo de mortalidad que beber el mismo café más tarde en el día.

El análisis reveló que esos bebedores de café matutino tenían un 16% menos de probabilidad de morir por cualquier causa y un 31% menos de probabilidades de morir por enfermedades cardiovasculares durante un periodo de seguimiento de diez años en comparación con los que no tomaban el café a primera hora. A medida que avanza el día, los beneficios para la salud cardiovascular parecían desaparecer debido a que los registros no mostraron una reducción significativa en la mortalidad en comparación con los que no bebían café a cualquier hora.

El debate de las horas. El estudio se centra en poner los datos encima de la mesa, pero sin dar una respuesta contundente sobre la relación entre la hora a la que tomamos el café y la mortalidad. Lo que sugiere es que beber más tarde puede alterar los ritmos circadianos y los niveles de hormonas como la melatonina. Esto está relacionado con el sueño y, debido a un mal descanso, inflamación y aumento de la presión arterial, perjudicando la salud del corazón.

El The Guardian, el profesor Lu Qi, experto en nutrición y epidemiología de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, comenta que "no se trata sólo de si tomas café o cuánto tomas, sino del momento del día en lo que lo haces", apuntando que "no solemos dar recomendaciones sobre el momento de ingesta en nuestras guías dietéticas, pero quizá deberíamos considerar hacerlo en el futuro".

Da igual la cafeína. Lo cierto es que la hora de ingesta del café es un motivo recurrente de discusión. Una tendencia entre algunos influencers fue afirmar, sin pruebas, que era mejor retrasar todo lo posible la ingesta para no sufrir un bajón a lo largo del día, algo que se desmintió con la evidencia científica, pero también hay otros estudios que apuntan que no es tan mala idea tomar un café antes de dormir.

También hay estudios que han analizado el efecto de la cafeína y si realmente nos “despierta” por la mañana o es todo un efecto placebo. Si bien la cafeína está ahí y tiene efecto en nuestro organismo (incluso recomendando no pasarnos de ciertas dosis para mantenernos saludables), ese beneficio al que apunta el nuevo estudio no depende tanto de la cafeína, sino de todos esos compuestos bioactivos que tiene el café y que afectan a nuestro organismo, contrarrestando la posible inflamación arterial que tiene el máximo durante la mañana.

Según los investigadores, esos compuestos antiinflamatorios están presentes tanto en el café con cafeína como en el descafeinado. Como complemento al estudio, Thomas Lüscher, cardiólogo de los hospitales Roytal Brompton y Harefield de Londres, señala en un editorial complementario titulado "Empieza el día con un café matutino" que "en general, debemos aceptar la ya considerable evidencia de que beber café, especialmente por la mañana, es probablemente saludable". En el "probablemente" está la clave, ahora hay que esperar otros estudios que apoyen al recientemente publicado.

Imagen | Lex Sirikiat

