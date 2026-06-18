El mercado de las telecos españolas estaba tranquilo. Hasta que llegó Bertín Osborne

España ya tiene su operador de telefonía más patriótico. Se llama Española de Telefonía, su logo fusiona el símbolo del WiFi con los cuernos de un toro y los colores de la bandera, su eslogan es "Las cosas bien hechas, las cosas a derechas" y su creador es nada menos que Bertín Osborne. Y esto es sólo el principio.

"Orgullosamente españoles y con la mejor cobertura". Con esta frase (y con muchas banderas de España) nos da la bienvenida la web de Española de Telefonía, la nueva operadora virtual que opera bajo la cobertura de Movistar y presume de ser 100% española.

La teleco más castiza

Por si no había quedado claro, en el apartado Quienes somos, Española de Telefonía nos recuerda que son "una empresa española que paga sus impuestos en España, crea empleo local y contribuye al desarrollo de nuestra economía nacional. Cada euro invertido en nuestros servicios permanece en España".

También presumen de que su call center se encuentra en España y es atendido por "personal español cualificado" que "entiende y comparte nuestros valores". Eso sí, de la atención 24h se ocupa una IA que esperamos que también sea española. También prometen una "instalación limpia y ordenada" a cargo de sus propios técnicos.

En su cuenta de Instagram, Bertín Osborne ha estado promocionando este nuevo proyecto y asegura que está fundado por cinco empresarios "Antonio, Paco , Ernesto, Fran y Bertín, se unieron para ofrecer en telefonía un servicio premium , para personas que amen a su país, esto es, España".

Tarifas de móvil y fibra para patriotas

Como no podía ser de otra forma, las tarifas tienen todas nombres de personajes ilustres de nuestro país como Colón, Bécquer, Murillo y por supuesto la tarifa España, que es su apuesta más fuerte. Un detalle a tener en cuenta es que en las tarifas Colón y Bécquer dicen que los datos son ilimitados, pero hay un límite de 120GB.

ESPAÑA COLÓN BÉCQUER MURILLO llamadas Ilimitadas nacionales Ilimitadas nacionales y a la UE Ilimitadas nacionales y a la UE Ilimitadas nacionales y a la UE datos 15 GB Hasta 120 GB Hasta 120 GB Ilimitados extras - - Antivirus, VPN y atención personal prioritaria Antivirus, VPN, atención personal prioritaria, gestión avanzada de la línea, redirección de llamadas y SMS incluidos precio mensual 7,50 euros 12,99 euros 19,99 euros 24,99 euros

Las tarifas de fibra son tres, tienen nombres de ciudades españolas y empiezan a partir de 29,95 euros al mes. Todas incluyen IP fija y ofrecen la opción de instalar VPN por 5 euros al mes. Así queda la oferta:

MADRID SANTANDER SEVILLA velocidad 300 Mbps 600 Mbps 1 Gbps precio mensual 29,95 euros 39,95 euros 49,95 euros

Española de Telefonía también ofrece varias tarifas combinadas de fibra+móvil, para los patriotas más patriotas. Son estas:

MADRID + colón SANTANDER + colón SEVILLA + colón Fibra 300 Mbps Móvil con llamadas ilimitadas y 120GB de datos Fibra 600 Mbps Móvil con llamadas ilimitadas y 120GB de datos Fibra 1Gbps Móvil con llamadas ilimitadas y 120GB de datos precio mensual 39,95 euros 49,95 euros 59,95 euros

Más allá del envoltorio, si la pregunta es si Española de Telefonía ofrece algo competitivo, la respuesta es: no. Su tarifa móvil más competitiva nos da llamadas ilimitadas y 15GB por 7,5 euros, pero por ejemplo O2 tiene una tarifa con 50GB por 7 euros, y hay más operadores que igualan e incluso superan su propuesta. En cuanto a la fibra, la propia Movistar ofrece la fibra de 300Mbps por 19,90, 10 euros menos que ellos.

Lo que sí tiene Española de Telefonía, y que ninguna otra OMV puede replicar fácilmente, es un logo con cuernos de toro, un amor exacerbado por España y sobre todo a Bertín Osborne. Si eso es un argumento de compra suficiente para ti, ya sabes dónde llamar. Personas españolas que entienden tus valores te atenderán.

Imagen | Española de Telefonía

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