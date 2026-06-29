Una nueva oferta flash cada 48 horas: Powerplanet arranca sus Power Days con descuentazos en móviles, teles, proyectores y más

Ya en verano oficialmente y antes de empezar el mes de julio, Powerplanet está comenzando sus nuevos Power Days. Este período de rebajas viene con un montón de ofertas en distintas categorías, muchas de ellas con dispositivos marcando sus precios mínimos históricos. Pero la estrella de este evento son las ofertas flash que se van a suceder una tras otra. Te contamos más sobre ellas.

Xiaomi Mix Flip 5G PVP en Powerplanet — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Cómo funcionan los Power Days?

Esta promo de Powerplanet viene, como decimos, con descuentazos en todo tipo de dispositivos. Vamos a encontrar, por ejemplo, teléfonos móviles, tablets, auriculares o relojes inteligentes. También habrá hueco para ofertas en televisores, hogar e incluso ofertas gaming. Estas estarán disponibles durante todo lo que duran los Power Days, algo que no ocurrirá con las ofertas flash.

Cada 48 horas, aparecerá una nueva oferta flash en Powerplanet. Esta durará solo dos días y, cuando se termine este plazo, se acabó. El stock también es limitado, por lo que existe la posibilidad de que la oferta se termine incluso antes de ese plazo. Dicho de otra forma más sencilla: si algo nos interesa y nos gusta el precio, mejor no pensárselo demasiado.

Tanto para las ofertas flash como para el resto de descuentos que hay en todos los Power Days, cabe mencionar que tendremos envío gratis y rápido (así como tres años de garantía).

Cuatro dispositivos que ya están de oferta en Powerplanet

Justo a continuación os dejamos cuatro productos que ya tienen descuento y que son muy buen ejemplo de lo que vamos a encontrar en los Power Days.

Xiaomi Mix Flip 5G

Empezamos con el Xiaomi Mix Flip, un móvil plegable con muy buena calidad-precio. Cuenta con una pantalla exterior de 4,01 pulgadas y 120 Hz que ocupa casi toda la superficie externa del teléfono y una pantalla interior de 6,86 pulgadas. Monta en su interior el Snapdragon 8 Gen 3 con 16 GB de RAM, así que podemos esperar de él muy buen rendimiento. Además, cuenta con una batería de 4.780 mAh y un sistema de doble cámara. Está disponible por 549 euros.

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Xiaomi Redmi Watch 6

Si buscas un smartwatch económico, este Redmi Watch 6 de Xiaomi te puede encajar muy bien. Cuenta con una pantalla de 2,07 pulgadas y marco de aluminio. Es bastante ligero (pesa 31 gramos) y cuenta con autonomía para hasta 24 días, así que apenas tendrás que cargarlo una vez al mes. Lo puedes usar en el agua (resiste 5 ATM) y cuenta con más de 150 modos deportivos, además de sensores para medir el oxígeno en sangre o la frecuencia cardíaca. Cuesta 91,50 euros.

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Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026

El monitor Xiaomi Gaming G27i 2026 es una opción muy interesante si buscas una pantalla para jugar y no quieres gastar demasiado. Utiliza panel Fast IPS, resolución Full HD y una tasa de refresco de 200 Hz, lo que hace que sea ideal para juegos competitivos (también su tiempo de respuesta de 1 ms). Un monitor gaming muy completo que sale por 129,90 euros.

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Proyector Wanbo Cube 1

Para terminar, tenemos este proyector Wanbo. Es una opción muy interesante de cara a este verano para poder ver la tele, pelis o incluso el Mundial donde quieras. Puedes tener una pantalla de hasta 110 pulgadas con él y cuenta con Android TV 11, por lo que es sencillo instalar apps como Netflix o Prime Video. Cuenta con altavoz integrado, Bluetooth y cuesta 109 euros.

Proyector Wanbo Cube 1 350 Lúmenes HD Wi-Fi Alpine White Hoy en Powerplanet — 109,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Powerplanet

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