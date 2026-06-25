Tiene 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: El Corte Inglés deja a precio de outlet este ordenador portátil OLED

Amazon está celebrando el Prime Day 2026, pero no debemos olvidarnos del resto de tiendas que también están lanzando ofertas, y muy buenas por cierto. El Corte Inglés, por ejemplo, ahora mismo tiene el HP OmniBook 3 por 518,50 euros en una configuración bastante atractiva, sobre todo teniendo en cuenta la crisis de la RAM que seguimos viviendo a día de hoy.

Buena RAM, buen almacenamiento y buena pantalla

El HP OmniBook 3 (16-by0039ns) que podemos encontrar de oferta en El Corte Inglés destaca principalmente porque cuenta con una configuración de 24 GB de RAM (DDR5) junto con 1 TB de almacenamiento interno (SSD). Se trata de una buena configuración para el precio que tiene ahora mismo.

Pero, además, también es un ordenador portátil que destaca por su pantalla, ya que incorpora un panel con tecnología OLED que ofrece una resolución 1920 x 1200p. Es, por lo tanto, un ordenador que es perfecto para consumir contenido multimedia, sobre todo de cine y series por la profundidad en los colores negros.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

También es importante mencionar que su pantalla tiene una diagonal de 16 pulgadas y que incorpora el procesador AMD Ryzen 7 160. También icnorpora un doble altavoz y viene con un puerto HDMI 2.1 y con cuatro puertos USB: dos USB-C y otros dos USB-A.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP OmniBook 3 hoy ✅ LO MEJOR S u configuración : cuenta con 24 GB de RAM y con 1 TB de almacenamiento interno.

: cuenta con 24 GB de RAM y con 1 TB de almacenamiento interno. Su conectividad : viene con un total de cuatro puertos USB.

: viene con un total de cuatro puertos USB. Su pantalla, sobre todo por el panel con tecnología OLED. ❌ LO PEOR No incluye sistema operativo .

. No incluye cargador. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen ordenador para trabajar o para estudiar, que tenga mucha memoria RAM y mucho almacenamiento interno. Además, si quieres consumir contenido multimedia, su pantalla OLED es excelente. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres, o no tienes los conocimientos para hacerlo, instalar el sistema operativo por tu cuenta. Tampoco es recomendable si buscas un ordenador gaming, ya que no es un portátil que está orientado a jugar a videojuegos.

También te puede interesar

Logitech MX Vertical Ratón Inalámbrico Ergonómico, Multi-Ordenador, 2,4 GHz/Bluetooth con Receptor Unifying USB, Seguimiento Óptico 4000 dpi, 4 Botones, Carga Rápida, Portátil/PC/Mac/iPad OS - Gris Con Amazon Prime — 54,14 € Acaba en 1 días 11 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Logitech MX Master 3S, ratón inalámbrico de Alto Rendimiento con Desplazamiento ultrarrápido, Ergo, 8000 dpi, Seguimiento sobre Cristal, clics discretos, Bluetooth, Windows, Linux y Chrome - Grafito Amazon — 85,49 € Acaba en 1 días 11 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Andrej Lišakov en Unsplash, HP

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka

En Xataka | Mejores portátiles gaming en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados