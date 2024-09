He probado el Xiaomi MIX Flip. El resto de fabricantes tiene motivos para preocuparse

No soy un fan de los móviles plegables tipo flip. Suelen tener una cámara bastante justita y un pliegue en el centro que, sí o sí, se acaba tocando varias veces al día cuando se hace scroll en la pantalla. Si estos dos problemas se solucionasen, la percepción cambiaría bastante. Esto es, precisamente, lo que ha logrado Xiaomi con el MIX Flip.

Su primer plegable tipo concha no es solo el primero en el catálogo del fabricante asiático, es uno de los mejores teléfonos que he podido probar en este formato. Voy a contarte cuáles han sido mis impresiones tras probar este teléfono durante unos días, ya que hay bastante tela que cortar.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

Xiaomi MIX Flip, ficha técnica



Xiaomi MIX Flip pantalla exterior 4,01 pulgadas 1392 x 1208, 460ppi 120 Hz 3.000 nits DCI-P3 pantalla interior 6,86 pulgadas 912 x 1224, 460ppi 1-120 Hz 3.000 nits DCI-P3 soc Snapdragon 8 Gen 3 memoria 16 GB LPDDR5X almacenamiento USF 4.0 512 GB batería 4780 mAh carga rápida 67 W HyperCharge cámara exterior 50 MP (f/1,7, OIS) 50 MP (f/2,0, teleobjetivo flotante) cámara inetrior 32 MP (f/2,0, 89,6˚ FOV) audio Altavoces estéreo 3 micrófonos conectividad Wi-Fi 7 5G (Dual SIM) USB-C sistema operativo Xiaomi HyperOS colores Blanco, negro y púrpura precio 1.299 euros

Experiencia de uso, diseño y pantallas: Xiaomi ha puesto las cartas sobre la mesa

El Xiaomi MIX Flip, inevitablemente, guarda similitudes en diseño con el resto de plegables tipo concha. Es muy compacto cuando está cerrado y, gracias a su peso de tan solo, 190 gramos se hace bastante cómodo en mano. Pese a que los sensores no son de gran tamaño, las lentes son bastante llamativas. Xiaomi ha querido darle importancia a las cámaras, y el diseño es prueba de ello.

El cierre es perfecto y nos podemos despreocupar de que entre polvo o cualquier otro agente externo. La fabricación combina plástico para la parte inferior trasera, cristal para las pantallas, aluminio para el marco y acero para la bisagra. Una combinación bien aterrizada que da una sensación bastante premium. Es, sin duda, uno de los teléfonos en este formato con mejor construcción.

Cuando está desplegado, pasa a ser un teléfono bastante alto, más de lo habitual. Hablamos de una bestia de casi 17 centímetros de altura, y es que el panel principal es de casi 6,9 pulgadas en un formato más panorámico de lo habitual en teléfonos tradicionales. Esta es, en mi opinión, una de las desventajas de los plegables tipo concha. Son bastante largos y se hace muy difícil usarlos con una sola mano.

No obstante, no tengo apenas queja con el panel. Es una OLED LTPO de 6,86 pulgadas, compatible con HDR10+, con tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 3.000 nits en pico y 1.600 nits en HDR, cifras más que dignas para lo que es realmente: un flagship en toda regla.

Eso sí, pese a que el brillo pico es bastante alto, en exteriores no he notado a este teléfono especialmente destacable. En algunos momentos puntuales -por ejemplo, en estos días nublados de luminosidad algo irregular-, he echado en falta un poco más de brillo. Esto es algo que suele pasar incluso en teléfonos con 3.000 nits, ya que ese pico hace referencia a zonas mínimas del panel, no a la pantalla completa.

Pese a este pequeño detalle que solo apreciaremos en situaciones muy puntuales, el panel es excelente. Sin duda, lucha por el podio a mejor pantalla dentro del territorio de los plegables tipo flip. El brillo automático, por cierto, también funciona de forma sobresaliente.

La arruga solo se ve con el móvil completamente inclinado. Pero es imperceptible al tacto.

Pero no solo me han gustado las tecnologías del panel, hay un punto aún más importante. Este Xiaomi MIX Flip es, hasta la fecha, el plegable tipo concha al que menos se le nota la arruga central. Esta suele ser muy problemática en este formato ya que, tarde o temprano, se toca la arruga al hacer swipe. Salvo que hagamos cierta presión en la zona (cosa que no debemos hacer si queremos cuidar la pantalla), el pliegue no se nota. Por fin.

Es especialmente reseñable que, con su primer plegable, Xiaomi haya resuelto una cuestión de peso en la que sus principales rivales siguen estancados. La sensación al tacto de la arruga se va reduciendo poco a poco en los distintos teléfonos tipo flip, pero la propuesta de Xiaomi es prácticamente perfecta. Quedará por ver si, con el paso del tiempo y el desgaste del pliegue, este se acaba notando más o no.

Para cerrar con la magia de las pantallas, la secundaria lo da todo. Xiaomi ha dotado al MIX Flip de un panel secundario de nada menos de 4 pulgadas. Alcanza así el récord que marcó el Motorola Razr 50 Ultra, y se sitúa como uno de los plegables en este formato con mayor panel. Como puedes observar, a nivel visual es sencillamente espectacular. Va de borde a borde y tan solo las cámaras rompen su simetría.

Las tecnologías son espectaculares: exactamente las mismas del panel principal. Tenemos así una pequeña pantalla, de borde a borde con 3.000 nits de brillo pico, Dolby Vision, y resolución de 1392 x 1208 píxeles (460p). La principal diferencia con la pantalla principal está en la tecnología LTPO, con la que no cuenta.

El espacio que ocupan las cámaras hace que la interfaz tenga que adaptarse.

La experiencia de uso con este panel es buena, siempre y cuando tengamos en cuenta las limitaciones del mismo. Las apps principales, como WhatsApp, Spotify, TikTok, YouTube o Facebook funcionan a la perfección, y es que Xiaomi ha optimizado una larga lista de apps para poder usarlas con esta pantalla.

El pequeño inconveniente es que, al estar las cámaras en el lado derecho, realmente no disfrutamos las cuatro pulgadas completas, sino de una porción del panel. Es más que suficiente para consultar notificaciones, responder algún mensaje rápido y más, pero no esperes un teléfono completo de cuatro pulgadas.

Me ha gustado especialmente el mimo de Xiaomi con los fondos para este panel, la optimización de widgets propios para el mismo, y lo fácil que es interactuar con esta pantalla cuando usamos tan solo una mano.

Rendimiento, software y autonomía

Uno de los principales problemas de los teléfonos plegables tiene que ver con la disipación térmica. Estos teléfonos suelen ser bastante delgados cuando están desplegados, lo cual se suele traducir en temperaturas altas. Este Xiaomi MIX Flip está equipado con una cámara de vapor de 3500mm², una superficie a priori suficiente para enfriar el dispositivo. ¿Ha sido suficiente para mantener a raya la temperatura? La respuesta es no.

Este teléfono se calienta, mucho. Tanto, que no ha podido terminar 20 minutos de test de estrés térmico

No hemos podido completar los test de estrés de GPU ya que, en el momento de probar este teléfono, se ha sobrecalentado tanto que ha dejado de hacer el test. Es la primera vez que me sucede algo así ya que, por lo general, los dispositivos simplemente hacen throttling para disminuir su rendimiento y completar el test.

Este es el mensaje que ha mostrado el Xiaomi MIX Flip durante algunas pruebas.

Algo similar sucede cuando jugamos a propuestas pesadas. El móvil se calienta bastante, no hasta el punto de ser insostenible en la mano, pero sí lo suficiente para ser molesto. Tener un Snapdragon de última generación está bien, pero solo si el cuerpo del dispositivo es capaz de lidiar con él.



Xiaomi MIx flip SAMSUNG GALAXY Z Flip6 SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA iPhone 16 pro XIAOMI 14 ULTRA PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.200/6.461 2.026/6.327 2.248 / 6.987 (6) 3.106/7.799 2.210 / 6.650 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 18.924 17.975 20.281 16.809 19.684 3D MARK Wild Life Stress Unlimited - 18.634/6.195 20.321/13.754 16.906/8.538 18.905 /15.235 PCMARK WORK 16.165 17.578 20.467 - 17.124

Los test sintéticos no son, en este caso, reflejo del comportamiento real del dispositivo. El pico de rendimiento es excelente, como en cualquier Gen 3, pero a los pocos minutos el dispositivo se calienta en exceso. Mucho me temo que, a nivel técnico, o se libera una actualización para rebajar la frecuencia de reloj, o será difícil reducir grados de temperatura en este teléfono.

El software sigue siendo HyperOS, la ROM de Xiaomi que remplaza a MIUI. Aquí destacar que cuenta con bastantes opciones para la pantalla exterior, como Widgets, fondos animados, así como con opciones de configuración para las aplicaciones que se mostrarán -o no- en la pantalla exterior.

Es una ROM rápida, algo más ligera que antaño, y con ese toque característico que puede gustar o no, pero que le da bastante personalidad. Puede que no sea la más inspirada en Android Stock, pero respeta los temas automáticos de Material You, y está bastante optimizada.

Es importante resaltar que, en una actualización que empezará a distribuirse a partir de hoy, este teléfono recibirá nuevas funciones relacionadas con la IA. En concreto, esta se dividirá en tres bloques:

Funciones orientadas a notas y grabaciones de voz: resúmenes, detección de interlocutores, etc.

Un nuevo modo intérprete para traducir idiomas en tiempo real.

Herramientas de IA para edición de fotografías y vídeo mediante prompts.

En el momento que analizamos este Xiaomi las funciones no están disponibles, pero los usuarios tanto de este MIX Flip como del Xiaomi 14T podrán disfrutarlas a partir del 26 de septiembre.

A nivel de autonomía, durante estos días he podido completar el día de uso sin problemas. O, en otras palabras, he tenido un consumo muy similar al de cualquier otro teléfono de gama alta. El sistema de carga rápida cuenta con 67W, una cifra más que digna para un teléfono de estas características. No he podido medir el tiempo de pantalla, ya que esta versión de HyperOS en concreto no lo muestra.

Cámara: los Flip no tienen por qué ser una mala opción fotográfica

Utilizar la pantalla exterior para tomar selfies con la cámara principal es una de las bondades de los plegables tipo flip.

A nivel fotográfico, este teléfono apuesta por una configuración de doble lente. La primera es de 50 megapíxeles, con apertura f/1,7 (muy luminosa) y la segunda es un telefoto también de 50 megapíxeles. Gracias, Xiaomi, por no introducir un ultra gran angular si la calidad del mismo iba a ser bastante baja. Aquí se apuesta por un zoom 2x que puede aumentar de forma digital hasta los 4x, de las pocas veces en telefonía que se prescinde del ultra gran angular para apostar por el teleobjetivo.

La colaboración con Leica deja caer que este teléfono se centra bastante en el apartado fotográfico, y puedo garantizar que no era todo marketing. La aplicación de cámara es la que solemos encontrar en el resto de teléfonos Xiaomi, con la peculiaridad de poder usar la pantalla secundaria como espejo para selfies.

Captura de pantalla de la pantalla exterior.

Una peculiaridad que sí me gustaría resaltar es una función que viene heredada de las cámaras profesionales y que todo teléfono de gama alta debería tener. Esta cámara es capaz de enfocar automáticamente al ojo. Esta es una técnica de la fotografía digital bastante conocida, ya que nos permite que el sujeto salga enfocado a la perfección en el 100% de los casos.

Puede parecer un detalle menor, pero es tan inmediato y funciona tan bien que merece mención. Será prácticamente imposible que te salga una fotografía borrosa cuando fotografíes personas.

El rango dinámico del Xiaomi MIX Flip es algo mejorable.

Durante el día, las fotografías del Xiaomi MIX Flip son de nivel. No es una cámara que luche por el podio en Android, pero sí un conjunto a la altura de rivales de gama alta. En modo vibrant, el más natural -aunque Authentic engañe por su nombre-, las fotografías tienen buen rango dinámico, aunque los colores están más saturados de lo que me gustaría.

Uno de los puntos que más me ha sorprendido tiene que ver con el balance de blancos. Pocos móviles logran hacer fotografías sobresalientes en el atardecer: la mayoría se inventa los naranjas, lo pasa muy mal con el contraste entre altas y bajas luces, etc. Este Xiaomi ha logrado unos resultados espectaculares en las últimas horas de sol.

1x | 2x. Se vuelve a apreciar el poco rango dinámico en situaciones algo complicadas -día nublado-.

El teleobjetivo me ha gustado bastante. No es super luminoso, pero es muy rico a nivel de detalle. En mi caso particular valoro más un buen zoom que un ultra gran angular de baja calidad -incluso en teléfonos de más de 1.000 euros solemos verlos-, por lo que considero bastante acertada la decisión.

Poder hacer los selfies con la cámara principal es una maravilla. El procesado de la piel es sorprendentemente preciso, y el balance de blancos tiende bastante al neutro. El modo retrato, como puede apreciarse, funciona bastante bien. Es algo agresivo recortando bordes, pero muy visual.

Los resultados nocturnos son también sorprendentes. El Xiaomi MIX Flip logra una nada desdeñable cantidad de detalle, controla a la perfección las altas luces y, salvando que se nota un poco el sharpening artificial, el procesado es bastante correcto -teniendo en cuenta siempre la artificialidad de los procesados actuales-. No hay manchas, artefactos ni problemas en las zonas de sombre.

Xiaomi MIX Flip, la opinión de Xataka

En estos días con el Xiaomi MIX Flip he tenido unas sensaciones bastante positivas. Xiaomi llega con los deberes hechos, apostando por un producto que repite un formato conocido por sus competidores, pero que no tiene miedo alguno a enfrentarse a los mismos.

El Xiaomi MIX Flip es casi todo lo que se le puede pedir a un plegable tipo concha: buena cámara, un pliegue que casi no se nota y buena autonomía

El no contar con apenas arruga, presumir de una cámara que tiene muy buena pinta (y que, probablemente, sea la nueva reina de su segmento), y apostar por una batería digna de teléfonos "estándar" lo convierten en una de las mejores opciones dentro de su territorio.

A mejorar, como es habitual en este tipo de formato, el asunto pendiente de la temperatura. Los plegables tipo flip tienen un gran problema con el sobrecalentamiento. De hecho, justo estoy probando este MIX Flip en algunos días especialmente frescos, preocupándome al pensar cómo hubiesen sido estos test en pleno verano.

Conociendo este hándicap, apostar por el Xiaomi MIX Flip si estamos barajando comprar un teléfono de este formato es una gran opción. No es sobresaliente en todos los aspectos, pero sí que cumple con nota en todo lo que se le pide.

8,8 Diseño 9 Pantalla 9,25 Rendimiento 8,5 Cámara 8,75 Software 8,5 Autonomía 8,75 A favor El diseño está bien logrado.

Las pantallas son brutales, sobre todo la exterior.

El equilibrio general es excelente.

Buena autonomía y carga rápida En contra La cámara es más que correcta, pero tiene cierto margen de mejora.

Importantes problemas de throttling y sobrecalentamiento.

HyperOS es agradable y está bien optimizado, pero sigue sin ser nuestra ROM preferida.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.