Lidl vende este gadget por menos de 9 euros y que será muy útil durante las vacaciones de verano

Encontrar un dispositivo tecnológico que cumpla las tres 'B' (bueno, bonito y barato) es algo, cada vez, más difícil, pero Lidl parece haber dado en el clavo justo a tiempo para el inicio de las vacaciones. Ahora, puedes comprar este llavero localizador inteligente Tronic (un rival directo para el AirTag de Apple o los localizadores de otras marcas) por solo 8,99 euros.

Llavero localizador inteligente PVP en Lidl — 8,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este es de los típicos gadgets de Lidl que suelen volar rápido de su web o las estanterías (cuando lo venden en tienda). Si no llegas a conseguirlo, en Amazon puedes llevarte ahora el Xiaomi Smart Tag, un localizador que también es compatible con Android y iPhone y que ahora está rebajado a 11,96 euros.

El gran acierto de Lidl es la doble compatibilidad nativa

El principal problema de los localizadores oficiales suele ser su ecosistema cerrado. Por ejemplo, el AirTag de Apple solo funciona con el iPhone y los rastreadores de Samsung están limitados a su propia marca. Lidl rompe esta barrera con este gadget barato que tiene ahora en su tienda online.

Este localizador Tronic es compatible, de manera oficial, con la app "Buscar" de Apple (requiere iOS 14.5 o superior) y también con la red "Google Find Hub" para Android (requiere Android 9.0 o superior). Esto significa que utiliza las gigantes redes globales de millones de smartphones de ambas compañías para triangular la posición del objeto al que lo acoples de forma anónima y segura.

Este localizador utiliza conectividad Bluetooth 5.3 de bajo consumo y el alcance directo que brinda es de aproximadamente 10 metros (tanto en interiores como en exteriores) para la conexión directa de tu smartphone.

Además, cuenta con certificación IPX5, por lo que es resistente a los chorros de agua, siempre que se utilice con la funda protectora. Funciona con una pila de botón estándar CR2032 (incluida y fácilmente reemplazable), la cual brinda una autonomía de en torno a 10 meses.

Su verdadero potencial de cara a las vacaciones radica en la localización a larga distancia. Si dejas la maleta en el aeropuerto o te roban la mochila, el dispositivo emitirá una señal cifrada que captará cualquier iPhone o móvil Android cercano. Este teléfono enviará la ubicación de forma automática y transparente a la nube, permitiéndote ver en el mapa dónde está el objeto perdido.

Además, a diferencia del AirTag original, que requiere comprar accesorios por separado para engancharlo al llavero o cualquier otro objeto, este localizador Tronic de Lidl ya incluye una funda protectora tipo llavero.

⚡ EN RESUMEN: llavero localizador inteligente tronic de lidl ✅ LO MEJOR Doble ecosistema sin dramas: funciona de forma nativa tanto con la red Buscar de Apple como con Encontrar mi dispositivo de Android. No te ata a ninguna marca.

funciona de forma nativa tanto con la red Buscar de Apple como con Encontrar mi dispositivo de Android. No te ata a ninguna marca. Todo incluido en la caja: a diferencia de Apple, Lidl ya te incluye la funda tipo llavero y la pila CR2032 para que lo uses desde el minuto uno. ❌ LO PEOR Sin búsqueda de precisión (UWB)... No tiene el chip de banda ultraancha que te muestra flechas exactas en la pantalla para decirte si las llaves están a dos centímetros a tu izquierda. Dependes del mapa y del pitido.

No tiene el chip de banda ultraancha que te muestra flechas exactas en la pantalla para decirte si las llaves están a dos centímetros a tu izquierda. Dependes del mapa y del pitido. Alcance directo limitado... Su conexión directa por Bluetooth cae a partir de los 10 metros. Fuera de ese rango, dependes sí o sí de que pase alguien cerca con un smartphone para actualizar su posición. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres facturar tu maleta en el aeropuerto o dejar la mochila en el hotel con la tranquilidad de saber en qué parte del mundo está en todo momento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres de los que pierden las llaves dentro de casa constantemente y necesitas que el móvil te guíe con precisión de centímetros por las habitaciones o si quieres rastrear a tu perro por el campo, ya que no cuenta con actualización en tiempo real ni GPS propio.

También te pueden interesar

ATUVOS Smart Air Tag Card Pro Tracker para Android & iOS Hoy en Amazon — 15,41 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

En Xataka | Cinco marcas y un solo objetivo: buscamos el localizador perfecto para tus llaves, la cartera o la maleta

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados