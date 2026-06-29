De la Coca-Cola a los chips de luz: una histórica familia de la alta sociedad valenciana apuesta por los semiconductores fotónicos

La saga valenciana que ha hecho parte de su fortuna embotellando refrescos da ahora un salto tecnológico: una fábrica de chips que usa luz en lugar de electrones, con casi 25 millones de dinero público.

La panorámica general. El Consejo de Ministros ha aprobado casi 25 millones en financiación pública para Attypics Photonics, según informa en exclusiva El Confidencial. La empresa, controlada al 100% por Baladre Capital (la sociedad patrimonial de Álvaro Gómez-Trénor, consejero de Coca-Cola Europacific Partners), tiene prevista una inversión total de 50 millones para levantar una planta de chips fotónicos en Paterna, un municipio a pocos kilómetros de la capital valenciana.

El Estado entra con el 49% a través del Perte Chip, el programa de semiconductores vinculado a los fondos Next Generation.

El contexto. Los Gómez-Trénor son una vieja conocida de la alta sociedad valenciana, con dos siglos de historia que arranca en un irlandés llamado Thomas Trenor Keating: fundó la Banca Trenor, negoció con el guano y se metió en la industria agroalimentaria de la región.

Nueve generaciones después, la saga acumula títulos nobiliarios, propiedades históricas (desde el monasterio de Sant Jeroni de Cotalba hasta edificios en el centro de Valencia pasando por un parque de uso público en Torrent) y una posición de referencia en el empresariado de la provincia.

Su vínculo con Coca-Cola viene de lejos: Juan Luis Gómez-Trénor, que nunca concedió una entrevista y cuya esquela se limitó a la palabra "abogado", llegó a ser la segunda fortuna valenciana en Forbes, solo por detrás de Juan Roig, tras controlar el 25% de la filial ibérica.

Álvaro es uno de sus herederos y mantiene un asiento en el consejo de Coca-Cola Europacific Partners.

En detalle. Attypics nació en abril de 2026 a partir de un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia con más de quince años fabricando chips fotónicos. La fotónica integrada procesa y transmite información usando luz en lugar de electrones: más velocidad, menos consumo energético.

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La empresa quiere ser el referente privado europeo en el modelo Lab-to-Fab (del laboratorio a la fábrica) cubriendo desde el prototipado hasta la fabricación de obleas de 200 y 300 milímetros.

La primera fase contempla 1.240 metros cuadrados de salas limpias y 100 empleos directos. La segunda ampliaría las instalaciones a más de 7.500 metros cuadrados y superaría los 300 puestos de trabajo.

Por qué es importante. Los chips fotónicos están llamados a ser infraestructura en centros de datos de IA, telecomunicaciones cuánticas y computación de altas prestaciones. Europa lleva años intentando reducir su dependencia de Asia y Estados Unidos en semiconductores, pero los proyectos privados que realmente se materializan son escasos. Que una familia con capital propio, dividendos estables de Coca-Cola Europacific Partners y ninguna necesidad de publicidad decida comprometer 50 millones en este nicho dice mucho sobre cómo ciertos patrimonios familiares están leyendo la próxima década.

Entrar ahora, con respaldo estatal y un equipo científico consolidado de la UPV, tiene una lógica aplastante.

Sí, pero. Attypics tiene apenas tres meses de vida. La fotónica integrada es un campo donde la brecha entre el laboratorio y la producción industrial a escala ha tumbado proyectos con más músculo que este. Depender del Perte Chip implica además quedar expuesto a los ritmos de la administración pública, cuya gestión de fondos europeos en tecnología tiene en España un historial agridulce.

Y los Gómez-Trénor, mucho más acostumbrados a cobrar dividendos que a gestionar fábricas de semiconductores, tendrán que demostrar que el capital científico de la UPV puede convertirse en un negocio sostenible sin el paraguas universitario.

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