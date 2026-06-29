China se prepara para ser la única potencia con estación espacial propia, pero la NASA no se lo quiere poner fácil

La Estación Espacial Internacional (EEI) no está en sus mejores días. Las fugas cada vez más frecuentes en el módulo ruso y los fallos de sistemas que cada vez requieren más mantenimiento han llevado a que la NASA ponga fecha a su desorbitación. Será posiblemente en 2030 o 2031. Cuando eso pase, la mayor estación espacial de la órbita terrestre será la china Tiangong. Incluso si se quedase tal y como está hoy en día, sería un paso adelante en la carrera espacial entre el país asiático y las agencias occidentales. Sin embargo, para ese momento Tiangong será aún más grande, pues China ha anunciado recientemente su plan de duplicar el tamaño de sus instalaciones.

Tres módulos y un gran observatorio. Actualmente, la estación espacial china tiene tres módulos, que se ensamblaron en órbita entre 2021 y 2022. Sin embargo, se le están quedando cortos para todas las misiones y experimentos que se empiezan a llevar a cabo. Por eso, se ha planeado la instalación de otros tres: un módulo multifuncional de 20 toneladas acoplado al módulo principal y dos módulos experimentales. En total, Tiangong pasaría de 90 toneladas a 180 toneladas. Pero eso no es todo. Antes incluso de la instalación del primero de esos módulos, se lanzará el observatorio Xuntian, que también estará muy ligado a la estación espacial.

Más cielo que el Hubble. Xuntian tendrá un espejo principal de 2 metros, ligeramente más pequeño que el del Hubble. Sin embargo, también incluye una cámara de 2.500 megapíxeles con sensores que cubren un área mucho mayor del cielo. Concretamente, el observatorio chino tiene un campo de visión 300 veces más grande, que le permitirá cartografiar el 40% del cielo en los 10 años que se espera que se mantenga activo. Eso no quiere decir que sea necesariamente mejor que el Hubble. El Hubble es más preciso en los detalles, pero este llevará a cabo trabajos muy interesantes en espacios de cielo mucho más grandes.

La relación con Tiangong. Si bien Xuntian no estará directamente en Tiangong, sí que están muy relacionados, ya que se colocará en una órbita muy cercana, de tal manera que se pueda acoplar a la estación espacial china cuando necesite ser reparado, mejorado o repostado.

Más puertos. El acoplamiento del observatorio será posible porque los nuevos módulos de Tiangong incluirán también nuevos puertos espaciales. Así, se podrán acoplar más naves simultáneamente, mejorando el volumen de trabajo en la estación espacial y flexibilizando las llegadas y salidas de la misma. Además, en caso de emergencia, será más fácil que haya una nave preparada para protegerse o salir de las instalaciones.

El campo de visión de Xuntian es 300 veces mayor que el del Hubble

La Estación Espacial Internacional llega a su fin. Todo esto ocurre mientras la Estación Espacial Internacional se prepara para su jubilación. Se espera que sea en 2030 o 2031 cuando se una al vehículo de desorbitación desarrollado por SpaceX que se encargará de sacarla de su órbita de forma controlada. La NASA tiene ahora mismo su visión mucho más centrada en las bases lunares. Sin embargo, deben pensar también en cómo se sustituirá esta estación cuando llegue el fin de sus días.

Inicialmente la NASA había planeado que sean empresas privadas las que se hagan cargo esta vez. Sin embargo, este mismo año cambió la estrategia y propuso la construcción de un módulo principal gubernamental en el que sí que se puedan acoplar diversas empresas privadas. Axiom o Blue Origin son las que, de momento, se ajustan más a los requisitos de este proyecto. La razón de este giro argumental ha sido, de hecho, el avance de China en su carrera espacial particular. Estados Unidos no quiere perder su liderazgo por la jubilación de la EEI, pero para ello necesita maniobrar rápido. El problema es que, a veces, las decisiones precipitadas pueden dar lugar a movimientos equivocados. Habrá que esperar para ver qué ocurre con todo esto finalmente.

Imágenes | Shujianyang | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

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