Los nombres de usuario empiezan a llegar a WhatsApp: así podrás reservar el tuyo

Puede que en Internet ya hayamos llegado tarde a nuestro nombre de usuario más de una vez. En una red estaba ocupado, en otra tuvimos que añadir números y en alguna acabamos aceptando una versión que nunca terminó de convencernos. WhatsApp abre ahora una ventana distinta: reservar un identificador antes de que pueda usarse más adelante este año.

Hasta ahora, el número de teléfono ha sido la pieza central de la identidad en WhatsApp: sirve para crear la cuenta y, en la práctica, también para que otros puedan encontrarnos. Lo que cambia con los nombres de usuario es esa segunda parte, porque WhatsApp permitirá, cuando la función esté activa, que alguien contacte por primera vez sin que tengamos que darle nuestro número.

La propia compañía lo plantea como una medida de privacidad para situaciones cotidianas, desde un grupo con personas que no conocemos hasta una conversación puntual con alguien que acabamos de conocer. El número seguirá siendo necesario para abrir la cuenta, pero ya no tendrá por qué ser siempre la carta de presentación.

Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Para reservarlo, el camino que indica WhatsApp es sencillo: hay que tener instalada la versión más reciente de la aplicación y entrar en Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. Desde ahí, cuando la reserva esté disponible, podremos elegir el nombre que queramos usar más adelante, una vez que la función se active de forma general.

La cuenta oficial de WhatsApp en X dice que las reservas comenzarán esta semana | Pulsa para ver la publicación original

La compañía liderada por Mark Zuckerberg explica que el despliegue será gradual durante los próximos meses y que avisará dentro de WhatsApp cuando los nombres de usuario estén disponibles en cada país.

Cabe señalar que los nombres de usuario podrán tener entre 3 y 40 caracteres, y la compañía permitirá cambiar el nombre de usuario o desactivar la función en cualquier momento.

En nuestro caso, al momento de escribir este artículo, hemos probado desde España y la opción todavía no aparece. Esto encaja perfectamente con lo anunciado por la compañía, que habla de una implementación gradual durante los próximos meses y de notificaciones dentro de la app cuando la función esté disponible en cada país. Así que si no lo ves todavía, no significa necesariamente que estés haciendo algo mal.

La reserva anticipada tiene una explicación sencilla: en un servicio de esta escala, muchos nombres pueden coincidir y los más evidentes pueden disputarse pronto. WhatsApp lo resume con un dato que aparece en los resultados financieros de Meta del primer trimestre de 2025: la aplicación supera los 3.000 millones de usuarios activos mensuales.

Hay una diferencia importante frente a cómo funcionan los nombres de usuario en algunas plataformas: WhatsApp no permitirá buscar perfiles como si estuviéramos en una red social. Según la compañía, no habrá directorio ni sugerencias, y las personas tendrán que conocer el nombre de usuario exacto para ponerse en contacto por primera vez.

Además, WhatsApp añadirá una clave opcional de nombre de usuario para reforzar ese filtro inicial. Es decir, el objetivo no es ganar visibilidad, sino dar una forma de contacto más privada y controlada que el número de teléfono.

Hay otra pieza importante en esta reserva: no todos los nombres se ponen en juego de la misma manera. WhatsApp explica que creadores, pequeñas empresas y organizaciones podrán reclamar su nombre existente de Instagram o Facebook, algo pensado para quienes necesitan una presencia reconocible y constante. Por otra parte, la compañía ya ha reservado nombres de figuras públicas para evitar apropiaciones oportunistas.

Imágenes | Meta (portada editada con Photoshop) | Captura de pantalla

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