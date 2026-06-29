Hay un platillo volante navegando por un río de Vietnam. Lo ha construido un youtuber en su patio con arena, chatarra y fibra de vidrio

Hace un tiempo Thánh Chê, alias 'Mr. Ho', un youtuber vietnamita con más de 1,4 millones de suscriptores, tuvo una idea descabellada: surcar los ríos de su país con un plantillo volante. Literalmente. Para cualquier otro una idea así se habría quedado en simplemente eso: un sueño disparatado. A Mr. Ho le llevó a ponerse manos a la obra y construir una especie de lancha fabricada con poco más que arena, fibra de vidrio y el sistema de propulsión de una moto de agua.

Con todo, lo más curioso no es el resultado, sino el proceso.

Mr. Ho Thánh Che. A 'Mr. Ho' le van los retos. Sobre todo aquellos que implican montar (o reparar) aparatos a motor con materiales que cualquiera podría encontrar sin demasiadas complicaciones. En los últimos años eso le ha llevado a fabricarse su propia lancha, poner en marcha un coche que llevaba años pudriéndose en mitad de la selva, montar un vehículo con materiales sacados de un vertedero o diseñarse una moto acuática con forma de araña gigante.

Un OVNI acuático. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, hace un tiempo Mr. Ho decidió ir un paso más allá y crear un platillo volante capaz de surcar los ríos de Vietnam a toda velocidad. Suena descabellado (y lo es), pero eso es justo lo que el youtuber muestra en un vídeo de apenas una hora en la que documenta todo el proceso: desde el momento en el que se imagina el diseño (en sueños) hasta el instante en que se mete con su la 'lancha-platillo volante' en el agua.

El desafío es tan fascinante que el vídeo lleva más de 30 millones de reproducciones. Y eso solo en la cuenta personal de Mr. Ho. La pieza se ha compartido en otros canales en los que acumula miles y miles de visualizaciones. Nada sorprendente si tenemos en cuenta que el youtuber no tiene un gran taller, ni acceso a piezas exclusivas. En sus proyectos (incluido el del OVNI) recurre a los recursos que tiene a mano, aunque a veces sean poco más que chatarra.

Jugando con arena. Lo más curioso del proyecto es cómo arranca. Para alguien con acceso a moldes industriales o modernas fresadoras, fabricar el casco del platillo volante no tendría demasiada enjundia. Mr. Ho tuvo que conformarse con una solución más rudimentaria: trazó la silueta del platillo en el suelo de un patio, apiló arena encima y luego moldeó el montículo con ayuda de un brazo giratorio fabricado con chatarra. El objetivo: crear una cúpula simétrica.

Esa especie de caparazón de arena le sirvió de punto de partida. Luego el youtuber vertió cemento, consolidó la forma y la utilizó como armazón para fabricar las dos mitades del casco (aka platillo espacial) con fibra de vidrio. A mano. Paso a paso. Con la misma paciencia que se usaría para elaborar una pieza de artesanía. Con el casco ya listo, abrió varios orificios de forma hexagonal.

En marcha. Para mover la 'lancha-platillo volante', Mr. Ho optó por una solución similar a la de las motos de agua: un sistema hidrojet, de propulsión a chorro, que funciona con un motor permite que una turbina absorba agua y luego la expulse a alta presión. Entre otras cosas, así se evitan las hélices exteriores.

Para que su particular platillo volante se manejase con mayor facilidad, el youtuber utilizó un deflector unido a un cable que dirige a su vez el chorro de agua. El vídeo muestra cómo esa solución le permite dirigir el chorro y trazar giros cerrados. Al ir alojado en una cavidad hueca del casco interior, el motor tampoco rompe la estética de nave espacial que quería darle su creador.

Un platillo volante con moqueta. En esta ocasión Mr. Ho no se conformó con crear una lancha con forma de plantillo volante. Quiso cuidar también los detalles del diseño. Tanto externos como internos. Por fuera incluyó LED, paneles solares y un color gris oscuro que da al resultado una estética que recuerda en parte (en parte) a los bombarderos B-2 de las USAF.

En el interior Ho optó por la misma filosofía: cuidar los detalles, incluyendo moqueta, un revestimiento insonorizante y ventanas de acrílico tintado. En un guiño a su principal plataforma como creador, dotó a la nave de un volante tipo yugo con el logo de YouTube. Es difícil precisar si el piloto viaja cómodo, pero el vídeo del viaje inaugural muestra que al menos la nave es estable y veloz.

Imágenes | Tech Freeze, Mr Ho

Vía | Motor Pasión

En Xataka | Unos ingenieros (y no aliens) han creado un platillo volante que vuela y es completamente funcional