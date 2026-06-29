Qué freidora de aire Ninja comprar en 2026: de la Double Stack a la nueva CRISPi PRO de cristal

El mercado de las freidoras de aire ha madurado a pasos agigantados y si hay una marca que ha sabido coronarse como la reina de la innovación en la cocina, esa es Ninja. Lejos de conformarse con el clásico formato de cajón único, la firma estadounidense ha revolucionado nuestras encimeras con soluciones que resuelven los dos grandes problemas de estos electrodomésticos: el espacio y el uso de plásticos o teflón.

Si estás pensando en renovar tu vieja airfryer o dar el salto definitivo a la gama premium este año, el catálogo de Ninja cuenta con opciones radicalmente distintas. A lo largo de esta guía de compra te presentamos algunas de las freidoras de la marca para ayudarte a elegir cuál es la que realmente necesitas.

Eso sí, podemos avanzar que uno de los mejores modelos de freidora de aire Ninja y que es el que más éxito ha conseguido es la Ninja CRISPi, el modelo superventas de la marca y uno de los más interesantes para adentrarse en el universo de las freidoras de aire de cristal. Este modelo viene con dos recipientes intercambiables de vidrio de 3,8 y 1,4 litros; ofreciendo así una capacidad total de 5,2 litros.

Su funcionamiento se basa en el motor superior de 1.700 W que se coloca directamente sobre los recipientes. Además, gracias a sus tapas de almacenamiento herméticas, es perfecta si practicas el batch cooking.

Nuestra selección de freidoras de aire Ninja de un solo vistazo

MODELO PERFECTo PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE ninja crispi Si te preocupa la degradación del teflón con el tiempo o detestas el olor a plástico quemado de las freidoras baratas, el cristal es tu salvación. Al ser de cristal transparente, puedes ver cómo se va dorando la comida en todo momento sin necesidad de abrir el cajón y cortar el flujo de calor. Su recipiente grande es de 3,8 litros. Aunque es perfecto para parejas o solteros, se queda algo corto si necesitas cocinar grandes cantidades para más de 3 o 4 personas de golpe. 129 euros ninja double stack Si te gusta que la cocina se vea despejada, su estética estilizada y su reducida planta hacen que pase mucho más desapercibida que los "tanques" horizontales tradicionales. Su diseño vertical es un salvavidas para encimeras abarrotadas. Ocupa prácticamente la mitad de espacio horizontal que cualquier freidora de doble cesta tradicional del mercado. Al dividir el espacio en vertical, los cajones son más estrechos y altos que los tradicionales. Esto significa que no podrás meter alimentos muy voluminosos enteros (como un pollo grande). 169,99 euros ninja combi (SFP700EU) Si prefieres tener un único aparato de gama alta en la encimera que haga de todo (freír, hornear, cocinar al vapor, saltear, asar...), en lugar de tener la cocina inundada de pequeños electrodomésticos independientes No es solo una freidora de aire; combina las funciones de un horno de sobremesa y una olla multiusos o arrocera. Su tecnología permite cocinar comidas completas de tres partes (por ejemplo: arroz o pasta en la base, verduras en el medio y carne arriba) en tiempos reducidos. Es un electrodoméstico voluminoso y pesado. Necesitas un espacio fijo y generoso en la encimera, ya que no es la típica freidora que puedes estar guardando y sacando de un armario constantemente. 209,99 euros Freidora de aire Ninja 4,7 litros Si te abruman los electrodomésticos llenos de botones, configuraciones y tecnologías raras, este modelo va directo al grano: pones el tiempo, la temperatura y a cocinar. A pesar de su reducido tamaño exterior, su cajón de 4,7 litros está muy bien aprovechado y permite cocinar un pollo entero pequeño o patatas para hasta 2 o 3 personas sin problemas. A diferencia de sus hermanas mayores, este modelo no incluye funciones avanzadas como el horneado (Bake) o la función de máxima potencia Max Crisp (que llega a 240 °C). Aquí nos quedamos en los 210 °C estándar. 69,99 euros ninja crispI pro xl Si eres de los que prepara la comida de la semana en tandas, el concepto modular de cocinar, tapar y congelar/refrigerar en el mismo recipiente te va a ahorrar horas de fregar por las noches. A diferencia de las primeras versiones de vidrio que eran muy compactas, este modelo Pro XL por fin ofrece un recipiente de 5,7 litros donde cabe un pollo entero o raciones para más personas, sin renunciar a la cocina libre de teflón y PFAS. Al incluir dos recipientes independientes muy anchos y sus tapas, vas a necesitar espacio en los armarios o en la encimera para guardarlos cuando no los estés usando. 240,38 euros Ninja Foodi Dual Zone Sois de tres a seis personas en casa y os gusta hacer un menú completo al mismo tiempo, gracias a las dos cubeetas y la función Sync. La función Sync: es su mayor ventaja competitiva. Te permite meter dos alimentos completamente distintos en cada cesta (por ejemplo, alitas de pollo en una y patatas en otra) con temperaturas y tiempos diferentes, y el aparato se coordina solo para que ambos terminen a la vez. Aunque la capacidad total es enorme (7,6 o 9,5 litros según el modelo), al estar dividida en dos cubetas no permite meter alimentos muy voluminosos. No podrás meter un pollo entero grande o un molde de bizcocho circular estándar; para eso es mejor una freidora de una sola cesta gigante. 159,99 euros Ninja FlexDrawer Si buscas una freidora de gran capacidad con zona flexible, ya que puedes usarla como única cubeta gigante de 10,4 litros o dividirla en dos zonas gracias a su separador desmontable. Cabe absolutamente de todo: Al quitar la pared divisoria, se convierte en una de las pocas freidoras de aire del mercado capaces de albergar un pollo entero de más de 2 kg, costillares completos o moldes de repostería grandes sin problemas. Sus dimensiones son muy masivas. Ocupa un espacio tremendo en la encimera y requiere que midas bien los muebles antes de comprarla. 174,99 euros Ninja Air Fryer MAX Si sois de dos a cuatro personas en casa, ya que su cesta de 5,2 litros tiene el tamaño perfecto para parejas que quieren cocinar en cantidad o familias pequeñas. La función Max Crisp (240 ºC): la mayoría de las airfryers del mercado topan en los 200-210 ºC. Esos grados extra marcan la diferencia a la hora de dorar y dejar la comida crujiente por fuera y jugosa por dentro. Una sola zona de cocción: al no tener doble cesta, si quieres preparar carne y patatas fritas tendrás que cocinarlas juntas mezclando los ingredientes, o bien hacer primero una cosa y luego otra. 117,58 euros

Qué tener en cuenta al comprar una freidora de aire Ninja

El catálogo de Ninja de freidoras de aire es muy variado, lo que significa que hay un modelo para cada tipo de cocina. Pero también es fácil equivocarse si no tienes claras tus prioridades. Antes de lanzarte a lo loco a por una aifryer de la marca, estos son algunos de los factores que debes valorar.

Capacidad y número de zonas. Ninja divide sus freidoras en tres grandes grupos. Los modelos de zona única (hasta 6,2 litros) son ideales para solteros o parejas. Las de doble cesta (de 7,6 a 10,4 litros) te permiten cocinar dos alimentos independientes con tiempos diferentes, pero pudiendo sincronizar que terminen a la vez. Por último, la gama FlexDrawer o los hornos Combi ofrecen espacios unificados gigantescos, perfectos si cocinas piezas enteras o para más de cuatro personas.

Distribución del espacio (horizontal vs. vertical). Uno de los grandes aciertos de la marca es la optimización del espacio. Si tienes una encimera muy estrecha o saturada, la gama Double Stack es tu mejor opción, ya que sus dos cajones crecen hacia arriba en formato vertical ocupando la mitad de espacio. Si no tienes problemas de enciEs la herramienta definitiva para el batch cooking familiarmera, el formato horizontal clásico te dará bandejas más anchas para repartir mejor los alimentos.

Materiales del recipiente (¿cristal o cerámica?). Ninja ha introducido formatos que optimizan espacio y recipientes de borosilicato. Si te preocupa la degradación de los antiadherentes químicos (PTFE/Teflón) con el tiempo o quieres ver la comida sin abrir el cajón, el cristal es imbatible y muy fácil de limpiar. Si buscas ligereza y resistencia a los golpes del día a día, la clásica cesta metálica con revestimiento cerámico de Ninja sigue siendo una de las más duraderas del sector.

Potencia y funciones avanzadas (la barrera de los 240 °C). Los modelos básicos de la marca se quedan en los 210 °C tradicionales, suficientes para la gran mayoría de recetas. Sin embargo, si eres de los que abusan de los alimentos congelados, rebozados o te gusta el acabado ultra crujiente, busca un modelo que incorpore la función Max Crisp o los nuevos motores que alcanzan los 240 °C para sellar la comida en tiempo récord.

Sondas inteligentes y conectividad. Si sueles cocinar carnes o pescados y te da miedo que queden secos, te compensará invertir un poco más en las versiones MAX Pro o Grill. Estas incorporan una sonda térmica digital que se clava en el alimento; la freidora monitoriza la temperatura interna en tiempo real y se apaga sola exactamente cuando la carne está en su punto perfecto.

Las mejores freidoras de aire Ninja: cuál comprar

Si la versión estándar de la Ninja CRISPi se te queda corta, hace nada salió al mercado la Ninja CRISPi Pro XL. Este modelo es la versión más premium de la CRISPi y elimina por completo los revestimientos antiadherentes químicos (sin PTFE/PFAS en los recipientes de cocción de vidrio) y eleva la apuesta con dos recipientes de borosilicato de 5,7 y 2,3 litros. Funciona con una potencia de 2.050 W y cuenta con siete funciones de cocción predefinidas.

Es especialmente útil para el batch cooking familiar y te permite cocinar grandes cantidades, servir el plato directamente en la mesa (gracias a la elegante presentación del vidrio) y, si sobra algo, taparlo y guardarlo en la nevera o el congelador.

La Ninja Double Stack es una freidora de aire vertical con una capacidad total de 7,6 litros repartidos en dos cajones independientes. Es perfecta si tu cocina es pequeña o está ya abarrotada de pequeños electrodomésticos.

Podrás preparar en ella dos platos diferentes a la vez con tiempos y temperaturas diferentes gracias a sus motores traseros individuales, aunque gracias a la función Sync, ambas zonas podrán terminar de cocinar al mismo tiempo.

La Ninja Combi (SFP700EU) redefine el concepto de freidora de aire al presentarse como un completísimo minihorno de sobremesa y cocina multiusos de 12,5 litros de capacidad. Su gran revolución radica en su tecnología Combi, que combina el aire caliente con el poder del vapor para cocinar platos completos de tres partes (como arroz, verduras y carne) en tan solo 15 minutos, logrando alimentos jugosos por dentro y crujientes por fuera.

Con un cómodo diseño de puerta frontal de apertura lateral y 12 funciones predefinidas, este dispositivo es capaz de sustituir por completo al horno convencional, la arrocera o la vaporera en el día a día. Es la herramienta definitiva para familias numerosas o amantes del batch cooking que buscan centralizar su cocina en un único aparato de alta gama, optimizando el tiempo y reduciendo drásticamente el consumo energético.

La Ninja de 4,7 litros (AF110EU) es la opción compacta por excelencia de la marca, diseñada específicamente para optimizar el espacio en cocinas pequeñas sin renunciar a la potencia. Su cajón tiene el tamaño ideal para preparar raciones generosas para 1 o 2 personas de forma rápida y eficiente.

Con un panel digital muy intuitivo, reduce las opciones a 3 funciones esenciales (freír con aire, asar y recalentar), lo que la convierte en un modelo facilísimo de usar. Además, cuenta con el duradero revestimiento cerámico de Ninja que hace que su limpieza sea cuestión de segundos.

La Ninja Foodi Dual Zone destaca por su sistema de doble cesta y la función inteligente Sync, que te permite cocinar dos alimentos con tiempos y temperaturas diferentes para que terminen exactamente a la vez. Es la solución perfecta para preparar un menú completo sin que nada se enfríe y sin mezclar olores ni sabores en sus cubetas independientes.

A cambio, debes tener en cuenta que es un electrodoméstico bastante grande y pesado que exige un buen espacio en la encimera. Además, aunque su capacidad total es enorme (hasta 9,5 litros según la versión), al estar dividida en dos cajones no podrás meter, por ejemplo, un pollo entero grande.

Si buscas un modelo de freidora Ninja con gran capacidad, esta Ninja FlexDrawer es el modelo que te recomendamos. Mediante un separador desmontable puedes transformarla al instante y utilizarla como dos zonas de cocción totalmente independientes o retirar la división para disfrutar de una megacubeta de 10,4 litros. Es, sin duda, la solución para cocinar menús dobles o meter piezas grandes como un pollo o costillares.

A cambio de esta versatilidad, debes tener en cuenta que es un electrodoméstico grande y pesado. Además, al tratarse de un único compartimento XL, tendrás que fregar el cajón completo incluso cuando solo cocines una ración pequeña en uno de sus lados.

Para quienes quieren una Ninja, pero buscan un modelo sencillo y con dimensiones algo más contenidas (pero sin renunciar a buena capacidad), esta Ninja Air Fryer MAX es la opción más recomendada, gracias a su buena relación calidad-precio.

Esta freidora de aire Ninja ofrece una capacidad de 5,2 litros y te permite disfrutar de resultados ultra crujientes sin ocupar demasiado espacio en la encimera. Destaca por su función Max Crisp, que alcanza los 240 ºC para dorar alimentos en tiempo récord, y por su cesta cerámica de alta calidad muy fácil de limpiar.

Algunos extras que te pueden interesar para tu decisión de compra

Aunque ya te hemos explicado en qué fijarte a la hora de comprar una freidora de aire Ninja, hay algunos extras que también puedes tener en cuenta, como son:

La rejilla de doble altura. Algunos modelos como la Double Stack o la Air Fryer MAX Pro incluyen o permiten añadir una rejilla metálica para crear una especie de segundo piso dentro del mismo cajón. Este es un extra vital para quienes cocinan menús individuales completos sin tener que comprar una freidora gigantesca.

Ventana con luz o modelo opaco. Ninja tiene modelos completamente opacos (los clásicos), de cristal de 360º (la gama CRISPi) y algunos con ventanas Foodi. Ten en cuenta que cada vez que abres el cajón de una freidora opaca para ver cómo va la comida, la temperatura cae en picado unos 20-30 ºC, alargando así el tiempo de cocción y gastando más luz. Las ventanas o el cristal ahorran tiempo y dinero.

Preguntas frecuentes sobre la mejor freidora de aire Ninja

¿Realmente se nota la diferencia entre una Ninja y una freidora de aire barata?

Sí, y se nota en tres apartados: durabilidad, velocidad y crujiente. Ninja utiliza resistencias de alta calidad y ventiladores potentes que distribuyen el calor de forma mucho más homogénea, que reducen la necesidad de remover constantemente a la hora de cocinar en sus freidoras. Además, sus cubetas usan revestimiento cerámico en lugar de teflón de baja calidad, lo que evita que el antiadherente se levante a los pocos meses de uso.

¿Qué diferencia hay entre la función Air Fry y la función Max Crisp?

La función Air Fry es la estándar y trabaja hasta los 210 °C, ideal para alimentos frescos, repostería o carnes que quieres que queden jugosas. La función Max Crisp es exclusiva de los modelos de gama alta de Ninja; eleva la temperatura rápidamente hasta los 240 °C combinada con un flujo de aire ultraveloz. Está diseñada específicamente para cocinar alimentos congelados (como patatas, nuggets o croquetas) directamente sin descongelar, logrando que queden tan crujientes como si salieran de una freidora de aceite en tiempo récord.

¿Es mejor el recipiente de cristal de la gama CRISPi o la cesta cerámica tradicional?

Depende de tus prioridades. Si tu prioridad absoluta es la salud y la comodidad visual, el bol de cristal de borosilicato es imbatible: es 100% libre de químicos, no absorbe olores, te permite ver la comida en todo momento y sirve como fuente para la mesa. En cambio, si buscas comodidad en el manejo diario, la cesta cerámica tradicional es mucho más ligera, resistente a los golpes si tienes niños en casa y no requiere tener tanto cuidado al apoyarla caliente sobre la encimera.

¿Consume mucha luz tener un modelo de tanta potencia (1500W - 2400W)?

Aunque las cifras de vatios asusten, las freidoras Ninja son más eficientes que un horno convencional. Al tener un habitáculo mucho más pequeño, no necesitan apenas tiempo de precalentamiento y cocinan entre un 50% y un 70% más rápido. Por tanto, aunque la potencia puntual sea alta, el aparato está encendido la mitad de tiempo que un horno, lo que se traduce en un ahorro neto en la factura de la luz.

¿Se limpia bien el lavavajillas o se estropean los materiales?

Todos los recipientes de cristal, cestas cerámicas y rejillas de acero inoxidable de Ninja son 100% aptos para el lavavajillas. La marca diseña sus piezas para resistir altas temperaturas. Eso sí, para alargar al máximo la vida útil de los modelos cerámicos, se recomienda no usar pastillas de lavavajillas excesivamente abrasivas y evitar los estropajos metálicos si los lavas a mano.

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