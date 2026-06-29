La Steam Machine quería revolucionar el mundo de las consolas. Los análisis independientes dejan clara una cosa: con este precio eso es imposible

Valve lo ha vuelto a intentar con la Steam Machine y, a pesar de que su propuesta convence mucho más que la que lanzó en 2015, ha acabado dejando un sabor agridulce tanto a usuarios como a entusiastas y críticos especializados. Y es que prácticamente toda la conversación gira en torno al abultado precio, consecuencia de una escasez de componentes sin precedentes.

La Steam Machine era la promesa de traer el PC al salón de la forma más conveniente posible. Y si bien cumple con su propósito por lo maravilloso que es SteamOS, por su forma compacta, y por la comodidad que ofrece, la mayoría de medios especializados señalan que el precio lo ha acabado estropeando todo.

Lo que Valve ha lanzado al mercado. La Steam Machine arranca en 1.039 euros para el modelo de 512 GB y sube hasta 1.359 euros en la versión de 2 TB. Ambas sin mando incluido; si quieres el nuevo Steam Controller, suma otros 69 euros. En el interior hay un procesador AMD Zen 4 de seis núcleos, una GPU personalizada basada en RDNA 3 con 28 unidades de cómputo y 8 GB de GDDR6, y 16 GB de RAM. El sistema arranca directamente en SteamOS y puede funcionar también como un PC Linux completo. Desde el punto de vista del diseño, prácticamente todos los medios especializados coinciden en que es un producto precioso, silencioso y encaja en el salón como ningún otro PC lo ha hecho hasta ahora.

Por qué cuesta tanto y quién tiene la culpa. La compañía reconocía al medio PC Gamer que su objetivo de precio original "ya no es viable" a causa de la crisis de la memoria. La demanda disparada de chips de RAM por parte de las grandes empresas de inteligencia artificial ha absorbido la capacidad de producción de Samsung y SK Hynix, que fabrican aproximadamente el 95% de la DRAM mundial.

Según cuenta el medio, los precios de los contratos de DRAM que obtenían las empresas han subido más de un 170% entre el anuncio de la Steam Machine el pasado mes de noviembre y su lanzamiento ahora en junio. El objetivo inicial de Valve, según varias fuentes, rondaba los 750 dólares. Ahora, ese mercado al alza le ha metido 300 dólares de más a la Steam Machine, algo que ha perjudicado seriamente la estrategia de la compañía.

Qué dicen los análisis. Las opiniones han sido generalmente agridulces, más agrias que dulces. Digital Foundry describe la Steam Machine como "hardware precioso", elogia SteamOS y sitúa el rendimiento de la GPU en algún punto entre una RX 6600 y una RX 7600, es decir, una tarjeta perfectamente capaz de correr juegos en 1080p y 1440p, pero con limitaciones evidentes en 4K con trazado de rayos activado. Añade también que el sistema rinde por debajo de una PS5 base en la mayoría de los juegos analizados.

IGN tuvo una valoración más positiva, con su analista contando que se trataba "del mejor PC de salón que he usado jamás", pero también señalaba que el precio era un factor determinante para saber a quién recomendárselo. PC Gamer le puso un 62 sobre 100 y describía el aparato como "una curiosidad cara en lugar de un dispositivo de juego para las masas". Linus Tech Tips titulaba su vídeo dedicado como "Incluso Valve está decepcionada", una frase que el propio canal atribuye a lo que los ingenieros de la compañía les transmitieron. Tom's Hardware, por su parte, le ha dado 3,5 estrellas y ha celebrado su diseño, pero también subraya el pobre rendimiento de la máquina en comparación a PCs que cuestan más o menos lo mismo y los errores de software que Valve aún está puliendo.

Qué tienes por ese precio o menos. La Steam Machine cuesta más que una PS5 Pro, que ahora ronda los 899 euros (tras varias subidas), y según los benchmarks ofrece un rendimiento inferior a esta consola. GameSpot contaba que a 750 dólares, la Steam Machine tenía todo el sentido del mundo. A 1.039, la ecuación se rompe. Y por ese precio, un usuario puede comprarse un PC de sobremesa con una GPU dedicada más potente, o decantarse por una PS5 Pro.

Por otro lado, Valve ha insistido en que no está subsidiando el hardware, a diferencia de Sony o Microsoft, que suelen perder dinero en el lanzamiento de cada consola y lo recuperan con los juegos y con su oferta de servicios.

Especulación. Para tener un lanzamiento más o menos justo, Valve diseñó un sistema de reserva aleatorio. Los interesados se podían apuntar antes del 25 de junio, y la compañía sorteaba el acceso. Solo una unidad por hogar, cuenta de Steam en regla con al menos una compra anterior al 27 de abril de 2026, y verificación cruzada de métodos de pago y direcciones.

Lamentablemente, Valve no ha podido evitar que, algunas personas que consiguieron plaza para obtener una unidad, la empezaran a vender en eBay. Según Tom's Guide, hay listados de reservas (no del aparato, sino del turno para comprarlo) desde 1.600 hasta más de 2.500 dólares. TweakTown y Notebookcheck han confirmado ver precios de hasta 3.500 dólares por el modelo de 2 TB con mando.

Las alternativas de la comunidad. Jacob Terkelsen, ingeniero de AMD, publicó en X la "Terk Box v1.1", un PC Mini-ITX dentro de una carcasa impresa en 3D, con una RTX 5060, un Ryzen 5 5500, 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Los archivos de impresión están disponibles de forma gratuita en Printables. Según Tweaktown, el resultado supera en rendimiento a la Steam Machine, aunque requiere una impresora 3D y conocimientos técnicos, y de momento no puede ejecutar SteamOS de forma oficial porque Valve aún ha hecho compatible su sistema con GPUs NVIDIA.

También han aparecido comparativas en medios como Windows Central con PCs preconfigurados de entre 849 y 1.000 dólares que incluyen una RTX 5060 Ti y más RAM que la Steam Machine. Valve, consciente de ello, permite instalar SteamOS en cualquier PC con GPU AMD para que cualquiera pueda replicar la experiencia sin pagar el precio del hardware oficial.

¿Para quién tiene sentido? La Steam Machine no es un mal producto. Es, probablemente, el mejor intento hasta la fecha de meter un PC de verdad en el salón sin que parezca un PC. Según los análisis, SteamOS funciona con fluidez, el catálogo verificado de Steam es enorme, y su diseño compacto y silencioso suma. Pero a más de 1.000 euros, acaba quedándose en tierra de nadie. El fan acérrimo de Steam que no quiere montarse nada, que valora el ecosistema cerrado y tiene presupuesto de sobra, puede ver atractiva la propuesta de Valve. Pero para el jugador medio, y si me apuras, para la industria, lo del precio ha sido un palo bastante gordo.

Imágenes | Valve

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