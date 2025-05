El lanzamiento de las NVIDIA RTX 5060 es un cataclismo reputacional: hay acusaciones de amenazas y chantaje a los medios especializados

NVIDIA lanzó sus nuevas tarjetas gráficas RTX 5060 el pasado 19 de mayo —las había presentado un mes antes—. Sobre el papel la propuesta era interesante: a pesar de ser más modestas, cuentan con la tecnología DLSS 4 y son las más asequibles de la familia. Si tu presupuesto es ajustado, podrían ser una opción interesante. Pero para estar seguros lo ideal es esperar a que los medios especializados puedan analizar estas tarjetas y arrojar sus conclusiones. Y ese fue el principio de una lanzamiento tan polémico como desastroso.

Ay, qué coincidencia. Curiosamente NVIDIA eligió ese día como fecha de lanzamiento a sabiendas de que la mayoría de los expertos estarían en el evento más importante del año para este sector: la feria Computex, en Taiwán. Eso hacía mucho más difícil que esos analistas pudieran analizar adecuadamente el producto si la compañía les enviaba las muestras de evaluación. Cosa que, por cierto, no sucedió, como explicaron hace un mes en el canal de YouTube de Linus Tech Tips, uno de los más conocidos en este ámbito.

Nada de controladores. Según señalan en The Verge, incluso si los expertos hubieran tenido tarjetas antes del evento, NVIDIA tenía la forma perfecta de evitar que sacasen sus análisis el mismo 19 de mayo. La compañía solo tendría que negarse a proporcionar los controladores (drivers) de las gráficas, sin los cuales no funcionan a la perfección, sobre todo a la hora de jugar.

Puedes pasar los tests, pero solo los que te digamos. No contentos con eso, en NVIDIA sí que enviaron algunas RTX 5060 a algunos medios y les proporcionaron controladores preliminares. Pero lo hicieron con una condición: solo podían probar cinco juegos concretos a resolución 1080p, con otros parámetros específicos y solo comparándolas con otras dos gráficas (3060 y 2050 Super) para que la 5060 saliera ganadora.

Y amenazas. En The Verge destacan cómo además en algunos casos NVIDIA amenazó con vetar acceso a los medios a futuros lanzamientos si no hacían comparaciones desiguales en las que la IA que da acceso a la tecnología Multi Frame Generation (MFG) estaba activada en las 5060 pero no disponible en sus competidoras para que la diferencia fuera aún más destacable.

Guerra con los youtubers. NVIDIA incluso decidió amenazar a GamersNexus con cortarle futuro acceso a sus lanzamientos. Estamos hablando de uno de los canales de YouTube más conocidos y reputados del mundo en el ámbito del análisis de hardware para PC, y que precisamente se ha hecho famoso por denunciar este tipo de situaciones en el pasado. Steve Burke, su creador, explicó en un reciente vídeo cómo fue la comunicación con los responsables de NVIDIA. Incluso grabó la conversación y comentó en el vídeo "NVIDIA, estoy preparado para publicarlo [el audio]" si era necesario.

Una situación terrible. Las empresas tienen perfecto derecho a no enviar muestras de evaluación de sus productos y lanzarlos directamente al mercado, pero esta forma de tratar de controlar la narrativa y el mensaje es a todas luces preocupante. Los medios acabarán teniendo el mismo acceso a él que el resto de los usuarios, pero el riesgo aquí es reputacional: si NVIDIA no envía las tarjetas a los analistas y está haciendo este tipo de movimientos, es porque probablemente las gráficas no sean tan interesantes como intentan hacer ver. Y si eso pasa, la empresa acaba llevándose un golpe reputacional que se añade al de toda la familia RTX 5000, que es un salto generacional modesto —lo vimos con nuestro análisis de las RTX 5080 y 5090— salvo en el caso de que podamos aprovechar la tecnología DLSS4, cosa que no es siempre posible.

Lo peor es que probablemente no compensan. Desde entonces han aparecido análisis independientes al completo. Los datos de TechSpot revelan que esta tarjeta es en esencia "una RTX 4060 TI con un 25% de descuento" o una RTX 3070 con un ahorro del 40%", pero estamos hablando de gráficas de hace dos y casi cinco años respectivamente. En Guru3D revelan que es un producto correcto que "vive bajo la gracia de DLSS4, así que mejor espera que muchos juegos soporten dicha característica". A estos precios hay alternativas llamativas como las Intel B580 y desde luego las inminentes AMD RX 9060 XT que se lanzarán en junio.

NVIDIA debe recapacitar. Hace tiempo que el mercado gamer parece estar en segundo plano para la compañía, que se ha convertido en una de las más valiosas del mundo gracias a sus chips de IA. El problema no es ya que sus tarjetas gráficas para gamers decepcionen, es que traten de ocultar o disfrazar la realidad con este tipo de medidas. Resulta preocupante para una empresa con tales recursos y potencial, y eso hace que su actual dominio de este mercado quede en peligro. AMD ofrece alternativas cada vez más llamativas, e incluso Intel parece haber acertado con sus propuestas, aunque de momento estén dedicadas a gamers menos ambiciosos.

Qué dice NVIDIA. En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de la compañía. Actualizaremos este tema si recibimos datos y aclaraciones por parte de la misma.

