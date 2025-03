Si NVIDIA viviese solo de las GPU para PC estaría a punto de morir de éxito. Y los aranceles de EEUU no ayudan

Durante las últimas semanas hacerse con una tarjeta gráfica de la familia GeForce RTX 50 de NVIDIA sin caer en las manos de los especuladores es una auténtica odisea. En el momento en el que estoy escribiendo este artículo la única solución de esta familia que es fácil encontrar a un precio cercano al recomendado por NVIDIA es la GeForce RTX 5070. Como es comprensible, esta situación genera frustración entre los jugadores que han decidido hacerse con una de estas tarjetas gráficas, como nos habéis hecho notar en los comentarios de nuestros artículos.

Para entender qué está pasando nos interesa echar un vistazo a "la fotografía" del mercado de las tarjetas gráficas para PC. Según la consultora Jon Peddie Research durante el último trimestre de 2024 se distribuyeron más de 78 millones de GPU para PC, lo que representa un crecimiento del 6,2% frente al tercer trimestre del año pasado. NVIDIA lidera este mercado con una cuota del 65%, mientras que Intel y AMD se conforman con el 16% y el 18% respectivamente. Este es nuestro punto de partida.

Llegan tiempos difíciles para el mercado de las tarjetas gráficas para PC

Esta declaración de Jon Peddie, el responsable de la consultora que he mencionado unas líneas más arriba, describe con mucha precisión cuál es la coyuntura actual: "NVIDIA, con la mayor cuota de mercado, tuvo dificultades para satisfacer la demanda. Y como resultado de su tamaño e influencia impidió que el mercado de las GPU creciese tanto como podría haberlo hecho. Esta situación llevará tanto a NVIDIA como a AMD durante el primer trimestre de 2025 a una fuerte acumulación de pedidos, pero los aranceles lastrarán las ganancias para la mayoría, puede que incluso para todos, durante 2025".

TSMC es el responsable de producir estos chips para la compañía de Jensen Huang

NVIDIA no ha desvelado oficialmente cuántas GPU pertenecientes a la familia GeForce RTX 50 ha entregado a los ensambladores de tarjetas gráficas, pero es evidente que no las necesarias para satisfacer la demanda. El fabricante taiwanés de semiconductores TSMC es el responsable de producir estos chips para la compañía de Jensen Huang, pero es importante que no pasemos por alto que no solo fabrica las GPU para juegos de NVIDIA; también produce sus chips para inteligencia artificial (IA). Y la capacidad de producción de TSMC es limitada.

De una cosa podemos estar seguros: en las circunstancias actuales el mercado de las GPU para IA es prioritario para NVIDIA. Al fin y al cabo es su mayor fuente de ingresos. El informe de Jon Peddie Research prevé que desde 2024 hasta 2028 el mercado general de las GPU se va a contraer anualmente un 1%, y en 2030 solo el 15% de los ordenadores tendrá una tarjeta gráfica dedicada. En estas circunstancias parece razonable asumir que NVIDIA y AMD prestarán cada vez más atención a sus chips para IA, y quizá un poco menos a sus GPU para juegos.

Sea como sea hay otro dato más en la declaración de Jon Peddie que merece la pena que no pasemos por alto: los aranceles que está desplegando la Administración liderada por Donald Trump. Actualmente TSMC produce los chips de NVIDIA en Taiwán. Quizá a medio plazo desvíe la fabricación de estos circuitos integrados a sus nuevas plantas de EEUU, pero por el momento ni NVIDIA, ni AMD, ni ningún otro cliente que compre a TSMC sus chips producidos en Taiwán se va a librar de los aranceles.

Y en estas circunstancias, como afirma Peddie, las ganancias de estas compañías se verán afectadas. Si no suben los precios sus beneficios se reducirán. Y si los suben presumiblemente venderán menos, por lo que sus ganancias también se resentirán.

