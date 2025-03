TSMC ha encontrado la forma de esquivar los aranceles de EEUU. Aunque tendrá que gastarse 100.000 millones de dólares

Trump gana. Y TSMC, en realidad, también. Durante los últimos dos años hemos hablado en decenas de artículos de las tres fábricas de semiconductores de vanguardia que esta compañía taiwanesa está poniendo a punto en Arizona (EEUU). Se gastará en ellas aproximadamente 65.000 millones de dólares, aunque costarán mucho más (cada planta de producción de chips de alta integración cuesta aproximadamente 30.000 millones). El resto del dinero lo aportarán las subvenciones aprobadas por la Administración liderada por Joe Biden.

Para TSMC es crucial desarrollar su infraestructura de producción de circuitos integrados más allá de las fronteras de Taiwán. La única forma de sostener su negocio si en el futuro se desencadenase un conflicto bélico con China es, precisamente, tener una red de fábricas muy sólida fuera de la isla. Y, a ser posible, fuera de Asia. En cualquier caso, hay otra razón por la que a TSMC le interesa mucho tener más plantas de chips en EEUU: los aranceles aprobados por la Administración liderada por Donald Trump.

Los aranceles están fortaleciendo el ecosistema tecnológico de EEUU

A finales del pasado mes de enero Donald Trump lanzó una advertencia muy contundente a TSMC: "En un futuro muy cercano vamos a imponer aranceles a la producción extranjera de chips informáticos, semiconductores y productos farmacéuticos para devolver la fabricación de estos bienes esenciales a EEUU [...] Se fueron a Taiwán; ahora queremos que regresen. No queremos darles miles de millones de dólares en el ridículo programa de Biden. Ellos ya tienen miles de millones de dólares. No necesitan dinero; necesitan un incentivo. Y el incentivo será que no quieran pagar un impuesto del 25, el 50, o, incluso, el 100%".

El Gobierno de Trump asegura que impondrá aranceles a todos los dispositivos electrónicos que incorporen chips producidos en el extranjero

Aunque esta declaración está expresamente dirigida a TSMC, el Gobierno de Trump asegura que impondrá aranceles a todos los dispositivos electrónicos que incorporen chips producidos en el extranjero. Pertenezcan o no a compañías estadounidenses. Esta decisión ha provocado que todas las grandes empresas de tecnología de EEUU se apresuren a hablar con la Administración con el propósito de trazar un plan que les permita esquivar los aranceles. Apple es una de ellas.

Hace apenas una semana los de Cupertino anunciaron que invertirán 500.000 millones de dólares en EEUU durante los próximos cuatro años para, precisamente, esquivar la amenaza de los aranceles. Este dinero estará destinado, entre otros fines, a la construcción de una nueva fábrica de servidores para inteligencia artificial (IA) en Houston, a la puesta a punto de un centro de capacitación en Detroit y a la creación de 20.000 puestos de trabajo. Este es el contexto en el que TSMC acaba de confirmar que va a hacer algo similar.

Y es que hace unas horas C.C. Wei, el presidente y director general de TSMC, Donald Trump y Howard Lutnick, el secretario de Comercio de EEUU, han anunciado que este fabricante de circuitos integrados invertirá al menos 100.000 millones de dólares en la construcción de cinco nuevas plantas de producción de semiconductores en EEUU. Estas instalaciones se suman a las que TSMC ya está poniendo a punto en Arizona (la primera de estas tres fábricas ya ha iniciado la producción de chips).

Tres de las nuevas cinco plantas serán fábricas de circuitos integrados de vanguardia, y dos de las instalaciones se dedicarán al empaquetado avanzado de chips. Además, pondrá a punto un centro de investigación y desarrollo. Presumiblemente estas plantas crearán, según TSMC, unos 40.000 empleos. Sea como sea, todos ganan. El Gobierno de EEUU está consiguiendo su propósito: limitar drásticamente su dependencia de los chips fabricados en el extranjero y controlar el 40% de la producción global de semiconductores. Y TSMC se protege frente a un posible conflicto futuro entre China y Taiwán, y esquiva los aranceles de EEUU.

