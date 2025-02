TSMC ha pisado el acelerador a fondo: ya sabemos cuándo y dónde fabricará chips de 1 nm

Los resultados económicos que ha alcanzado TSMC durante 2024 han sido extraordinarios. De hecho, sus ingresos han batido un récord al aumentar un 34% frente a los que obtuvo en 2023. Solo durante el pasado mes de diciembre rebasaron los 8.400 millones de dólares, una cifra que representa un incremento del 57,8% frente al mismo mes del año anterior. El motor de estas cifras son los semiconductores para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que TSMC fabrica para NVIDIA, AMD, Broadcom y otros clientes.

Sin embargo, la llegada de Donald Trump al Gobierno de EEUU vierte algunos nubarrones sobre esta compañía taiwanesa. Durante la campaña electoral prometió que tomaría las decisiones que fueran necesarias para reforzar el negocio de las empresas estadounidenses dentro de EEUU. Y también aseguró que sancionaría con aranceles a todos aquellos países que amenacen de cualquier forma los intereses de la nación que lidera desde el pasado 20 de enero. Apenas lleva tres semanas en el Gobierno, y ya está haciendo ambas cosas.

"En un futuro muy cercano vamos a imponer aranceles a la producción extranjera de chips informáticos, semiconductores y productos farmacéuticos para devolver la fabricación de estos bienes esenciales a EEUU [...] Se fueron a Taiwán; ahora queremos que regresen. No queremos darles miles de millones de dólares en el ridículo programa de Biden. Ellos ya tienen miles de millones de dólares. No necesitan dinero; necesitan un incentivo. Y el incentivo será que no quieran pagar un impuesto del 25, el 50, o, incluso, el 100%", declaró recientemente Donald Trump durante una conferencia que se celebró en Florida (EEUU).

La tecnología punta es la mejor baza de TSMC

La mención expresa a Taiwán que ha hecho el presidente de EEUU es una clarísima alusión a TSMC. En esta isla asiática hay otros fabricantes de semiconductores, como UMC (United Microelectronics Corporation) o PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation), pero su relevancia en el mercado de los chips es muy inferior a la de la compañía que lidera actualmente C.C. Wei. TSMC domina el mercado de los circuitos integrados con una cuota de aproximadamente el 60%, por lo que su liderazgo en la industria de la fabricación de chips es indiscutible.

TSMC está desarrollando su infraestructura en EEUU para proteger su negocio en el mercado estadounidense

Sea como sea el paso hacia delante que va a dar la Administración estadounidense no va a coger por sorpresa a TSMC. Esta compañía lleva más de cuatro años esbozando su estrategia para extender su infraestructura de fabricación de semiconductores más allá de las fronteras de Taiwán. Y lo está haciendo por dos motivos. Por un lado es una manera eficaz de proteger su negocio si en algún momento se desencadenase un conflicto bélico entre China y Taiwán, y sus plantas de la isla quedasen inutilizadas. Y, además, TSMC está desarrollando notablemente su infraestructura en EEUU para proteger su negocio en el mercado estadounidense. No obstante, esto no es ni mucho menos todo.

El diario Taiwan Economic Daily ha publicado un informe en el que asegura que TSMC planea poner a punto en breve una planta de semiconductores de vanguardia que estará diseñada expresamente para producir chips de 1 nm. Estará alojada en la localidad taiwanesa de Tainan, y se llamará 'Fab 25'. Trabajará con obleas de 12 pulgadas, tendrá seis líneas de producción e iniciará la fabricación a gran escala en 2030. Puede parecer que aún queda mucho tiempo, pero no es así.

Construir una fábrica de chips de última generación y equiparla suele requerir al menos tres años. Y después los ingenieros de TSMC tendrán que depurar y optimizar sus nodos de producción de 1 nm. Ya veremos si finalmente esta compañía cumple su propósito, pero de una cosa no cabe duda: la protección más eficaz frente a las medidas que apruebe en el futuro la Administración liderada por Donald Trump es tener la mejor tecnología de la industria de los semiconductores. Esto es precisamente lo que persigue TSMC.

