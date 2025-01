Donald Trump regresa hoy a la Casa Blanca. Y ya sabemos qué va a hacer con las subvenciones a las empresas de chips

Donald Trump inicia hoy su segundo mandato en el Gobierno de EEUU, y la expectación en torno a él es máxima. Durante los últimos meses ha criticado con ferocidad en varias ocasiones el programa 'Chips and Science Act' aprobado por la Administración liderada por Joe Biden en julio de 2022. Este plan destina nada menos que 52.000 millones de dólares específicamente a las empresas que se dedican al diseño o la fabricación de circuitos integrados.

Durante su campaña electoral Trump expresó que el programa 'CHIPS' es tan malo que si ganaba las elecciones utilizaría en su lugar aranceles para obligar a las empresas a fabricar semiconductores en EEUU. La última vez que expuso este argumento fue en octubre, en el podcast de Joe Rogan: "Pusimos millones de dólares encima de la mesa para que compañías ricas vinieran, tomaran prestado el dinero y construyeran empresas de chips aquí. Y de todos modos no nos van a dar las mejores empresas".

Finalmente Trump se ha moderado

Gina Raimondo, la Secretaria de Comercio de EEUU, no seguirá en su puesto. Como cabía esperar, Donald Trump colocará al frente del Departamento de Comercio a Howard Lutnick, un hombre de su confianza. Si tenemos presentes los precedentes que acabamos de repasar parece razonable asumir que Lutnick no dará luz verde a las subvenciones pendientes de entrega del programa 'CHIPS', pero, según Bloomberg, finalmente esto no sucederá.

La Administración liderada por Donald Trump finalmente respaldará el plan 'CHIPS' del Gobierno de Joe Biden

Y es que según este medio estadounidense Gina Raimondo se ha reunido con su sucesor al frente del Departamento de Comercio y este último le ha confirmado que la Administración liderada por Donald Trump finalmente respaldará el plan 'CHIPS' del Gobierno de Joe Biden. Este giro tan abrupto del equipo de Trump en lo que se refiere a este programa resulta sorprendente, pero, al mismo tiempo, es muy probable que ya sea demasiado tarde para revertirlo.

Las declaraciones en contra del plan 'CHIPS' que ha hecho Donald Trump durante los últimos meses han provocado que la Administración de Biden pisase el acelerador durante noviembre y diciembre con el propósito de entregar las subvenciones sin más demora a los principales fabricantes de chips, entre los que se encuentran Intel, TSMC o Samsung. A estas alturas presumiblemente la mayor parte de ellos ya ha percibido el dinero que había pactado con el Departamento de Comercio, aunque por el momento es solo una especulación. Os contaremos más tan pronto como se confirme el que sin duda ya es un secreto a voces.

