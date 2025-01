Intel estuvo a punto de arrebatar a Apple como cliente a TSMC. De haberlo conseguido su historia sería otra

Apple es el mayor cliente de TSMC. Con diferencia. En 2021 el 26% de los ingresos de este fabricante de semiconductores taiwanés procedió de la firma de la manzana, una cifra muy superior al 5,8% derivado de su actividad para MediaTek, que entonces era su segundo mejor cliente. Con toda probabilidad estos números apenas habrán variado en los años sucesivos. En cualquier caso, el vínculo tan estrecho que mantienen estas dos compañías ha provocado que Apple sea un cliente prioritario para TSMC.

Los de Cupertino fueron los primeros en tener acceso al nodo litográfico de 3 nm que está en marcha en las plantas de TSMC de Taiwán. Y Apple tendrá acceso prioritario, como cabía esperar, al nodo litográfico de 2 nm con transistores GAA (Gate-All-Around) en el que TSMC iniciará la fabricación a gran escala durante 2025. La de estas dos compañías es una historia repleta de complicidades y alianzas que han permitido a ambas reforzarse. Sin embargo, todo estuvo a punto de ser muy diferente.

Intel intentó convencer a Apple

La compañía liderada por Tim Cook empezó a desarrollar sus propios SoC para sus smartphones y tabletas entre 2009 y 2010. En ese momento Apple decidió que Samsung, que es uno de los tres mayores fabricantes de semiconductores del planeta junto a Intel y TSMC, se encargase de producir sus chips. No obstante, había un problema: Samsung ya entonces era uno de los fabricantes de circuitos integrados que tenía algunas de las tecnologías de integración más avanzadas, pero también era un competidor directo de Apple.

Esta rivalidad propició que Tim Cook optase por explorar otras opciones, y una de ellas, presumiblemente la más atractiva, consistía en aliarse con TSMC y confiar en que esta compañía taiwanesa se encargase de fabricar sus semiconductores. No obstante, esta no fue la única opción que Cook tenía sobre la mesa. También consideró la posibilidad de trabajar con Intel o Texas Instruments. El problema era que Intel apenas tenía experiencia fabricando chips para terceros, y, por otro lado, las tecnologías de integración de Texas Instruments no eran lo suficientemente avanzadas.

"Sencillamente Intel no sabe qué debe hacer para ejercer como una fábrica de chips para terceros"

Pese a todo esto, Paul Otellini, el director general de Intel en aquel momento, se reunió con Tim Cook a principios de 2011 con el propósito de convencerlo de que Intel era su mejor opción. Y debió de ser muy persuasivo. De hecho, el máximo responsable de Apple decidió detener el compromiso al que ya había llegado con TSMC durante dos meses con el propósito de evaluar la propuesta de Otellini. Morris Chang, el fundador de TSMC, se preocupó mucho al enterarse de que Tim Cook había detenido temporalmente su compromiso y decidió viajar inmediatamente a EEUU para reunirse con el director general de Apple.

Chang ha revelado durante una entrevista con Acquired qué sucedió durante aquellos días de negociación: "El director general de Intel se acercó a Tim Cook y le pidió que considerara a su compañía. En ese momento Intel era el principal proveedor de la línea Mac de Apple. Yo conocía a muchos de los clientes de Intel en Taiwán, y a ninguno de ellos le gustaba debido a que Intel siempre actuaba como si fuesen los únicos que tenían microprocesadores. Aunque Intel intentase hacer negocios de buena fe, tenía un conflicto de intereses".

No obstante, Chang apostilla algo más. "Nosotros hemos aprendido a atender todas las peticiones de nuestros clientes. Siempre respondemos con cortesía, pero Intel nunca ha hecho eso. Todos los clientes de Intel en Taiwán que conocía deseaban cambiar de proveedor", rememora Morris Chang. Sea como sea cuando el fundador de TSMC habló con Tim Cook este último ya había tomado una decisión. Una decisión que tranquilizó al veterano ingeniero taiwanés: "Sencillamente Intel no sabe qué debe hacer para ejercer como una fábrica de chips para terceros". Esta es la frase que, según Morris Chang, pronunció Tim Cook para hacerle saber que Apple sellaría su alianza con TSMC. El resto es historia.

