Airbus acaba de hacer volar el avión comercial con más autonomía del mundo. Su objetivo: 22 horas seguidas sin escala

Airbus ha hecho despegar por primera vez el A350-1000ULR, una variante de ultra largo alcance pensada para que aviones comerciales puedan cruzar el planeta sin una sola escala. El estreno tuvo lugar hace unos días en Toulouse (Francia), donde la aeronave voló tres horas y 43 minutos y rebasó los 41.000 pies de altitud, unos 12.500 metros. Te lo contamos todo en detalle.

El avión. El A350-1000ULR es, en esencia, un A350-1000 al que se le ha añadido un depósito extra de combustible en la parte trasera del fuselaje. Este cambio en su estructura le da alrededor de 1.000 millas náuticas más de autonomía que la versión estándar, es decir, unos 1.850 kilómetros adicionales. Con ello pretende convertirse, una vez en servicio, en el avión comercial con más alcance del mundo, superando al A350-900ULR.

Para qué se ha creado. Detrás está el ambicioso Project Sunrise de la aerolínea australiana Qantas, que persigue unir directamente Sídney con ciudades como Londres o Nueva York. La ruta Sídney-Londres supera los 18.000 kilómetros y obligaba hasta ahora a hacer al menos una parada por el camino. Según la propia compañía, esta aeronave permitirá "vuelos directos entre dos continentes que nunca antes estuvieron conectados sin escalas".

El reto de las 22 horas. El A350-1000ULR está diseñado para aguantar trayectos de hasta 22 horas ininterrumpidas, y eso cambia ciertas prioridades desde el punto de vista de la ingeniería, ya que no basta solo con el alcance, también importa que la cabina sea soportable durante casi un día entero. Por eso la certificación analizará la ventilación, el control de temperatura y un nuevo sistema de refrigeración para las cocinas de a bordo, más ligero y eficiente. En un avión así, cada kilo cuenta de cara al consumo. La cabina, además, llevará una configuración especial con un espacio donde los pasajeros podrán estirar las piernas.

Qué pasa ahora. El vuelo inaugural abre la veda a toda una campaña de ensayos de unos dos meses destinada a certificar todas las modificaciones. El aparato que ha volado, identificado como MSN 707, lleva instrumentación específica de pruebas y después será reacondicionado para contar con todas las configuraciones de Qantas a nivel comercial.

Curiosamente, no será el primero en llegar a la aerolínea, ya que el segundo aparato se encuentra en fase avanzada de ensamblaje y, al no cargar con el equipo de ensayos, se entregará antes, con fecha prevista en abril de 2027 y una cabina de cuatro clases.

Cifras para un proyecto ambicioso. Qantas ha encargado 12 unidades de esta versión para Project Sunrise, además de otros 12 A350-1000 estándar para reforzar su red internacional. El modelo es la cuarta variante de pasajeros de la familia A350 que, según los datos de Airbus, acumulaba a finales de abril de este año unos 1.579 pedidos de 68 clientes y más de 700 aviones operando en rutas de largo recorrido. La gama crecerá pronto con el A350F, la versión de carga que todavía está en desarrollo.

Imagen de portada | Airbus

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