NVIDIA no para de subir en bolsa. La cuestión es si estamos ante la mayor burbuja del siglo

El pasado 21 de febrero de 204, las acciones de NVIDIA cerraron a 674,72 dólares. Ayer, 7 de marzo de 2024, lo hicieron a 926,69 dólares. Es una subida del 37,34%, algo insólito que suele verse en el mercado de las criptomonedas, pero que está siendo la norma en la empresa dirigida por Jensen Huang en las últimas semanas y meses.

De hecho, eso es lo extraño. Que lleve meses así. En enero de 2023, hace más de un año, el conocido blog de análisis de mercado Seeking Alpha criticaba a esta compañía y afirmaba que estaba "sobrevalorada". ¿Sabéis a cuánto está la acción cuando se publicó dicha noticia? A 167,65 dólares.

El valor de NVIDIA ha crecido casi un 40% en apenas 15 días. Qué locura.

Desde entonces ha quintuplicado su valor, pero una y otra vez el comentario era el mismo: esto no puede seguir así, está sobrevalorada y estamos ante una nueva burbuja tecnológica. Lo dijo CNBC en abril de 2023, lo comentó The Wall Street Journal en agosto de 2023 y también lo reflejaban en Financial Times en enero de este año.

NVIDIA, sin embargo, no ha parado de crecer.

Su capitalización de mercado es en estos momentos de 2,32 billones de dólares. Ahora mismo solo Microsoft (3,04 billones) y Apple (2,6) logran superar a NVIDIA según CompaniesMarketCap, pero a este ritmo puede que esa situación cambié muy pronto. Y la pregunta es qué está pasando aquí.

La respuesta, claro, es que lo que está pasando es la IA.

La fiebre por la inteligencia artificial se ha apoderado del mercado de forma similar a como lo hizo internet a finales de los 1990. Sabemos qué pasó entonces: la burbuja puntocom provocó una crisis económica notable, pero una cosa es cierta: internet sí acabó revolucionando el mundo.

Lo hizo, eso sí, de forma distinta a como se preveía. El smartphone fue elemento fundamental de aquella revolución —curioso, nada de burbujas con esta disrupción totalmente legítima—, y ahora hay quien cree que estamos ante una nueva burbuja puntocom.

Lo dicen en Axios, y allí os recuerda que probablemente la demanda de chips de IA de NVIDIA esté en su punto álgido. "Es mucho más probable que ese premium se erosione que se mantenga", explican.

También hablan de ello en The Motley Fool, otro medio conocido por sus análisis financieros. Allí de hecho van más allá que "Nvidia puede ser la burbuja del siglo, y la historia sugiere que no acabará bien". Nosotros ya comentamos que la empresa no tiene ni mucho menos el futuro garantizado, pero los citados analistas tienen además razones poderosas para creer que el punto de inflexión está cerca:

Sus principales clientes —Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet— representan el 40% de sus ventas, pero todos ellos están desarrollando chips de IA por su cuenta.

Los reguladores están limitando sus ventas. Está ocurriendo desde luego con EEUU, que prohíbe a NVIDIA vender sus chips más avanzados a China, un mercado gigantesco y que contribuiría aún más a su ya de por sí espectacular crecimiento.

Su valoración "no tiene mucho sentido". Estos analistas explican que jamás ha habido un líder de mercado que haya tenido una valoración tan alta respecto a sus ventas: solo Amazon y Cisco lo lograron en el pasado.

Y luego hay otro problema aún más grave. El de que las expectativas creadas por la inteligencia artificial generativa —esto es, los ChatGPT y Midjourney del mundo— está por las nubes. De hecho, el célebre 'Hype Cycle' de Gartner de 2023 mostraba cómo esta tecnología estaba justo en la cima de esa peligrosa curva.

Esas expectativas desaforadas ya nos condenaron varias veces en el pasado. Lo hicieron con la conducción autónoma, los coches eléctricos —cuya promesa se difumina—, el metaverso o el blockchain. En todos esos casos algunos (o muchos) apuntaron a que asistiríamos a cambios colosales para nuestro mundo, pero esa teórica revolución nunca llegó.

Ahora algunos analistas e inversores parecen dejar claro que "esta vez es diferente", y aunque es cierto que los modelos de IA generativa plantean cambios significativos de forma más plausible que esas otras "potenciales disrupciones", el impacto real es aún difuso. Para los analistas de The Motley Fool, de hecho,

"La mayoría de las empresas aún están pensando cómo utilizarán la IA para mejorar las ventas y aumentar los beneficios. Sin planes concretos, esto parece una receta para que la adopción de la IA acabe decepcionando, al igual que todas las demás grandes inversiones de las últimas tres décadas".

Y si eso ocurre, si la IA acaba decepcionando como esas otras "potenciales disrupciones" de las últimas décadsa, NVIDIA estará en un problema.

Y sus inversores, también.

