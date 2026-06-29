Ya es oficial: así es el nuevo monitor QD-OLED de Philips con 240 Hz y su propio Ambilight

Los monitores OLED cada vez son más populares. Estamos viendo en los últimos tiempos cómo muchas marcas van lanzando diferentes propuestas y la última en unirse a esta fiesta es Philips. Su nuevo monitor, 32M2N8900P/00, ya está disponible para comprar en PcComponentes: cuesta 1.169,01 euros y tiene varias características interesantes en las que merece la pena detenerse un poquito.

Monitor Philips 32M2N8900P/00 32" UltraHD 4K 240Hz QD-OLED DisplayHDR True Black 500 0,03 ms PVP en PcComponentes — 1.169,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un monitor OLED de 32 pulgadas con su propia versión de Ambilight

Este nuevo monitor OLED tiene 31,5 pulgadas y resolución 4K. Su panel, que utiliza tecnología QD-OLED, es de cuarta generación. Esto nos dice que estamos ante un panel más eficiente, duradero y capaz de alcanzar un brillo más alto. Philips explica que cuenta con un protector de grafeno, lo que promete enfriar la pantalla de forma más efectiva. Esto es muy importante de cara a aumentar la vida útil del panel.

Además, este Philips tiene una tasa de refresco de 240 Hz y un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms, lo que lo hace perfecto para jugar. De hecho, es compatible con G-Sync, ideal si tenemos una tarjeta NVIDIA en el PC. Cuenta con conectividad HDMI 2.1, así que también es perfecto con una PlayStation 5 o Xbox Series X.

A todo lo anterior hay que sumarle su sistema Ambiglow, la versión de Ambilight para monitores. Está mejorado con IA y, de esa forma, el monitor adaptará automáticamente y de una forma más precisa la luz emitida por la parte trasera en función de lo que aparece en pantalla. Así, la experiencia de jugar se vuelve más inmersiva.

⚡ EN RESUMEN: monitor philips 32m2n8900p/00 ✅ LO MEJOR Panel QD-OLED de 4.ª generación: Estos paneles son mejores en cuanto a brillo y durabilidad que generaciones anteriores.

Estos paneles son mejores en cuanto a brillo y durabilidad que generaciones anteriores. Ambiglow: Esta tecnología mejora (y mucho) la experiencia a la hora de jugar porque es mucho más inmersivo. ❌ LO PEOR Necesitas un PC de gama altísima para aprovecharlo al máximo: Resolución 4K y 240 fps solo está al alcance de las tarjetas gráficas más potentes. Lo puedes usar sin tener un PC así (o con una consola), pero no le estarás sacando todo el jugo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor QD-OLED de 32 pulgadas con buena calidad de imagen, panel de 4.ª generación y que cuente con sistema de iluminación tipo Ambilight. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un presupuesto más ajustado, no te gusta la iluminación ambiental o directamente prefieres un monitor que se adapte mejor a tu hardware.

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Imágenes | Philips

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