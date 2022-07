Así es Xuntian, el nuevo telescopio espacial chino con un campo de visión 300 veces mayor que el de Hubble

No todo en la observación astronómica gira en torno al James Webb. Aunque el telescopio de los 10.000 millones de dólares ya ha empezado a maravillarnos con sus primeras imágenes, los expertos tienen e incluso proyectan otros observatorios espaciales para ampliar su conocimiento del cosmos.

Está el vetusto Hubble, que pese a su edad sigue dejándonos alguna que otra sorpresa. Y en no mucho lo estará también el Xuntian, o Chinese Space Station Telescope (CSST), el instrumento con el que el Gigante Asiático quiere dar un golpe sobre la mesa en el campo de la observación y arrojar nueva luz en la investigación de la materia y energía oscuras o el estudio de exoplanetas.

El proyecto se conoce desde hace ya algún tiempo, pero China acaba de perfilar un calendario que apunta al corto plazo. Si se cumplen el cronograma desgranado por la cadena estatal CGTN, Xuntian se lanzará en más o menos un año y medio, a finales de 2023, para iniciar sus operaciones “hacia 2024” con apoyo de una Estación Espacial china que ya estará preparada para sacarle partido.

Esos son al menos los cálculos que manejan las autoridades en Pekín, que ya en mayo compartían sus "esperanzas" de que el telescopio CSST pudiese arrancar sus operaciones en 2024.

Las características de Xuntian difieren de las del Webb. De entrada, no estará tan lejos de la Tierra. A diferencia del telescopio de la NASA, ESA y CSA, que se sitúa a 1,5 millones de kilómetros, el del programa chino orbitará cerca de su estación espacial. La elección no es casual. Esa cercanía permitirá acoplarlo a la terminal cuando sea necesario y facilitará también su mantenimiento.

La idea original de las autoridades chinas era montar el CSST en la propia estación, pero tras valorar desventajas como la vibración, el riesgo de contaminación o incluso que la propia plataforma pudiese interferir con la visión, los expertos acabaron descartándola. Su solución: que orbite de forma independiente, a cierta distancia de la terminal, y que se acople cuando sea necesario.

China's 1st large space #telescope is expected to start scientific operations around 2024 at the China #Space Station.



Xuntian, "survey to heavens", is a space-based optical observatory for astronomers to carry out sky surveys, capturing a general map or images of the sky. /CGTN pic.twitter.com/Dc7e58oBvx