Comprar la NVIDIA Shield TV Pro fue todo un acierto: con ella disparé el rendimiento de mi tele y es el TV box que siempre recomiendo

Hace unos años estrené la que fue (y sigue siendo) mi primera smart TV: una Philips de 55 pulgadas con un Ambilight que fue lo que me hizo decantarme por ella frente a otras alternativas. Un modelo que vino a sustituir otra Philips de 32 pulgadas, sin funciones inteligentes, la cual me duró más de una década. Sin embargo, a pesar de contar con Android TV, noté que ese nuevo televisor no funcionaba con la soltura que había esperado y aplicaciones como Netflix o YouTube se trababan constantemente.

Con un hardware potente y un software limpio y muy personalizable

Ahí me di cuenta de la importancia del procesador y las cantidades de RAM y almacenamiento interno, varios aspectos que juegan un papel fundamental en la experiencia diaria que acabamos obteniendo de una televisión inteligente. Aunque, llegados a ese punto, poco podía hacer para solucionarlo... al menos, en la propia tele. Tras mucho investigar, acabé haciéndome con la NVIDIA Shield TV Pro y el cambio fue abismal.

Es cierto que es uno de los modelos más caros en TV box del mercado (suele rondar los 220 euros), pero si el bolsillo lo permite y le damos un uso diario continuado durante años y años, se amortiza de sobra. Es justo mi caso: mi Shield TV Pro lleva conectada a mi televisión (y al router, mediante cable de red) desde hace unos cinco años, con un uso intensivo diario, y funciona igual de bien que el primer día.

Este es, sin duda, el TV box que recomiendo siempre que me preguntan. Desde que la uso, la falta de fluidez que antes experimentaba usando el sistema operativo de la propia tele dio paso a una respuesta instantánea en toda clase de aplicaciones. Una experiencia buenísima, gracias a un hardware bastante potente para tratarse de este tipo de dispositivos.

Entre sus ventajas, destaco su sistema operativo Android TV, limpio y personalizable como pocos. También su reescalado a 4K mediante el uso de IA, la posibilidad de deshabilitar el contenido en HDR (mi televisión no ofrece un buen HDR y lo agradezco enormemente) o la calidad del mando que incluye (retroiluminado, cómodo, compacto y con una respuesta instantánea). Y entre sus inconvenientes sólo encuentro su precio, que se antoja algo elevado en 2026, muchos años después de su lanzamiento.

⚡ EN RESUMEN: NVIDIA shield tv pro ✅ LO MEJOR Una de las alternativas más potentes del mercado en el terreno de los TV box

en el terreno de los TV box Supone un salto de rendimiento brutal en televisiones con un hardware modesto ❌ LO PEOR Su precio , que es bastante más alto que el de muchos otros de estos dispositivos

, que es bastante más alto que el de muchos otros de estos dispositivos Se lanzó al mercado hace ya varios años y no es muy actual (aunque sigue estando muy vigente en 2026) 💡 CÓMPRALA SI... notas que las apps de tu televisión no reaccionan tan rápido como te gustaría ⛔ NO LA COMPRES SI... tienes una televisión de gama alta con un procesador potente y es fluida de serie

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