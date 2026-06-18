Cómo elegir el tamaño ideal de televisor: lo que dicen los fabricantes vs. lo que dicen los expertos

Elegir un buen televisor puede ser una tarea titánica, sobre todo si no tenemos claro qué tamaño comprar. Está claro que la decisión radica en mayor medida a si cabe o no en el mueble del salón, pero la distancia a la que nos vamos a colocar es también algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta. En cualquier caso, nuestro consejo es siempre apostar por una diagonal más o menos estándar, sobre todo si no tenemos del todo claro cuál elegir. Y aquí el televisor Samsung S95F es nuestra recomendación por su calidad de imagen y polivalencia.

El Samsung S95F es un televisor que incorpora un panel con tecnología OLED. Nos gusta especialmente para disfrutar del cine y de las series, pero también por su versatilidad a la hora de exprimir al máximo las consolas de la generación actual. Además, es un televisor de gama alta tan completo que hasta cuenta con tratamiento antirreflejos, por lo que es ideal si se quiere colocar frente a una ventana.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Samsung S95F Si buscas uno de los mejores televisores actuales. Su panel OLED tiene tratamiento antirreflejos y la tasa de refresco alcanza los 165 Hz. No procesa contenidos Dolby Vision. 1.699€ Samsung S85F Si buscas un televisor que se vea bien aunque lo tengas frente a una ventana. Su panel OLED tiene tratamiento antirreflejos. La tasa de refresco es inferior al modelo anterior y la potencia de audio es un poco justita. 1.099€ LG C5 Si quieres un televisor OLED con una muy buena calidad de imagen. Su calidad de imagen global es sobresaliente y reproduce el color con mucha precisión. No procesa contenidos HDR10+ y no cuenta con tratamiento antirreflejos. 1.348,08€ TCL C8K Si buscas un televisor todoterreno para ver películas, jugar a videojuegos o disfrutar de los deportes. Su sistema de sonido está firmado por Bang & Olufsen y monta un panel QD-Mini LED Los ángulos de visión no son muy buenos. 1.169,99€ Xiaomi TV F Pro Si quieres un televisor más grande y que sea ideal para ver pelis o jugar a videojuegos. Su precio es bastante más asequible y su pantalla ofrece una buena calidad de imagen. No es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos. 549€ Xiaomi TV F Si buscas un televisor grande y económico. Su precio es bastante bajo para tener un tamaño de pantalla de 65 pulgadas y su sistema operativo es muy intuitivo y completo. No es compatible con Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+ 399€

Por qué destacan

De entre todos los televisores que podemos encontrar ahora mismo, nos quedamos con el Samsung S95F por lo mucho que ofrece. A continuación, haremos un repaso de las características clave de los televisores en general para que sepas qué criterio es importante seguir a la hora de acertar con la compra.

Medición de las pulgadas. Cuando los fabricantes hacen referencia al tamaño que tiene un televisor, el dato que proporciona es la longitud de la diagonal de la pantalla, y la unidad en la que lo hacen es en pulgadas. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros, por lo que, por ejemplo, una tele de 55 pulgadas mide casi metro y medio (concretamente 139,7 centímetros) desde una esquina a la esquina opuesta.

Ubicación del televisor. Es importante que tengamos en cuenta que dependiendo de dónde coloquemos el televisor, podremos tener una experiencia más o menos satisfactoria. Lo recomendable es que la tele se sitúe perpendicularmente a una ventana para evitar que los reflejos reboten en la ventana; de esta forma podremos ver la imagen mucho mejor. Además, conviene que el marco inferior del televisor esté a la altura de nuestros ojos cuando nos encontramos sentados, evitando así que tengamos que forzar el cuello y facilitando que tengamos una postura mucho más natural y cómoda.

El ángulo de visión. El tamaño perfecto de una tele ha de elegirse dependiendo del ángulo de visión, y se hace mediante cálculos geométricos. Lo ideal es que el ángulo del televisor coincida con el ángulo de la cámara que ha grabado la escena de una película para así percibirla de la misma forma que ha grabado la cámara. El problema es que las cámaras cambian de lentes con mucha frecuencia, por lo que los ángulos de grabación varían constantemente.

Por otro lado, cuando más espacio de nuestra visión ocupa la pantalla, más sensación de inmersión podemos llegar a sentir. El problema está en que el ojo humano únicamente puede percibir hasta aproximadamente unos 135 grados de visión horizontal, lo que significa que si tenemos una tele muy grande y estamos sentados muy cerca, tendremos que mover la cabeza con mucha frecuencia. Es decir, tendremos una experiencia bastante incómoda.

La resolución. Aunque la mayor parte de televisores ofrece una resolución 4K, hay modelos que ofrecen resoluciones más bajas (Full HD o HD), especialmente si hablamos de modelos pequeños. Es importante tenerlo en cuenta porque una tele con resolución 4K tendrá cuatro veces más de píxeles que la resolución Full HD.

Esta es la razón por la que si te vas a sentar cerca del televisor conviene que cuente con resolución 4K, para que así no notes los píxeles y la imagen ofrezca una buena calidad. En cambio, si te sientas demasiado lejos de la pantalla, tu ojo no será capaz de apreciar el detalle que ofrece una resolución superior.

Lo que dicen los fabricantes. Algunos fabricantes ofrecen información acerca de qué tamaño elegir en función de la distancia a la que vamos a ver la tele. Suele variar un poco entre cada marca, pero podemos quedarnos con una aproximación bastante interesante si no tenemos claro qué diagonal elegir:

Lo que dicen las superficies. Algunas superficies también ofrecen información acerca de la distancia a la que debemos colocarnos para ver la tele. PcComponentes, por ejemplo, menciona que recomienda hacer un cálculo bastante sencillo:

3,50 * número de pulgadas.

De esta forma tendremos la distancia en centímetros a la que debemos colocarnos. Por ejemplo, si tienes un televisor de 65 pulgadas, la distancia sería de 2,27 metros.

Lo que dice la industria. Varios organismos asocian la distancia ideal de visionado al ángulo sobre el cual debemos ver la pantalla para tener una mejor inmersión. La Society of Motion Picture & Television (SMPTE) recomienda que para ver contenido mixto nos sentemos a una distancia donde la pantalla ocupe un 30% del campo de visión como mínimo, y para ello tendremos que multiplicar el número de pulgadas por 1,6.

1,6 x número de pulgadas.

En cambio, THX menciona que para ver películas el ángulo de visionado perfecto es de 40 grados, por lo que para calcular la distancia ideal tendremos que multiplicar las pulgadas del televisor por 1,2.

1,2 x número de pulgadas.

En conclusión, esta tabla pone en común todo lo que dicen los fabricantes, superficies y la industria:

televisor Distancia aproximada 55 pulgadas. 2,1 metros. 65 pulgadas. 2,5 metros. 75 pulgadas. 2,9 metros. 85 pulgadas. 3,2 metros.

Podríamos decir que cada 10 pulgadas, tendremos que colocarnos a una distancia de entre 38 y 40 centímetros.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Samsung S95F como el mejor televisor tanto por todo lo que ofrece como por su diagonal, hay alternativas muy atractivas que conviene tener en cuenta. Aquí mencionaremos las que nos parecen más destacables:

Samsung S85F. El Samsung S85F es el hermano pequeño de nuestra recomendación principal y destaca sobre todo por su gran calidad de imagen y precio moderado en su diagonal de 65 pulgadas. También cuenta con tratamiento antirreflejos, su tasa de refresco es ligeramente inferior (100 Hz) y el sistema de altavoces es compatible con Dolby Atmos, aunque ofrece una potencia más baja de 20W.

LG C5. El LG C5 es nuestra recomendación si se busca la mejor relación calidad-precio, ya que nos encontramos ante un televisor que incorpora un excelente panel con tecnología OLED (y en este caso recomendamos el modelo de 65 pulgadas). Su tasa de refresco alcanza los 144 Hz, es compatible con Dolby Vision e incorpora HDMI 2.1.

TCL C8K. El TCL C8K es un televisor especialmente interesante porque incorpora un panel QD-Mini LED, ofreciendo una muy buena calidad de imagen en contenido mixto. Nuestra recomendación en este caso es el modelo con diagonal de 65 pulgadas. Su sistema de audio está firmado por Bang & Olufsen, su sistema operativo es Google TV y es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+.

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Xiaomi TV F Pro. En cambio, si lo que buscas es un televisor de mayor diagonal, nuestra recomendación es el Xiaomi TV F Pro de 75 pulgadas. Se trata de un modelo particular porque viene con el sistema operativo de los Fire TV Stick. Su asistente de voz es Alexa y es compatible con HDR10+.

Xiaomi TV F. Un escalón por debajo nos encontramos con el Xiaomi TV F, un modelo que en su diagonal de 65 pulgadas suele tener un buen precio. Es más básico que el anterior televisor de Xiaomi, pero también incluye el sistema operativo Fire TV y su asistente de voz es Alexa.

Configuraciones y extras

Más allá de todo lo que hemos comentado en estos párrafos, conviene tener en cuenta algunos accesorios y dispositivos que pueden resultar interesantes para un televisor.

TV Box o dongle. Algunos televisores tienen sistemas operativos un poco limitados en cuanto a número de aplicaciones o el rendimiento que ofrecen no es demasiado bueno. Para ello, viene bien contar con algunos TV Box o dongles como el Fire TV Stick o el Xiaomi TV Box.

Soporte VESA. Si tu televisor ideal no cabe en el mueble del salón, la mayor parte de ellos son compatibles con soportes VESA, de tal forma que se pueden colocar en la pared. Dependiendo del soporte, podremos incluso inclinar la tele.

Barra de sonido. Los altavoces de los televisores suelen ser pequeños y dan para lo que dan. Es por ello que si buscas una mejor calidad de audio puede venirte bien barajar la posibilidad de comprar una barra de sonido. Si es compatible con Dolby Atmos, tendrás una experiencia mucho más envolvente.

Preguntas frecuentes sobre el según su tamaño

¿Qué tipo de contenido ves con mayor frecuencia?

Dependiendo del contenido que veas, es aconsejable que elijas el televisor en base a sus especificaciones. Es útil echar un vistazo a sus modos de imagen, si tiene o no un modo dedicado a videojuegos o si es compatible con Dolby Vision y con HDR10+. Pero, además, la tecnología de panel también es importante.

¿Tienes una consola de la generación actual?

Si tienes una PlayStation 5, una Xbox Series X o una Nintendo Switch 2, viene bien que el televisor cuente con algún modo dedicado a videojuegos, que al menos alcance una tasa de refresco de 120 Hz y que cuente con uno o varios puertos HDMI 2.1.

¿Quieres instalar muchas aplicaciones?

Algunos sistemas operativos cuentan con un número limitado de aplicaciones, por lo que es interesante tenerlo en cuenta. No obstante, hay muchos dispositivos como los TV Box que vienen con Google TV, por lo que si tu objetivo (o uno de ellos) es instalar muchas apps, este sistema operativo te puede venir muy bien.

¿Necesito una barra de sonido?

Si bien es cierto que algunos altavoces ofrecen una buena calidad de audio, los altavoces son pequeños y no son capaces de igualar la experiencia que podemos tener con una barra de sonido. Es por ello por lo que estos dispositivos resultan tan interesantes. No son necesarios, pero sí son un buen complemento.

¿Cuánto dinero quieres gastarte?

Evidentemente uno de los motivos de mayor peso por la que podemos decantarnos ante un modelo u otro es el precio. Conviene prestar atención a las ofertas si tienes en mente algún televisor en concreto.

Recomendación final

En Xataka consideramos que actualmente el Samsung S95F es el mejor televisor en función de su diagonal, sobre todo en su versión de 65 pulgadas. Es un modelo que incorpora un panel OLED con tratamiento antirreflejos, la pantalla se ve muy bien y es ideal tanto para ver cine como para disfrutar de los videojuegos.

No obstante, es posible que estés buscando un televisor que tenga otras características o que sea más barato. En ese caso, el modelo TCK C8K resulta muy atractivo por su panel QD-Mini LED, por su sistema de sonido y porque es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+.

Además, también nos parecen muy atractivos el LG C5 por lo bien que se ve su pantalla OLED y porque su tasa de refresco alcanza los 144 Hz, y el Xiaomi TV F Pro es bastante interesante por la relación calidad-precio del modelo de 75 pulgadas y porque viene con el sistema operativo Fire TV.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Laura López, Samsung, LG, TCL, Xiaomi

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