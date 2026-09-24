HOY SE HABLA DE

Hoy en Action, por 7,95 euros, este despertador que simula el amanecer y con varios modos de iluminación

La solución para acabar el pitido de la alarma del móvil y despertarse sin estrés cada mañana

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Fran León

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Despertarse por las mañanas con el pitido del móvil suele ser una de las formas más bruscas e incómodas de empezar la jornada. Para cambiar esta rutina y apostar por un descanso más progresivo, Action tiene rebajada, esta semana, esta luz despertador con alarma de Grundig, que ahora puedes comprar por 7,95 euros.

Si no tienes una tienda Action cerca, en Amazon también hay alternativas para este producto. Por ejemplo, este despertador solar con luz multicolor cuesta ahora 18,95 euros y lo puedes controlar incluso por app y por comandos de voz.

Despertador Solar con Luz Multicolor

Despertador Solar con Luz Multicolor

PVP en Amazon — 18,95
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Simula el amanecer y tiene un diseño compacto

Luz Desperatdor Action

Si hay algo por lo que destaca este dispositivo, es por integrar una función de simulación del amanecer, incrementando gradualmente la intensidad de la luz minutos antes de que suene la alarma para que el cuerpo se adapte de forma natural al despertar.

Hoy en Action (y rebajada) la solución para tener luz en el patio, terraza o jardín sin necesidad de enchufes
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Hoy en Action (y rebajada) la solución para tener luz en el patio, terraza o jardín sin necesidad de enchufes

Además, este despertador actúa como luz de noche gracias a varios modos de iluminación, ofreciendo tonos de luz cálida ajustables y opciones con variaciones de color RGB para crear un ambiente relajante en la mesita de noche antes de dormir.

Cuenta con un panel digital claro para consultar la hora, varios tonos de alarma configurables y un diseño compacto e intuitivo. Sin duda alguna, se trata de una opción muy asequible para acabar con el estrés matutino por un precio irrisorio.

⚡ EN RESUMEN: oferta para luz despertador con alarma de Grundig en action

 LO MEJOR

  • Doble uso: sirve tanto de despertador como de lámpara ambiental o luz de lectura para la mesilla de noche.

❌ LO PEOR

  • Potencia de luz limitada... Cumple perfectamente como luz de mesilla y simulador suave, pero no sustituye a una lámpara principal de gran potencia.

💡 CÓMPRALA SI... Si te cuesta madrugar y buscas una rutina matutina más suave y menos agresiva que la alarma tradicional del smartphone.

⛔ NO LA COMPRES SI... Tienes el sueño profundo y necesitas estímulos sonoros de gran volumen o vibración para despertarte, ya que la luz progresiva puede no ser suficiente por sí sola.
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