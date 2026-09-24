Trump y Xi se reúnen hoy con mucho más que los aranceles sobre la mesa: la IA, los chips y Taiwán marcarán su encuentro

Los presidentes de EEUU y China van a reunirse dentro de unas horas en la Casa Blanca (Washington D. C.). Este será su segundo encuentro este año después del que mantuvieron el pasado 14 de mayo en Pekín (China), y llega en un momento crítico para las dos mayores potencias del planeta. Hay mucho en juego, pero ante todo la negociación de hoy girará alrededor de las dependencias tecnológicas que sostienen estos dos países. Y ambos utilizarán sus cartas para ejercer presión sobre el otro.

Donald Trump y Xi Jinping no necesitan resolver hoy sus diferencias. Lo más urgente para ellos es evitar que su rivalidad vuelva a descontrolarse. La mayor escalada de agresividad entre sus Gobiernos se produjo el 2 de abril de 2025. Ese día la Administración estadounidense anunció un arancel adicional de 34% sobre las importaciones chinas, y a partir de ese momento se desencadenó una escalada vertiginosa que llegó a situar la tarifa de EEUU en el 145% sobre las importaciones chinas, y la tarifa china en el 125% sobre las importaciones estadounidenses.

Ese escenario no puede repetirse. Sus consecuencias económicas serían devastadoras, y, además, desencadenaría una incertidumbre en materia geopolítica con unas repercusiones difíciles de prever. Esto es lo que está sobre la mesa. Y lo que lo impregna todo. Hoy Trump y Xi están obligados a relajar la tensión y a llegar a acuerdos en materias críticas no solo para sus países, sino para toda la humanidad. No obstante, no tardarán en volver a verse. Ya han acordado estrecharse de nuevo la mano el próximo 18 de noviembre en Shenzhen (China), durante la cumbre de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation o Cooperación Económica Asia-Pacífico).

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Trump y Xi llegan a la mesa con armas muy diferentes para resolver su interdependencia

El Gobierno de EEUU lleva casi cuatro años, desde el 7 de octubre de 2022, haciendo todo lo que está en su mano para limitar el acceso de China a los semiconductores avanzados que fabrican TSMC, Samsung, Intel y otros productores de circuitos integrados de alineación occidental. No obstante, a EEUU no le importan todos los chips; le preocupan especialmente los que pueden ser utilizados por China para poner a punto nuevos centros de datos para inteligencia artificial (IA), como las GPU y los aceleradores para IA; las CPU o las memorias HBM (High Bandwidth Memory).

Una de las probables consecuencias de la reunión de hoy es una posible relajación de los controles estadounidenses sobre estos componentes críticos. Si finalmente Donald Trump y Xi Jinping llegan a un acuerdo en esta materia, el impacto de las medidas que pacten será mayor que el de cualquier reducción arancelaria. El negocio de Nvidia, AMD, TSMC o ASML se vería afectado positivamente, y la industria china de fabricación de chips finalmente podría respirar aliviada si el Gobierno de EEUU decide relajar la presión que está ejerciendo sobre la cadena de suministro.

El grupo de asesores liderado por Sisson y Jiang propone establecer líneas rojas alrededor de sus sistemas nucleares

En el ámbito de la IA sus posturas parecen difícilmente reconciliables. EEUU quiere proteger su liderazgo en el ámbito del desarrollo de los modelos de IA de frontera, y China le pisa los talones. Al país liderado por Xi Jinping, sin embargo, le preocupa más tener los modelos más baratos, personalizables y accesibles con el propósito de ser los más desplegados, y, así, debilitar a sus competidores estadounidenses desde un punto de vista económico.

Sea como sea, presumiblemente Trump y Xi van a hablar hoy acerca de las medidas que pueden adoptar según sus asesores para minimizar los riesgos derivados de un posible conflicto provocado por la IA. El grupo de asesores liderado por Sisson y Jiang propone establecer líneas rojas alrededor de sus sistemas nucleares, así como mantener protocolos de control humano sobre los ciberataques que tengan consecuencias graves y crear una línea de comunicación militar directa y dedicada entre EEUU y China.

Con toda seguridad Taiwán también estará en el centro de la conversación, y no solo debido a que es un territorio disputado; ante todo es una pieza fundamental en el mapa global de la industria de los semiconductores. Algunos analistas prevén que Trump y Xi hablarán acerca de las armas que EEUU está vendiendo a Taiwán. En cualquier caso, esta isla reúne tres conflictos en un solo lugar: soberanía, seguridad militar y tecnología. EEUU y China llegarán hoy a la mesa de negociación con armas muy diferentes. La paradoja es que ninguno de los dos puede desconectarse completamente del otro sin asumir un coste enorme.

Imagen | Gage Skidmore | Wikipedia (procesada con ChatGPT)

Más información | Nikkei Asia

En Xataka | La condena que aflige a China: tras décadas fabricando un procesador de escritorio competitivo, va seis años por detrás