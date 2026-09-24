China abrazó la IA para solucionar su crisis demográfica. El problema es que está dando a los jóvenes la principal razón para no casarse

China está intentándolo todo para revertir la profunda crisis demográfica que atraviesa, hasta el punto de montar casetas de bodas exprés en festivales de música. Hay muchos motivos por los que los jóvenes chinos no se están casando y teniendo hijos, desde el propio coste de criar a un hijo, pasando por la crisis laboral y la de vivienda. Ahora, el gobierno se ha dado cuenta de que quizás haya otra causa que está impidiendo que los jóvenes conecten: la IA.

La IA como solución a la crisis demográfica. Primero un poco de contexto. En septiembre de 2025 China tiene claro que la crisis demográfica no tiene fácil solución y presenta el plan AI Plus, que básicamente consistía en impulsar la productividad del país mediante IA. El gobierno planteaba incorporar IA en sectores como ciencia, tecnología, consumo, industria, educación y bienestar social. En este último sector en concreto, se planteaba la IA como acompañante de la ciudadanía en su educación, trabajo y salud. En algunos pueblos la IA ha facilitado a los médicos atender a sus pacientes y hasta se ha integrado la robótica para el cuidado de ancianos.

Los chatbots de compañía. El gobierno chino se lanzó a los brazos de la IA, también como acompañante, pero no contaron con los efectos indeseados de este planteamiento. Paralelamente al plan AI Plus, chatbots como Doubao, Qwen o YunBao añadieron una especie de modo amigo/pareja con el que los usuarios podían entablar una relación más afectiva.

Aunque no hay cifras de cuántos usuarios acudieron a este tipo de chatbots, hay que tener en cuenta que se integraban en servicios masivos y, según una encuesta publicada en medios nacionales, casi la mitad de los jóvenes se mostraron inclinados a buscar compañía virtual cuando se sentían solos o estresados. Si a todos los motivos para no casarse y tener hijos le sumamos que un chatbot puede cubrir parte de esa necesidad de apoyo emocional, la reacción del gobierno era de esperar.

Se acabó lo que se daba. A partir del 15 de julio de este año, China prohibió los servicios de pareja o familia virtual para menores y obligó a limitar los sistemas que puedan inducir dependencia emocional, adicción o sustituir la interacción social. Las empresas cumplieron y eliminaron esta función, dejando a muchos usuarios desolados. En declaraciones a The Guardian, la usuaria Zhao Wei cuenta que cuando apagaron a su novio IA "Lloraba desconsoladamente, tenía mocos y lágrimas por todas partes".

Epidemia de soledad. La preocupación de las autoridades va más allá de la crisis de natalidad, también temen que este tipo de vínculos artificiales acaben agravando problemas que ya están ahí, como la crisis de soledad y el aislamiento. Según The Guardian, un 20% de hogares en China son unipersonales y se espera que para 2030 aumente al 30%. Zhao Wei cuenta que nunca se le dio bien hacer amigos y que acudía a la IA como una forma de desahogo y acompañamiento. Sin embargo, la evidencia muestra que, aunque un compañero IA puede aliviar el malestar inmediato, a la larga acaban agravando la sensación de soledad. Los investigadores lo llaman "comida basura social".

Conexiones artificiales. Hasta no hace mucho, entablar una relación afectiva con un sistema de IA sólo era el argumento de aquella genial película de Spike Jonze, pero hoy es una realidad para muchas personas. No sólo incluye relaciones de pareja, también hay quien acude a la IA como si fuera un psicólogo o un amigo íntimo. Son sistemas diseñados para hablar y comunicarse como nosotros, y además tienden a ser complacientes y darnos la razón, lo que genera una falsa sensación de empatía que acaba confundiéndose con una conexión real. Zhao admite que "Me considero una persona bastante racional, pero he llegado a sentir algo por una IA, lo cual me parece increíble. Creo que era necesario que el Estado interviniera y la regulara".

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