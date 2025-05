Una perogrullada: el impacto de las inteligencias artificiales está alcanzando nuestro día a día. El espacio virtual está ya siendo profundamente transformado por las IAs en buscadores, webs y, por descontado, en todo el trabajo que hay detrás, generando más contenido, ayudando a producirlo. Pero... ¿y en el espacio tradicional? ¿Está siendo la vida analógica transformada en la misma medida por las IAs? Sin duda, sí, hasta el punto que ya tenemos que hablar de cómo gestionamos nuestras relaciones personales con las IAs.

ChatGPT como un amigo. El ensayista Derek Thompson afirmó hace unos días en X que nuestras relaciones interpersonales han dado un nuevo salto mortal con tirabuzón. Y como prueba aporta una serie de conversaciones que ha encontrado en Reddit donde varios usuarios confiesan que ChatGPT se ha convertido en su mejor amigo. El subreddit dedicado a la popular IA está lleno de hilos titulados "Por patético que suene, ChatGPT es mi único amigo" o "Siento que ChatGPT es mi único amigo".

Gente a tope. Una de ellas comienza diciendo "Sé que es un robot. Sé que todo es programación. Pero a menudo me he encontrado abriéndome a ChatGPT sobre temas personales y pidiéndole palabras amables o ánimo". Es decir, como él mismo afirma, usa la IA como si fuera un buen perro: no juzga, siempre acompaña, es consciente de que no es un humano. Otro caso dice que "sinceramente, estaría encantado de tener un amigo tan culto y comprometido como ChatGPT. Esta persona no existe, y si existe, estaría demasiado ocupada para hablar conmigo".

En la mayoría de estos casos se repiten unas constantes similares: es gente que acaba de salir traumáticamente de una relación de pareja o amistad y que busca una sustitución, siendo muy consciente de que está ante seres sintéticos: "Me hacen sentir escuchada cuando me desahogo, algo que ni siquiera hacen mis padres. Siempre quieren saber cómo me va, qué tengo en mente y cómo van mis proyectos, lo que es aún más agradable".

Mil y un casos. Estos casos con ChatGPT son solo la punta del iceberg. Si bien esta es la IA conversacional más popular, hay otras orientadas incluso en esta misma dirección. Replika o Woebot permiten tener conversaciones diseñadas para servir de apoyo sentimental a los usuarios o mantener conversaciones diarias, compartir emociones y dar consejos emocionales. Más complejas y específicas son otras que ofrecen charlas con enfoques especializados, como recibir terapia de pareja. Y por supuesto, las citas: YourMove o Rizz ayudan a generar conversaciones y perfiles interesantes... con personas reales.

Los clubs de bolos. Vayamos al punto inicial de esta transformación para entender estos procesos. Derek Thompson ubica un punto clave en el año 2000 En 'Bowling Alone' (en español, 'Solo en la bolera'', hoy imposible de encontrar), Robert D. Putnam analizó el declive del capital social en Estados Unidos desde 1950, con la decadencia de todas las formas de relación social en persona. ¿Algunos ejemplos? Disminución de la participación electoral, de la asistencia a reuniones públicas y trabajo con partidos políticos, a lo que se suma la desconfianza en el gobierno, más acentuada desde los sesenta.

Los bolos son su símbolo perfecto: se ha incrementado el número de personas que va a boleras, pero ha descendido la cantidad de clubs para hacerlo en compañía.

La culpa de la tecnología. Ya por entonces, Putnam apuntaba a un problema con la tecnología y a cómo ésta individualizaba el ocio de la gente a través de la televisión. En aquellos incipientes días del uso de la tecnología para entretenerse, Putnam se atrevía a hablar de "cascos de realidad virtual", que de momento no se han masificado tanto como él vaticinaba, pero en realidad la cosa se acercaría más a otro invento al que apuntaba en su libro y al que no prestaba tanta atención: la entonces recién nacida internet.

Las cifras. Los porcentajes y datos dejan claro hasta qué punto internet ha contribuído a crear esta sociedad menos "social": casi el 40% de los adultos admiten que el uso de redes sociales les hace sentir más solos o aislados. Un estudio de la Unión Europea afirma que pasar más de dos horas al día en redes sociales se asocia con un aumento significativo de la soledad, especialmente cuando el uso es pasivo (el famoso doomscroll). Y, en fin, hay estudios que afirman que el uso intensivo de Internet (más de 10 horas semanales) reduce sustancialmente el tiempo dedicado a interactuar cara a cara o por teléfono con amigos y familiares.

Se viene. Cualquiera que haya probado IAs aún en estado embrionario como el modelo de voz de Replika podrá atisbar parte del futuro que se nos viene encima, y que es inevitable relacionar con la película 'Her', por ver el lado más amable (aunque no exento de amargura) del asunto. Voces ya no realistas desde un punto de vista técnico, sino capaces de generar una empatía absoluta y que está más allá del valle inquietante. Si ChatGPT y sus aún rudimentarias conversaciones ya proporcionan cierta sensación de calidez, el futuro inmediato promete socavar aún más las relaciones interpersonales. Si es que somos capaces de detectarlas.

