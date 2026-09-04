China quiere firmar una tregua con EEUU en IA

El próximo 24 de septiembre Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en Washington D.C., en la Casa Blanca. Este encuentro será el segundo celebrado por los presidentes de EEUU y China este año después de la conversación que mantuvieron el pasado 14 de mayo en Pekín. Cualquier declaración o gesto efectuado por estos países durante los próximos días llegará sobre el telón de fondo de ese encuentro, por lo que las palabras de Yin Hejun, el ministro de Ciencia y Tecnología de China, son muy importantes.

Este funcionario chino ha señalado que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes se ha adentrado en una fase de actividad que no tiene precedentes. Esta coyuntura, según Yin Hejun, ha propiciado que coexistan grandes oportunidades y desafíos, por lo que es necesario que los países trabajen juntos y coordinados con urgencia. Esta declaración no ha visto la luz a través de un medio de comunicación; se produjo durante la Reunión Ministerial de Innovación del G20, por lo que forma parte de un comunicado oficial.

Hay algo de lo que podemos estar seguros: esta propuesta de China es un mensaje calculado y quirúrgico antes del encuentro entre Trump y Xi Jinping. Y es evidente que aspira a calmar las aguas en un momento en el que se está produciendo una escalada del conflicto comercial y tecnológico que están librando EEUU y China. Lo que no está en absoluto claro es cómo va a responder la Administración estadounidense después de haber aplicado restricciones muy exigentes sobre los drones, los robots y los inversores de potencia procedentes de China.

EEUU está endureciendo su posición

El pasado 28 de julio la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU anunció nuevas restricciones que prohíben la importación de robots humanoides y robots cuadrúpedos chinos de nueva generación, así como de inversores de potencia conectados. Estos últimos son los equipos que enlazan las fuentes de energía renovables y las baterías con la red eléctrica y los centros de datos. Esta medida solo afecta a los modelos nuevos y todavía no autorizados, pero la FCC se reserva la potestad de revocar las autorizaciones que ya han sido concedidas.

EEUU prepara una nueva oleada de restricciones dirigida a los componentes chinos para los centros de datos

El temor de fondo no es solo económico. La Administración estadounidense quiere evitar una campaña de ciberespionaje vinculada al Gobierno chino similar a la operación Volt Typhoon de 2023, después de que varias agencias hayan concluido que la robótica conectada y los inversores representan vulnerabilidades capaces de exponer infraestructuras críticas al espionaje o a un apagón. Este es el contexto en el que se van a sentar a negociar estos dos mandatarios.

Sea como sea, China también está jugando sus cartas. Y es que en respuesta a las últimas restricciones de EEUU, Pekín ha decidido endurecer los controles de exportación de su tecnología de drones de uso dual. Por otro lado, Reuters ha confirmado que el Gobierno estadounidense está preparando una nueva oleada de restricciones dirigida a los componentes chinos para los centros de datos. Y el senador republicano Jim Banks ha pedido a la Administración Trump que respalde el desarrollo de modelos de IA de pesos abiertos estadounidenses como medida de contingencia frente a la estrategia de IA china.

La tensión que sostienen EEUU y China se palpa claramente, pero sus últimas restricciones podrían tener un impacto mucho más limitado que el que estos dos países han previsto. Según los analistas de Citi Research, que es la división de análisis e investigación financiera del banco estadounidense Citigroup, el escalado de la tensión que están llevando a cabo no va a alterar sustancialmente las exportaciones chinas de IA. El comercio directo entre estos dos países está ya tan debilitado que con toda probabilidad las nuevas restricciones van a tener un impacto marginal.

Imagen | Gage Skidmore | Wikipedia (procesada con ChatGPT)

Más información | SCMP

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