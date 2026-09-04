Whoop o la Fitbit Air de Google tienen nueva rival: una nueva pulsera sin pantalla que no necesita suscripción

Aunque Whoop fue la primera, ya tenemos varias pulseras sin pantalla en el mercado. Marcas como Polar, Garmin o Google con su Fitbit Air están intentando hacerse un hueco en un mercado que está creciendo, puesto que hay interés en este tipo de dispositivos que permiten controlar muchos aspectos de nuestra salud, pero evitando las distracciones que ofrece una pantalla. Ya tenemos disponible para comprar otra de estas pulseras: se llama Luna Band y cuesta 149 euros.

Luna Band PVP en Luna — 149,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una alternativa sin pantalla que no tiene suscripción

Uno de los elementos más diferenciadores entre estas pulseras es la presencia (o ausencia) de suscripción. Cada marca apuesta por un modelo diferente: mientras que en Whoop es obligatoria para que el dispositivo funcione, la de Google tiene una suscripción opcional. En este caso, estamos ante una pulsera que no tiene suscripción directamente.

Tiene un diseño similar a las propuestas de otras marcas y apenas pesa 24 gramos, por lo que podemos esperar que llevarla a diario sea cómodo. ¿Qué podremos medir con ella? Lo cierto es que un montón de parámetros: desde la frecuencia cardíaca a la temperatura corporal, pasando por el sueño o la salud femenina.

Toda la información que recoge va a parar a LifeOS, una capa con inteligencia artificial que analizará los datos y nos irá ofreciendo información personalizada. Esta nueva pulsera de Luna tiene una autonomía de hasta 10 días y resistencia al agua de 5 ATM, por lo que es apta para usuarios que suelan nadar.

⚡ EN RESUMEN: luna band ✅ LO MEJOR Sin suscripciones: Solo tienes que pagar la pulsera para disfrutar de todas sus características.

Solo tienes que pagar la pulsera para disfrutar de todas sus características. Diseño muy ligero: No llega a 25 gramos, por lo que es cómoda de llevar tanto en nuestro día a día como a la hora de entrenar.

No llega a 25 gramos, por lo que es cómoda de llevar tanto en nuestro día a día como a la hora de entrenar. Buena autonomía: Su autonomía de hasta 10 días de batería hace que no haya que estar muy pendiente de cargarla. ❌ LO PEOR Necesitarás el móvil para consultar cualquier cosa: Como con otras pulseras sin pantalla similares, necesitamos del móvil para consultar información. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas monitorear tu salud, tus entrenamientos o tu descanso con un dispositivo sin pantalla que no requiera suscripción alguna. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas consultar datos al momento (como tu pulso) o quieres consultar notificaciones sin sacar el móvil.

También te puede interesar

Garmin CIRQA, Banda Inteligente para Actividad y Bienestar, S/M, Azul Hoy en Amazon — 199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Fitbit Air PVP en Amazon — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Luna

En Xataka | Fitbit Air vs Whoop vs Polar Loop: la batalla por la pulsera sin pantalla más barata la gana Google, pero todo depende de si quieres o no una suscripción más

En Xataka | Mejores pulseras de actividad. Cuál comprar y modelos más recomendados desde 25 euros