Cotizar sin trabajar es posible: lo único que necesitas es que la Seguridad Social lo acepte

Cuando estés mirando cuándo te puedes jubilar, aspectos como la edad de jubilación son clave. Sin embargo, lo que afecta a la cuantía de la pensión, cuánto vas a cobrar de jubilación, son también los años que llevas cotizados. Y claro, cumplir con sus mínimos no siempre es fácil, porque en una carrera laboral puede haber parones, despidos, empleos temporales u otras cosas.

Por eso, conviene saber que hay una forma de seguir cotizando si no estás trabajando. No, no es una ayuda ni un sistema automático de cotización, es un mecanismo voluntario que tienes que proponer a la Seguridad Social, y que ellos tienen que aprobar.

El método para cotizar sin trabajar. Existe un mecanismo para poder seguir cotizando en la seguridad social mientras no estás trabajando. Se trata de un convenio especial de la Seguridad Social, y está pensando para esas personas que por alguna razón han dejado de trabajar, pero quieren intentar asegurarse poder tener una jubilación completa.

El mecanismo en sí es bastante simple, lo que tienes que hacer es pagar tu propia cotización como si estuvieras trabajando. Ya sabes que tus cotizaciones a la Seguridad Social las paga tu empresa si trabajas por cuenta ajena, pues bien, si estás en el paro o quieres estar una temporada sin trabajar, puedes ocuparte por tu cuenta de esta cotización.

Con esto, no es tema de que te vayas a jubilar antes ni nada de eso. Simplemente se trata de seguir sumando meses y años a tu cotización, y que así cuando llegues a la edad de jubilarte puedas tener más garantías de alcanzar el mínimo de años cotizados para tener la jubilación completa.

Requisitos para pagar tu propia cotización. Para poder optar a pagar tu propia cotización a la Seguridad Social, debes haber cotizado por lo menos 1.080 días en los últimos 12 años. Aquí, en esta suma de días también pueden contarse las cotizaciones de otros convenios especiales anteriores, e incluso excedencias para cuidar familiares.

Además de acreditar esta cotización previa, también es necesario que no estés cobrando el paro en el momento en el que presentes tu solicitud, y que no estés de alta en ningún régimen de la Seguridad Social, ni cobres una pensión de jubilación ni incapacidad permantente.

Esta solicitud tienes que darla en un plazo de un año desde la situación que te da derecho a suscribir el convenio. Vamos, desde que dejas de trabajar. Y obviamente, también tendrás que dar tu cuenta bancaria para domiciliar las cuotas.

También pueden solicitar esto las personas que han sido contratadas con una base de cotización inferior al promedio de los 12 meses anteriores a perder tu anterior trabajo, y los desempleados que han dejado de cobrar el paro. También pueden esas personas que piden la baja en la Seguridad Social para solicitar una pensión que luego le han denegado.

No siempre va a compensar. La cuota que has de pagar te la calculará la Seguridad Social, y depende de la base por la que quieras cotizar y sus reglas aplicables. Debes saber que este convenio no siempre te va a compensar, porque a veces puede que te quede una cuota tan alta que hacerla frente te ponga en una situación complicada, y que sea un esfuerzo económico demasiado importante si no estás cobrando el pago.

Imagen | Unsplash (Sweet Life)

En Xataka | Hay una forma de jubilarse a los 63 años en España. El requisito clave no es la edad, es la pensión