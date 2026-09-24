"Lo único que hacemos es pulsar Enter": La IA prometía liberar a los programadores, pero les está quitando la ilusión por trabajar

Se suponía que la IA iba a liberar a los desarrolladores de tareas repetitivas para que pudieran concentrarse en problemas importantes. Se suponía. Un ingeniero de software que firma como @v0xium en X asegura que en su nueva empresa está ocurriendo justo lo contrartio. Claude Code no para de producir código, y los desarrolladores humanos se pasan el día revisándolo y aceptando cambios a una velocidad que apenas les da tiempo a entenderlo. Su dilema es el de toda una industria: ¿lo de la IA no iba a servir para trabajar menos y mejor, o al menos para centrarnos en problemas interesantes?

"No hacemos más que pulsar Enter". El ingeniero afirma que lleva apenas medio mes en una gran empresa cuyo nombre no menciona. Según lo que comparte, en su trabajo Claude Code genera especificaciones, código, pruebas, documentos de requisitos, tickets y hasta los informes. La presión por avanzar y entregar más y más código hace que algunos empleados trabajen entre 12 y 13 horas al día. El trabajo, afirma, se basa en pedirle cosas a Claude y validar sus resultados, sin más.

Produce, produce, produce. El autor de ese texto reconoce que no le importaría trabajar así si al menos tuvieran tiempo para revisar el código y entender cómo encajan las piezas de todo lo que plantea la IA. El problema para él es que los directivos de la empresa quieren acelerar el desarrollo del código porque consideran que "picarlo" ya no es el cuello de botella. Automotizar esa parte ha provocado una paradoja: en lugar de eliminar o relajar la presión ha elevado las expectativas de producción de cada persona. Si usas IA, tienes que producir X veces más de código... aunque no puedas revisarlo a tiempo.

Mal asunto. Este usuario fue luego entrevistado por Business Insider, y allí explicó que su empresa mide el éxito según los ciclos de desarrollo, solicitudes de integración de código (Pull Requests) y número de funciones que se entregan, aunque no mejoren necesariamente el producto. Para él en su empresa escribir más código no significa que se resuelvan más problemas, y el ahorro de tiempo se acaba traduciendo en nuevas exigencias para los empleados, que acaban estando más ocupados y estresados que antes.

Ahora el cuello de botella somos nosotros. Boris Cherny, responsable de la creación y gestión de Claude Code, explicaba hace unos días que aunque la IA pueda generar código, sigue siendo necesario establecer controles y revisiones rigurosas. El problema por tanto aparece si no se reserva tiempo suficiente para que analistas humanos puedan hacer esa tarea, que es lo que este empleado denuncia en su empresa.

Las líneas de código engañan. Un estudio de METR detectó que en determinadas tareas que realizaban desarrolladores expertos de código abierto durante la primera mitad de 2025, usar herramientas de IA acababa aumentando el tiempo de producción de código un 19%. En febrero de 2026 actualizaron sus datos indicando que las herramientas han mejorado, pero la fiabilidad actual es difícil de calcular. O lo que es lo mismo: medir la calidad del código y la mejora de productividad va mucho más allá de contar cuántas nuevas líneas de código se han creado.

El peligro: que el trabajo se vuelva insoportable. Hay otro problema del que este usuario alerta y que es importante sobre todo a medio y largo plazo: sus compañeros apenas tienen tiempo de investigar errores o resolver problemas por sí mismos. Todos se han convertido en intermediarios humanos que validan lo que dice la IA sin apenas poder analizarlo en profundidad. Para alguien que disfruta programando porque eso conlleva esa aprendizaje y ese momento eureka de entender lo que hace el código, este tipo de jornada "robótica" de "darle al Enter" sin más puede acabar siendo profesionalmente muy frustrante.

Pero. Este testimonio es tan solo un ejemplo de lo que no debería ocurrir en las empresas que adoptan la IA para producir más. No hay verificación independiente que permita validar lo que cuenta este usuario sobre una empresa que además mantiene en el anonimato. Hay casos similares como el de un desarrollador de DeepSeek que hablaba de cómo la IA que ha ayudado a desarrollar ha hecho "que ayer enterrase mi talento".

En Xataka | La IA de Anthropic ya escribe el 80% de su propio código porque era inevitable que las IAs se mejoraran a sí mismas