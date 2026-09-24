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Para usarla en un aeropuerto, en un hotel y también en casa: esta VPN es una de las mejores y no llega a 2,50 euros al mes

Si sueles utilizar esta herramienta en tu día a día, es una opción muy interesante, tanto por precio como por la seguridad y lo fácil de usar que es

Surfshark Portada 2
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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812 publicaciones de Juan Lorente

No siempre podemos (o queremos) utilizar los datos de nuestro móvil. Hay ocasiones en las que elegimos tirar de una red WiFi que no nos pertenece, como puede ser la de un aeropuerto, un hotel o una cafetería. No tiene que pasar nada por utilizar una de estas, pero lo cierto es que no sabemos quién puede estar detrás esperando para inteceptar nuestros datos.

¿Y qué podemos utilizar para protegernos? Sin duda, lo más efectivo, cómodo y fácil de utilizar es una VPN. Hay opciones gratis, sí, pero estas no suelen ser todo lo seguras que prometen. Lo ideal es apostar por una de pago, pero no hay que gastarse una fortuna ni para elegir una de las mejores VPN que hay actualmente: se trata de Surfshark y la podemos tener por 2,49 euros al mes en todos nuestros dispositivos.

Suscripción Surfshark Starter - mensual

Suscripción Surfshark Starter - mensual

PVP en Surfshark (desde) — 2,49
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una VPN que se puede usar en dispositivos ilimitados

Surfshark Pivot

¿Cómo funciona una VPN? Dicho de forma muy sencilla, cuando activamos una de estas herramientas, lo que hacemos es pasar todo nuestro tráfico en Internet por un túnel seguro. Esto hace que ninguna persona pueda ver qué estamos haciendo ni robar información, como por ejemplo puede ser nuestra tarjeta de crédito si la usamos en algún servicio o app.

Es una de esas herramientas que nunca sobra, ya sea cuando estamos fuera de casa o incluso cuando estamos en ella. La de Surfshark es una opción interesante por precio (hablaremos de la oferta que tiene ahora mismo), pero también por lo que ofrece su servicio. Uno de sus puntos clave es que, con una sola cuenta, la puedes instalar en todos tus dispositivos: móviles, tablets, portátiles, ordenadores de sobremesa, dispositivos tipo Fire Stick, etc.

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Además, es un servicio muy fácil de utilizar. Basta con instalar la aplicación, iniciar sesión y elegir servidor al que conectarse para tenerla funcionando. Hablando de servidores, es una VPN que tiene más de 4.500 servidores en 100 países, por lo que siempre vamos a tener muchas opciones para elegir.

Ahora sí, vamos con el precio. La forma más económica de tener esta VPN es apostar por el plan de dos años, que sale a 2,49 euros al mes o lo que es lo mismo, 67,23 euros en total. A cambio, además, Surfshark ofrece tres meses extra de servicio, por lo que en realidad tendremos VPN durante 27 meses. Una opción muy económica para llevar instalada en todos tus dispositivos a la vez, vayas a donde vayas con ellos.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Surfshark

En Xataka | Mejores VPN 2026: guía con los 17 mejores servicios para proteger tu privacidad online

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