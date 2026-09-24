Skoda dice que fabricar en España tiene una ventaja frente a Europa del Este: la energía

El sector industrial es responsable de un tercio de las emisiones globales de CO2, según IRENA (International Renewable Energy Agency). La electrificación con energía renovable será una de las piezas fundamentales para reducir esa huella, aunque no la única.

Hacerlo no solo supondrá un beneficio para el medioambiente, sino que también hará a las empresas más competitivas, con precios mucho más bajos para la energía. Es lo que ha declarado el CEO de Skoda Klaus Zellmer, sobre las fábricas españolas del Grupo Volkswagen.

Competitividad nacional. Durante la presentación en España del Skoda Epiq que tuvo lugar a principios de septiembre, el CEO de la marca del Grupo Volkswagen hizo unas sorprendentes declaraciones a La Tribuna de Automoción: Klaus Zellmer afirmó que, a pesar de que Europa Oriental es muy eficiente en costes, hay cuestiones en las que fabricar en España resulta más barato. Y una de ellas es la energía.

Una ventaja sustancial con el resto. Si bien la planta de Landaben, en Navarra, puede resultar algo más cara que otras del grupo, para el CEO esto es difícil de comparar, ya que en España la electricidad de origen renovable es más económica, lo que supone una auténtica ventaja sustancial. Quizá sean cuestiones como estas las que parece que van a salvar, al menos de momento, las plantas del grupo en nuestro país, después del anuncio del cierre de hasta seis centros en Alemania.

Energía, factor decisivo. La decisión de Skoda de asignar a Landaben la producción del Epiq, su pequeño SUV 100% eléctrico, responde así al nuevo modelo del grupo que busca racionalizar el uso de sus plantas. Y en esto, España tiene mucho que ofrecer. Nuestro país es una potencia europea en energías renovables, especialmente en energía solar que, como explica Expansión, «emerge como una palanca económica fundamental para el tejido empresarial español» y es un factor decisivo para la competitividad industrial.

También según este medio, nuestro parque energético recibe una media de 2.000 horas de sol al año (el doble que otras potencias como Alemania): estas horas, unidas a la economía de escala que nuestro territorio permite desplegar, podrían dar como resultado un precio de la energía muy ventajoso para la inversión industrial.

Más renovables, ¿más industria? Lo de Skoda no parece ser el único ejemplo de industria que mira a España con buenos ojos. Según El Economista, la electricidad ha pasado a ser el primer criterio de localización industrial. Explican que cuestiones como la de la inteligencia artificial, la automatización de procesos, la climatización de edificios, o la electrificación de la movilidad consumirán cantidades de electricidad nunca vistas y las empresas buscan optimizar sus presupuestos.

No es tan sencillo. Sin embargo, tener mucha renovable no garantiza que la industria española pague automáticamente menos por la electricidad. Algunos estudios como el último informe de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) apuntan a que en la industria electrointensiva, el coste final de la factura ha sido de 88,63 €/MWh en España, frente a 61,65 €/MWh en Francia y 79,10 €/MWh en Alemania. El precio de mercado es inferior en nuestro país (83,90 €/MWh frente a 90,44 €/MWh y 116,98 €/MWh, respectivamente), pero los servicios de ajuste y otros conceptos del sistema eléctrico lo encarecen hasta situarlo por encima de nuestros pares europeos.

Esto demuestra que si España quiere marcar la diferencia tiene una misión por delante: convertirse en un país capaz de aprovechar su facilidad para la electricidad renovable a bajo coste en una realidad para la industria. Ahora solo queda hacerlo bien.





Imagen | Skoda

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