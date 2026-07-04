El mejor momento para comprarte un dispositivo electrónico fue ayer. El segundo mejor momento es hoy

Quiero la Steam Machine y, precisamente por eso (y por los más de 1.000 euros para la potencia que tiene), me estoy montando un PC por piezas. Me puse a elegir componentes y me dije "cuando cobre, me lo pillo". A los dos días miré feliz mi nómina, fui a Amazon a formalizar el pago y me encontré una sorpresa: casi 200 euros más. ¿Culpables? La RAM y la GPU y me pregunté algo: ¿paso por el aro o espero?

Esa misma cuestión la comenté hace unos días en el tercer encuentro entre editores y suscriptores de Xataka Xtra y sacamos tres conclusiones. La primera es que cada uno gasta dinero en lo que quiere, que para eso trabajamos. La segunda es que todo está carísimo y es complicado vislumbrar el momento en el que la situación cambie. Si es que lo hace, claro.

La tercera conclusión es que si necesitas cualquier dispositivo o crees que vas a necesitarlo a corto plazo, sólo hay un camino posible: que lo compres ya porque ya es tarde, pero mañana lo será aún más.

Apocalipsis wrapped 2026

Antes de nada, un repaso cortito y al pie (aunque si nos lees, ya sabes perfectamente de qué va toda esta vaina). El mercado de consumo se ha ido al garete debido al auge de la IA. Los dos conceptos están relacionados porque la IA necesita muchísima memoria RAM, así como almacenamiento, y el gran problema es que hay muy pocas empresas que fabriquen estos componentes.

Samsung, SK Hynix y Micron (que han sido denunciadas por buscar aprovecharse de la situación) son las que tienen capacidad para fabricar la mayoría de componentes necesarios y, como la IA es tan glotona, las Big Tech se han lanzado a crear centros de datos y pagan el precio que sea necesario, las tres han girado su producción del segmento de consumo a únicamente el de los hiperescaladores.

¿Consecuencias? Que si no hacen chips para memorias DDR5, los precios suben, pero tampoco hacen chips NAND para los SSD de consumo, por lo que los precios suben. Como se han volcado en las memorias rápidas, han abandonado las líneas de producción de memorias DDR4 y LPDDR4 y, de nuevo, los precios suben.

No sólo suben para los consumidores, sino para las empresas. Samsung o Apple son dos ejemplos, con la última anunciando hace dos días que van a subir un 20% de media el precio de los iPad y Mac porque no tienen memoria. Sony está buscando cómo crear una PS6 que les cueste menos de 1.000 euros; Nothing diciendo que no va a sacar algunos teléfonos este año; Raspberry Pi subiendo MUCHO su precio y Microsoft replanteando su próxima Xbox porque se les va de las manos.

Son sólo unos ejemplos, creo que la idea está clara. Es decir, no es que montar un PC por piezas sea más caro, es que hasta los routers son más caros porque llevan algún chip NAND en su interior.

Cuando ser early adopter es la buena idea (y no debería)

En la charla con suscriptores nos dio por sacar el tema de los early adopters. Este término se ha usado (a veces de forma peyorativa) para referirse a aquellos que compran hardware el día de lanzamiento, aún sabiendo que vas a pagar más por un producto peor que la revisión que sacarán uno o dos años después.

El caso de las consolas es muy revelador. Los primeros modelos de PS3 y Xbox 360 eran caros (sobre todo PS3, aún recuerdo los 600 eurazos de lanzamiento con un mando y sin juegos), pero objetivamente peores que las que sacaron a los dos/tres años. Sony revisó el diseño y sacó la PS3 Slim por 300 euros que se calentaba menos y hacía menos ruido, y Xbox también lanzó una 360 Slim sin luces rojas, con más almacenamiento interno y WiFi.

Pagabas menos, eran mejores, pero jugabas más tarde. Si no tenías prisa, no pasaba absolutamente nada. El problema es que las cosas han cambiado y con Xbox Series y PS5 se ha visto lo contrario: las consolas han ido subiendo más y más de precio. Ahora tiene cierta justificación porque la crisis y tal, pero ambas se comieron una o dos subidas antes de ninguna crisis.

Y así llego a la conclusión de este artículo. En enero, cuando los precios estaban ya disparatados, pensé "me voy a montar un PC por piezas". No lo hice porque fue como "bah, no me hace 100% falta ahora mismo". Ahora, viajaría al pasado para darme un par de puntapiés.

Enero era el mejor momento, luego febrero, luego marzo y luego... el PC de 1.700 euros de hace dos días. Porque lo más fácil, y eso nos está diciendo la tendencia del mercado, es que dentro de una semana, de dos o de un mes, esos 1.700 euros fácilmente se esfumarán y el mismo hardware será más caro. Si es que sigue disponible, que esa es otra.

Lenovo ya dijo en febrero que, si necesitabas algo, lo compraras lo antes posible. Y visto lo visto, te recomiendo lo mismo: si necesitas algo nuevo o si crees que lo vas a necesitar a corto plazo, mañana es tarde.

Estamos jo....robados

Porque, hablando de Lenovo, también acaban de decir que los precios de algunos componentes nunca van a volver a la situación preIA. Pensarás que es una exageración, pero en el mundo en el que vivimos es algo que tiene todo el sentido del mundo.

Aunque haya segmentos en los que se están notando bajadas en ventas (PlayStation ha tenido el peor mayo de su historia desde el registrado en 2001), las que controlan el mercado de componentes porque son las que tienen capacidad para fabricarlos van a seguir vendiendo a los hiperescaladores.

Lo hemos visto en varias ocasiones: esas compañías están subiendo como la espuma porque es donde está el negocio ahora mismo y el problema para nosotros como usuarios es que la competencia no es posible. China tiene CXMT que hace buenas memorias, pero parece que no tan buenas para los estándares de los hiperescaladores y por ahí podríamos ver un respiro en los precios de dispositivos, pero no hay nada seguro.

Y aunque se ha rumoreado que hay compañías interesadas en entrar en la competición, montar las salas limpias que se necesitan para fabricar chips DRAM y NAND es carísimo y, sobre todo, lleva muchísimo tiempo. Luego está el hecho de que nadie sabe muy bien cuándo va a cambiar la situación porque Jensen Huang, CEO de Nvidia y al que le interesa que todo se alargue lo máximo posible, apunta a siete años de inversión salvaje en IA. Otras voces hablan de 2028... o 2030.

Sean las previsiones más optimistas o más negativas, lo cierto es que la gente sigue necesitando móviles y ordenadores, y que Lenovo diga que los precios nunca volverán a la normalidad, como decía antes, tiene sentido. Porque si mañana se me rompe el iMac con el que trabajo, aunque el de ahora sea mucho más caro, tendré que comprarlo. Y si miro a la segunda mano, también subirá de precio porque es la ley del mercado.

Si seguimos necesitando cosas y, por tanto, las compramos, las empresas aprenden que pueden elevar el techo de precio poco a poco porque seguirán vendiendo. No había crisis cuando los teléfonos superaron la barrera de los 1.000 euros y ahora por ese precio no encuentras nada premium de lanzamiento.

Te comentaba mi caso con la Steam Machine porque cuando se anunció el precio me pareció carísima. No me lo pareció: lo es. Viendo análisis de rendimiento, descubrimos que realmente no es una máquina tan pensada para el 4K como se quería hacer ver desde un principio. Es equivalente a una PS5 base, en definitiva.

Sin embargo, si montar un PC (que es mejor, sí, no lo dudo) que por 1.500 euros me parecía caro, pero más atractivo que la Steam Machine, pero que de buenas a primeras me sube a 1.700 euros, pues ya empiezo a plantearme cosas y ver la Steam Machine con otros ojos para jugar, sobre todo, a indis y juegos de otras generaciones.

Lo triste de este artículo es que podría publicarlo cada día durante los próximos meses y no dejaría de ser menos cierto. Con el artículo que publiqué sobre Sony matando el formato físico dejé una nota positiva: el retro y las consolas antiguas son tus amigas. Con esta situación no hay nota positiva: compra ya lo que creas que vas a necesitar.

Lo siento.

Imagen | sfreimark (editada)

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