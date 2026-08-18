Google quiere dejar de fabricar productos Pixel en China en 2027. Es el final de una mudanza que empezó hace años

Google quiere que en 2027 todos los dispositivos de su familia Pixel se fabriquen fuera de China. Según indican en Nikkei, la compañía ha comunicado a sus proveeeedores que pretende trasladar la producción de smartphones, relojes y auriculares hacia Vietnam e India, completando así un proceso logístico y estratégico que comenzó hace años. Eso, cuidado, es fácil de decir, pero difícil de lograr.

Mudándose desde 2019. Ese año Google comenzó a trasladar parte de los procesos de fabricación desde China hacia Vietnam. En aquel momento la razón fue el aumento de los costes laborales y también la guerra arancelaria entre EEUU y China. Desde entonces la compañía ha ido ampliando esa estrategia en lugar de abandonar el gigante asiático por completo. Primero ajustó la producción, luego fue desplazando el ensamblaje de sus productos y por último está mudándose también a otros países asiáticos al desarrollar por completo nuevos modelos de sus dispositivos.

Vietnam cobra protagonismo. Este mismo año Google trasladó a Vietnam la fase llamada NPI (New Product Introduction) de los Pixel, Pixel Pro y Pixel Fold. Esta fase incluye desarrollar procesos de fabricación, validar las líneas de producción y solucionar los problemas que surgen antes de producir un móvil a gran escala. Es un paso mucho más importante que el de ensamblar piezas diseñadas en otros lugares. Supone, de hecho, reproducir fuera de China parte del conocimiento industrial que durante años e incluso décadas ha hecho difícil sustituir ese país.

India es el otro gran nuevo aliado. Google empezó a producir dispositivos de la familia Pixel en India en 2024 y ha trabajado con fabricantes como Foxconn y Dixon para ampliar esa capacidad. En India no solo se ofrecen costes competitivos y fuertes incentivos públicos para la industria electrónica: también es uno de los grandes mercados de smartphones del mundo. La fabricación local permite a Google no solo diversificar, sino reforzar su presencia en un país que ahora es una gran oportunidad crecimiento para sus Pixel.

La geopolítica lo acelera todo. Las tensiones entre EEUU y China y los aranceles han hecho que cada vez más empresas se planteen diversificar sus procesos de producción de dispositivos para no depender tanto de China. Apple lleva años haciendo lo mismo, pero Google tiene una ventaja: los Pixel se venden en volúmenes muy inferiores y su dependencia de China es por tanto menor. Eso la permite moverse más deprisa en esa mudanza, y en Nikkei estiman que Google quiere aumentar los envíos de Pixel globales entre un 8% y un 10% para lograr aumentar los 12 millones de unidades que estima se distribuyeron en 2025.

China seguirá siendo importante. Las cadenas de suministro de dispositivos electrónicos incluyen componentes, materiales y proveedores de muchos países, así que trasladar el ensamblaje final de un dispositivo a un país no significa que China quede eliminada de la ecuación. Sin embargo sí que ese protagonismo de China se está desplanzando en el caso de los Pixel para, como decimos, mitigar su dependencia del gigante asiático.

Una mudanza de ocho años. Google comenzó algunos procesos a Vietnam en 2019, luego añadió India a la ecuación y ahora también está trasladando el desarrollo industrial de los modelos más importantes fuera de China. Si cumple su objetivo, en 2027 China dejará de ser el centro neurálgico de la producción de los dispositivos de la familia Pixel. El proceso podría parecer casi imposible hace una década, pero el tiempo y esa estrategia gradual permitirán a Google conseguir reducir esa dependencia que antes tenía de China, algo que en estos tiempos plantea riesgos evidentes.

Imagen | Alex Dudar | Aboodi Vesakaran

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